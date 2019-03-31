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口碑老店終開張！台中排隊美食「藏阿胖」青蔥麵包出爐就搶空　

2019-03-31 10:00udn走跳美食

文、圖／糖糖

各位久等啦～超人氣麵包店台中藏阿胖-羅芙青蔥麵包終於開賣啦！從去年底店休，原定只休1、2月，因店內裝修的關係延長休到3月中，雖然休了3個月，人氣依舊不減，每天鐵門還沒拉開就大排長龍，招牌青蔥麵包一樣一出爐就秒殺，想吃的朋友建議趁早來排隊啊～

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台中藏阿胖-羅芙青蔥麵包位在大英西二街，隱身在住宅區裡頭，而不是靠近熱鬧的大馬路旁，在不遠處就可以看到羅芙蔥麵包綠油油的招牌。

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台中藏阿胖-羅芙青蔥麵包只開平日，假日休息，想吃只能平日來買，除了休假日外，連寒、暑假也都店休，所以1、2、7、8月來是買不到的，每人限購30個，重覆排隊也不行哦，一次只放兩組客人進去。

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是說這人潮真的嚇到糖糖，沒想到提早一小時來竟然已經這麼多人在排隊了，這禮拜的蔥麵包都是少量生產，要到下禮拜一才是正常的量，有搶到真的算幸運了。外觀就像一間傳統到不行的麵包店，沒有華麗裝潢，麵包也是一般古早味麵包，如此爆紅就是靠好口碑相傳，讓人一吃就成為忠實主顧

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除了招牌青蔥麵包外，還有販售傳統甜麵包，像是紅豆麵包、克林母、波蘿麵包、奶酥麵包等，不過糖糖這天來品項不多，只有青蔥麵包、乳酪麵包及菠蘿麵包三種，所有品項都要等到3/25過後才買的到

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等了一個多小時，磅貢貢的藏阿胖終於出爐啦！每人限購30個，要不是怕吃不完，不然糖糖還真的會一口氣搜刮30個回家，畢竟都排了這麼久，感覺不多買一點好像對不起自己。

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青蔥麵包都是單一包裝，糖糖拿到手時還是熱騰騰的。

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藏阿胖青蔥麵包 時價

麵包店放寒暑假已經很酷了！沒想到青蔥麵包的價格還是以時價在賣，使用宜蘭三星蔥，價格依每日進貨價來決定它販賣的價錢，大約28-32元之間，糖糖這天來買是32元。

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滿滿的青蔥，雖然經過烤箱烘焙，不過青蔥依然是翠綠色的，水亮亮的模樣看起來相當可口，難怪大家一次就5個、10個在搶，就連糖糖原本只想買三個，後來忍不住誘惑也買了10個～

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還沒入口就能聞到迷人的青蔥香氣撲鼻而來，麵包採用天然酵母製作，標榜不使用任何化學香料、乳化劑等化學添加物。

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麵包超柔軟，底下烤的有點焦脆，一次可以吃到兩種口感，搭配滿滿的宜蘭三星蔥，蔥花香氣迷人，咬上第一口真的會愛上，本來預計只吃一個，沒想到一吃就是三個。

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台中藏阿胖-羅芙青蔥麵包果然厲害，讓人一吃就愛上，難怪會造成大家瘋搶！店裡頭沒有提供電話預訂、宅配服務，只能現場排隊購買，每日限量出爐，搶購速度非常快，想吃的朋友建議早點來排隊，記得只有平日來才買的到哦～

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台中藏阿胖-羅芙青蔥麵包

電話：04-23283829

地址：台中市南屯區大英西二街71號

時間：15:30~售完為止；假日及1、2、7、8月店休

臉書：https://www.facebook.com/TsangAPang/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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