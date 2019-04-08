「全台第一家石頭火鍋」回來了！歷經半世紀的好滋味

文／Sharelife分享生活





先經過爆炒再淋入高湯，肉與辛香料的風味全部融入湯頭，「石頭火鍋」美味的秘訣，就在多了炒料的這道步驟，讓火鍋吃起來更飄香。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

你還記得【可麗亞】嗎？年輕一輩的朋友或許對他很陌生，但對於5、6年級生來說可是充滿了回憶，創立於1968年經過大大小小的轉型，最終回歸本質以「石頭火鍋」的方式回到了大台中，希望可以用不變的味道重拾大家的記憶。

（圖／台灣旅行趣） ▲圓弧環繞的吧台設計，是否讓大家湧出回憶呢？ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

首先必點的當然是「爆炒系列」，將洋蔥、蒜頭、白芝麻、肉片…等以現點現炒的桌邊服務方式呈現，經大火爆香後濃郁的香氣瞬間散發出來，最後淋入高湯煮沸，並加上店家的秘密武器「祖傳湯頭」，經過種種吊人胃口的步驟，終於可以開始來煮火鍋啦！

（圖／台灣旅行趣） ▲香油可是特地從雲林帶回來的，香氣可不一般！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲肉片半熟後就會撈出。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲湯頭的好味道就來自這「秘密武器」 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

【可麗亞】的高湯也是不簡單，費時費心使用大骨+雞胸骨熬製而成，搭上爆炒過後的香氣與「秘密武器」的加持，因此湯頭才會如此香醇可口，怎麼喝都不會口渴。

（圖／台灣旅行趣） ▲料都吃完了也別急著把湯喝完，老闆特別推薦把飯加進去熬成粥，不用擔心【可麗亞】的白飯是免費吃到飽的！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲湯頭的精華通通融入米飯，這步驟真是神來一筆。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲【麻油燒酒雞】當然也要爆炒一下啦 分享 facebook

【可麗亞】使用的是北港正麻油做底，純正的香氣相當濃厚，爆炒整隻土雞腿後，加入中藥材與蛤蠣，再加整瓶「米酒」加入當湯底，當湯頭煮滾之時，店員會在上面「點火」，火焰在湯頭上竄起，頓時這鍋就成了整場的焦點，燒掉大部分的酒精，整個湯頭只有鮮甜濃郁。

（圖／台灣旅行趣） ▲整瓶的米酒大方不手軟！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲一場料理秀就在眼前發生！ 分享 facebook

【可麗亞】也體恤小資族的辛苦，祭出158，就能吃的好又吃的飽的超值商業午餐，豐富的菜盤，滿滿的肉片，白飯與飲料無限享用，午餐能夠這樣吃，才是真的滿足。

（圖／台灣旅行趣） ▲食材水準夠好，簡單就很美味。 分享 facebook

【可麗亞】台中店這次走的是精緻小鍋路線，食材精挑細選不在話下，肉盤種類部位、淨重幾克都明明白白寫在菜單上，誠信的呈現方式，就要讓消費者能明白自己吃了甚麼！

（圖／台灣旅行趣） ▲【海陸雙響鍋】 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲150G的上等肉盤、透抽、鮑魚、天使紅蝦…等組成的澎湃海鮮盤。 分享 facebook

還想再更豐盛？那怎麼可以錯過【海龍王饗宴】，店員將霸氣外洩的龍王船端上桌，多達十種的海鮮就在這艘船上，還未開動就受到震撼，旁邊還有一份大肉盤，這竟然是千元有找的雙人套餐，這樣也太划算了吧！

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲整枝的透抽、蛤蠣、干貝、扇貝、鮮蚵、花枝漿、鯛魚片、白蝦、草蝦、天使紅蝦….這樣太豐盛了吧！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲推薦選用油脂豐厚的牛五花，肥厚的香氣跟海鮮鍋真是絕配！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲料都還沒下完，鍋子已經裝不下啦！ 分享 facebook

【可麗亞】將經過半世紀也沒變的好味道帶回台中，用親民的價格就可以吃到如此高cp值的海鮮與肉品，這次就來回味一下這屹立不搖的「好滋味」吧。





【可麗亞】

地址：台中市西屯區青海路二段58號

電話：0423178528

營業時間：11:00–14:00, 17:00–02:00 (01:00最後收客) 假日:11:00–02:00 (01:00最後收客)

粉絲專頁：https://bit.ly/2Cywlbl





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」