CP值+人氣超高！ ６間台中「吃到飽」餐廳推薦

台中美食很多，吃到飽餐廳更是玲瑯滿目，菜色從烤肉、火鍋、日式料理到義式料理；價位從高檔到平價應有盡有，所以不管是要家庭、朋友聚會還是情侶約會一定能找到滿足你需求的餐廳。今天小編就來介紹六家CP值、人氣都很高的台中吃到飽餐廳給大家！

THE LIN 林酒店LV森林百匯

海鮮控必吃buffet餐廳

THE LIN 林酒店LV森林百匯 圖／官網 分享 facebook

LV森林百匯餐廳位於林酒店內，這間飯店算是附近地標，因此地點好找。餐廳內座位多達700多個，仍舊天天爆滿，所以想來嘗鮮的各位建議一定要先訂位! 這間台中吃到飽餐廳提供多達上百種的料理，包括現切排餐、各國特色美食等，其中最著名的莫過於它的肥美海鮮，波士頓龍蝦、天使紅蝦、生魚片、生蠔等經典海鮮，總是在上架瞬間被一掃而空。

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LV森林百匯餐廳除了正餐種類眾多又豐盛外，點心也不馬虎，現場更是有現打果汁可以享用。另外還有紅葡萄酒、白葡萄酒喝到飽，冰淇淋更是使用哈根達斯的，總之一路吃下來保證讓你吃飽又吃巧!

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裕元花園酒店-溫莎咖啡廳

甜點控必來

裕元花園酒店 圖／官網 分享 facebook

溫莎咖啡廳位於台中台灣大道上的裕元花園酒店地下一樓，開車來的客人可以直接停在他們的專屬停車場，非常方便。溫莎咖啡廳最特別的地方在於他們的甜點相當多樣化，包括現做的車輪餅(夠特別吧!)，還有各類糕餅及新鮮蜂蜜，蛋糕更是種類繁多，五花八門，甚至還有提供豆花，想加什麼料可以自己做選擇。總之愛吃甜點的朋友一定會愛上這裡。

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當然除了甜點，這裡的主餐也相當不錯!據說爐烤美國頂級牛排的肉質相當鮮嫩，蝦子和生魚片也都很新鮮，都相當推薦!若是喜歡中式菜色的朋友，這裡也有提供擔仔麵、燒酒麵線蝦、魚翅羹等，絕對能滿足大家的味蕾。

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真膳美饌百食匯

五星級高檔台中吃到飽

真膳美饌百食匯 圖／官網 分享 facebook

真膳美饌百食匯號稱台中坪數最大、座位最多、料理品項最多樣的吃到飽餐廳，店內裝潢風格時尚，挑高6米的天花板加上煙火燈飾點綴，十分雅致。這裡的料理也相當不簡單，主要分成窯烤區、日式料理區、中式熱炒區、異國料理區、鐵板區、沙拉水果區、飲料冰品西點區等七大料理區，提供了精緻的料理手藝及餐點，要客人不但吃飽更要吃巧。

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真膳美饌吃到飽餐廳每隔兩個月就會換一次菜單，並且結合創意，讓不管是第一次來嘗鮮或是老顧客都能吃出驚喜。另外，這裡逢假日就會推出安格斯烤黑牛、天使紅蝦等高級菜色，想用平價的價錢吃到高級的料理來這裡就對了!

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潮港城國際美食館-太陽百匯

就在魚市場旁!絕對新鮮海產吃到飽

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太陽百匯吃到飽餐廳就位於台中魚市場旁邊，餐廳內有一整片玻璃落地窗可以觀賞窗外景色，空間算是相當寬敞舒適。這裡除了有豐富的中式菜餚外，最大特色當然就是新鮮又大量的海鮮料理，喜歡吃海鮮的朋友千萬不能錯過!

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太陽百匯海鮮種類眾多，常常讓人不知該從何下手，小編私心推薦現蒸海魚、牛奶蛤及生魚片，這些絕對必吃!若是喜歡炸物的人也不要錯過他們的天婦羅炸蝦及炸蟹腳，都相當不錯!以這個價格來說，這間餐廳非常推薦，cp值爆表!

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北澤壽喜燒專賣店

平價壽喜燒吃到飽

北澤壽喜燒推出多種鍋底口味也設有8款醬料，這樣一來就可以根據自身喜好調整用餐時的口味~有平日中午399元就能吃到飽，現在更是推出澳洲和牛、安格斯黑牛、極品松阪豬吃到飽、日式沙瓦暢飲、升級雙享鍋底、飯後甜點則是哈根達斯，而且一人只要888元！

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牛比蔥壽喜燒吃到飽專門店

CP值相當高的吃到飽壽喜燒

牛比蔥壽喜燒吃到飽專門店 圖／官網 分享 facebook

中價位的牛比蔥壽喜燒使用頂級越光米、牛肉來自澳洲安格斯黑牛、鍋子是鑄鐵製作導熱和烹飪都是一流保持原味、雞蛋也是優質嚴選，在這個價位可說是CP值相當高，90分鐘內可以吃飽又吃好！

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看完肚子都餓了起來，原來台中有這麼多CP值高到爆表的吃到飽餐廳！心動不如馬上行動，台中除了美食以外還有許多知名景點，還沒踩點過的各位趕緊安排一下2天1 夜台中之旅！

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