再牽就要受不了啦！ 超濃郁起司到底是比薩還是蛋餅？

是甚麼樣的銅板小吃，讓沙鹿人從早到晚都聚集在這小小的店面前，網友甚至不惜耗費三十分鐘車程從市區到沙鹿，也要來此來朝聖！？快跟著在地人的腳步來到沙鹿中山路上的蘇氏家大蛋燒，看看到底是用甚麼好料擄獲大批粉絲的心吧。

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台灣小吃的創意總是讓人驚豔！有特色的美食更是會讓人回味無窮，獨家研創的「披薩蛋餅」，巨大厚實的外表下，暗藏著讓你震驚的美味小吃。

（圖／台灣旅行趣） ▲滿滿的排隊人潮，不說怕你不知道，這20年來受過大大小小的電視台採訪呢。 分享 facebook

到底是PIZZA還是蛋餅，讓人搞得好混亂呀！其實就是兩者優點結合再一起的特色小吃啦。融合了西方PIZZA帶有一點日式大阪燒的影子，運用的是大蛋燒加上大量的乳酪，以及你喜愛的配料，現烤出來時，迷人的香味四溢、一嚐其外酥內軟，牽絲燙口的起司綿延不斷，嚐過一定讓你愛上它。

（圖／台灣旅行趣） ▲濃郁牽絲，每一口當洋溢著滿滿的幸福。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲分量真的超滿足！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲獨家醬料口感甜甜鹹鹹的，搭配辣醬口感會更加有層次。 分享 facebook

「披薩蛋餅」好吃的秘訣除了獨家的餅皮與醬汁、最厲害的就是蘇老闆用烘烤的方式來製餅，一滴油都沒加，獨家研發如此費工的技術，就是要讓所有人都能吃得美味、吃得健康！

（圖／台灣旅行趣） ▲緊密的壓實，也是重點之一。 分享 facebook

口味超多元也是「披薩蛋餅」的一大特色，像是牛肉、鮪魚、蔥花、豬肉、燻雞、玉米、火腿、德國香腸……等，怎麼搭配都超合適的！

（圖／台灣旅行趣） ▲配料平均的舖在蛋液上，包準你每一口都吃得到滿滿的料 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲加隻德國香腸，不僅僅是視覺滿足，口感更是大升級！ 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲趁熱吃可以感受層層牽絲厚實美味，冷掉了也別有一番風味，口感更有Q勁 分享 facebook

除了大蛋燒跟披薩蛋餅之外，最近也研發出「唰嘴」的一口小吃【炸疙瘩】，一口酥脆，一口甜蜜，不知不覺就吃掉一桶啦！

（圖／台灣旅行趣） ▲外型酷似國外的幸運餅乾呢。 分享 facebook

地點就在台中沙鹿台中銀行對面，擁有二十多年點心的技術與經驗，經過多年的研發，就是希望給顧客更多不一樣的口味，想找令人難以忘懷的特色小吃嗎，快來沙鹿嚐嚐看吧。





【蘇氏家大蛋燒】

地址：臺中市沙鹿區中山路327號前

電話： 0933 170 077

營業時間：06:30–19:00(周一公休)

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