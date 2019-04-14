登山後飽食一頓！大坑「蔬食buffet」招牌香椿炒飯太銷魂

要吃，就要吃最安全的，也是大坑「石坊健康蔬食庭園餐廳」為什麼這麼受歡迎的原因，在經歷過一場舒暢的健行與芬多精之旅後，就用新鮮的食材給身體來場舒暢健康的洗禮吧！

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在享用美食之前，一進到裡面就可以感受到對用餐者的體貼與善意，除了滿滿的綠意、舒適的草地與搖椅，從入口處就完整規劃的無障礙空間，充分為消費者思考的設計最令人佩服，而且「85歲以上長輩」到這裡可以免費招待用餐呦，距離大坑9號步道只有5分鐘，從74號快速道路下來也是5分鐘就能抵達，話不多說，快帶爸爸媽媽出門走走吧！

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餐廳從裡到外都有特殊規劃，從下車到用餐都很便利。

（圖／台灣旅行趣） ▲同行有行動不便者可以將車直接開進車道方便上下車 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲入口未設門檻，輪椅也可輕鬆通過 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲輪椅專用座位 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲【石坊】四周種植許多植物、綠意圍繞，隨季節開放不同鮮花 分享 facebook

安全、健康、新鮮、美味是餐廳一直以來遵循的料理守則，使用原食材，不用過量使用調味料、人工添加劑的素料，理念雖然單純，卻用最踏實的腳步實踐，為了端上最好的菜給消費者，直接赴雲林採買鮮蔬，硬是比批發商拿貨新鮮兩天；找到限量供應，品質要求超高的手工豆腐等，抱持的是「供應好產品更不容許一次僥倖」的極致心法。

（圖／台灣旅行趣） ▲取餐區動線寬敞舒適 分享 facebook

多樣菜色，從涼拌前菜到飯後甜點都很齊全多元，如果仔細看的話，可以發現大部分的料理都是新鮮的蔬果與豆腐、豆干等，而且菜盤特別「小」，每盤菜量都不會太多，別以為是店家怕人吃多，其實是因為小盤有兩個優點，一是菜量少，擺放時間可以縮短確保新鮮度，再者，趕快吃完也能更快上新菜啊！

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選擇太多不知道從哪裡下手嗎？先從幾道招牌的必吃好料看起吧！從一顆完整蘿蔔做成的「自製招牌蘿蔔糕」,煎得赤酥赤酥，柔軟中又有一點點纖維感，不沾醬可以咀嚼出很優雅的菜頭香。

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每日現燙的「沙拉船」，依照季節有不同內容，簡單清甜，很適合飯前開胃。

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如果看到豆腐類的餐點，先夾就對了，選用「麥豆」的豆製品，可以吃出自然豆香。

（圖／台灣旅行趣） ▲微酥口感下可以吃到原味，「豆酥豆腐」實在的用料一吃就懂 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲可以單賣等級的「臭豆腐」，香辣過癮，口感實在 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「自製招牌米糕」蒸籠一開香氣滿滿，鹹香的香菇與花生讓人忍不住想吃第二碗 分享 facebook

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熟客到店會指名的「香椿炒飯」看到千萬不能錯過，香椿特殊的香氣均勻包覆米粒，配料的香菇、蔬果提供水分，是會讓人吃過就想念的炒飯。

（圖／台灣旅行趣） ▲迷人的香味讓人念念不忘 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「香椿炒飯」人氣太高，甚至有客人希望外帶回家 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「麻油麵線」 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲涼拌菜區 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲酥炸、熱炒類餐點 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲新鮮蔬菜種類提供很豐富，調味都不重 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲特別的「五彩馬鈴薯」是季節限定 分享 facebook

講究環保，吃過一輪後的餐盤只要在沖洗區過就可以繼續夾菜，為求衛生，沖洗的水是飲用水，可以放心使用呦！

（圖／台灣旅行趣） ▲沖洗區乾淨整潔，方便重複使用餐具 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「十全大補湯」料多又滿，溫暖順口，中藥味不重，是大家都可以接受的口味 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「蓮子冬瓜薏仁湯」 分享 facebook

用餐附送一鍋火鍋，單純的高湯，與蔬菜搭配慢煮，簡單甘甜，吃完一輪後剛好可以品嘗。

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（圖／台灣旅行趣） ▲火鍋吃完可以繼續補充蔬菜 分享 facebook

飲品類每一樣都特別用心，不得不提的咖啡是來自老闆特別挑選的工作室，職人手藝的風味在buffet真的很少見。

（圖／台灣旅行趣） ▲高品質咖啡無限享用 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲加入新鮮水果的「排毒水」，有淡淡果香，很適合用餐途中轉換味覺，還有供應當季水果每日限打的新鮮果汁 分享 facebook

如果吃飽了想透透氣，庭院裡也有舒適搖椅與浪漫的「錦屏藤」垂掛著，端一杯咖啡就可以享受午後的陽光。

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早上到大坑享受完森林與健行，到「石坊健康蔬食庭園餐廳」吃一頓無負擔的飽飯，慢慢度過美麗的午後時光，明早就出發到大坑去吧！





石坊健康蔬食庭園餐廳

地址： 台中市北屯區松竹路一段3號

電話：04 2437 6511

營業時間：上午11:30 - 下午2:00 、下午5:30 - 下午8:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2CDR9hQ





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