瘋媽祖也瘋美食！ 2019台中大甲鎮瀾宮 20家以上周邊美食懶人包攻略

「世界三大宗教活動」之一 的大甲媽祖繞境是台灣人熟知的九天八夜文化宗教盛會，但大甲可不只有媽祖，身為半個大甲人的我，也應該來貢獻一下我個人口袋名單的大甲小吃給大家參考。這一篇統整鎮瀾宮周邊（蔣公路、順天路、文武路、育德路、鎮政路），從菜市場吃到蔣公路觀光夜市，早午餐下午茶宵夜這一篇全包了！大甲美食大集合，鎮瀾宮周邊美食懶人包攻略。

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大甲蔣公路觀光夜市

地址：437台中市大甲區蔣公路

官方粉絲頁：https://www.facebook.com/KILECOM/

大甲鎮瀾宮

地址：437台中市大甲區順天路158號

電話：04-26763522

官網：http://www.dajiamazu.org.tw/

今年繞境的時間表也出來了喔！

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大家來參加繞境也別忘了吃飽飽。總之跟著在地人這樣吃總沒錯！

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大甲第一市場 早餐推薦

首先帶大家從早餐開始吃起，一日之計在於晨嘛！大甲菜市場就在鎮瀾宮旁的大甲第一市場，順天路上。

東豐椰子乳

地址：第一市場入口處

要逛菜市場前，先來杯東豐椰子乳潤潤喉，老闆娘說她從年輕賣到老了！是真的有椰子的清爽，比較起來奶香會比較濃郁，我覺得消暑解渴很不錯喔。

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喝椰子奶潤潤喉後，推薦這裡有兩家必吃：大甲城燒餅/順伯粉腸。當然還有其他好吃的小吃，只是如果你只有一個胃，那就先吃這兩家吧！

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大甲城燒餅

地址：台中市大甲區順天路第一市場4號

營業時間：05:30~12:30

全大甲最好吃燒餅，建議還是要12點以前到會比較安全，因為我撲空超多次，12點過後爐火就差不多停了，只剩下原味與素食。

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他們家的燒餅是用烤箱烤的，會比較香酥但偏乾，而且厚度還挺有的，很真材實料，女生大概吃一半就飽了，剩下可以留著當下午茶或午餐吃。原味本身就很多擁護者，但還有許多創意口味，加肉、蛋餅、油條、水果、沙拉等等創意吃搭。夏天推薦養生燒餅，是包沙拉的燒餅，吃起來清爽又豐富，蛋餅燒餅也很有創意，只要燒餅本身好吃，夾什麼都嘛很可以。

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燒餅蛋餅也不錯，雙重飽足的概念。

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起司蛋燒餅還有加上生菜，感覺很健康呢！

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蛋餅皮不是那種粉漿古早味的，不過就是一個中規中矩口味。

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順伯粉腸米腸

電話：04 2686 1445

地址：台中市大甲區順天路146號（大甲鎮第一市場內）

營業時間：09:00~12:00

大甲菜市場必吃，粉腸絕對是之一！在地人最愛的是菜市場內的順伯粉腸，可以大量購買回去慢慢吃;粉腸就是以新鮮的豬腿肉拌入地瓜粉灌製成小腸，外型類似香腸。一般吃法，直接沾醬吃，我覺得豬肉味比較重捏，這個我不太行。另一種吃法是夜市那一攤的康家阿媽ㄟ粉腸，用煎炸過後沾醬吃，這種我可以，所以我是觀光客口味。

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大甲菜市場 肉羹 海鮮粥

地址：台中市大甲區順天路146號

時間：早上5點-下午2點

電話：04-26866818

如果以上吃過一輪還有胃的話，強烈推薦大家來這裡吃便宜大碗滿意的家常料理，這一家每次經過都是熱鬧滾滾，還經常排隊，人家說跟著在地人排隊準沒錯，所以我們就乖乖的排起隊來了！因為第一次來沒做功課，不知道要點什麼，瞎點一通後，聽到價格都驚呆了！

這樣一桌只要140元，裡面還有一盤白切肉呢;我在麵店切一小盤小菜就要100元，這樣四菜一湯只要140元，真夠佛的。後來朋友跟我說，在地人都點 海產粥、炒鯊魚、隱藏版燙蚵仔、季節限定竹筍湯，提供給你們參考。

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大甲第一市場內，中華電信對面，我想在地人應該都知道這裡，但不見得知道這一家。我以前也經過好幾次，以為這裡只有自助餐、便當，不曉得這裡的CP值這麼高，而且我看別人包滿滿的便當也才50元呢～

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確定我們是內用後，請我們選好位子，她們會幫忙送菜送上桌。陸續都送上桌後，一問價格真的是有讓我們驚到一下，才140元呢！！CP值真的有夠高。

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文武路美食 台味下午茶推薦

王元吉炸粿

電話：04 2688 2369

地址：台中縣大甲鎮文武路37號

營業時間：08:00~17:00

真的是超級隱藏版在地小吃，就在文武路上，因為外面有一個透明塑膠棚遮住，不好找，所以是只有在地人才知道的內行老店。

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看起來很平凡的小店，卻是在地人最愛的小吃。

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賣的是各種炸粿，用米漿包覆著食材下鍋油炸，炸的香酥好吃。我們點了炸蚵嗲跟炸肉粿，酥脆度真的沒話說，外脆內多汁，我個人喜歡炸蚵嗲多一些，但PEKO偏愛炸肉粿。還有看到不少人點了茄子餡肉，這也很吸引我們，只是今天太飽了，下次來點點看。

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順天路必吃

宜吉九層塔粉蔥餅

地址：台中市大甲區順天路(台灣銀行旁)

電話：0912-371776

營業時間：14:00~19:00(售完為止)

說到大甲台式下午茶推薦就一定要介紹這一家了！每天只賣五小時！就在台灣銀行前面的藍色發財車，九層塔蔥餅的香氣飄香街頭巷尾，如果你經過看到一堆人排隊的那一攤就是了。

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現點現做，剛煎炸出來的最好吃。

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朋友沒吃過九層塔蔥餅，直呼好吃！尤其加上辣辣的醬完全大加分，難怪是排隊小吃無誤。

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鎮政路必吃

北珍平餡餅

電話：04-2686-3055

地址：台中市大甲區鎮政路19號

營業時間: 14:00-18:30 假日13:30開賣

下午兩點開賣的北珍平餡餅，正港的排隊美食無誤，每次經過都排隊，看到斑駁的招牌就知道這是老店無誤。攤位上只賣三款餅，山東大餅、韭菜盒子、豬肉餡餅，通通都是$25均一價！

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我們這邊都習慣把醬料直接插入擠進食物裡，喜歡辣醬的朋友自己加。我喜歡山東大餅多一些，當然其他兩種口味也都好吃，但我覺得山東大餅就是很薄脆版的蔥油餅，會越吃越涮嘴。

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蔣公路觀光夜市（晚餐兼宵夜推薦）

大甲每天都會有的夜市，也是我的深夜食堂，最晚開到半夜一點都還有的吃呢。其實這裡不只晚上熱鬧，從早上開始，這些店家就陸續有再營業，晚上會增加一些攤販之類的，就這樣持續到深夜，是大甲人的後廚房。

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阿香芋圓

電話：04-2687-2315

地址：台中市大甲區蔣公路113號

營業時間：09：00～23：00

鎮瀾宮旁邊的阿香芋圓也是在地人很推薦的，而且營業時間很長。純手工芋圓綜合冰才50元，料多又大碗，我吃過幾次，還蠻喜歡的。

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如果愛吃蜜餞與古早味醃芭樂、李子、桃子、番茄的朋友，也很推薦鎮瀾宮旁、阿香芋圓隔壁的這一家阿婆古早味蜜餞攤，這種古早味可不是到處都買的到的。

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康家阿媽ㄟ粉腸

電話：0910-597631

地址：台中市大甲區蔣公路和育德路十字路口，裕珍馨門口

營業時間：(平日)15:00~23:30 (假日)11:00~23:30

一樣是粉腸，康家阿媽ㄟ粉腸是用半煎炸的方式，沾醬也比順伯還重口味，所以可以把粉腸特有的豬肉味壓下去，觀光客口味的我偏愛康家阿媽ㄟ粉腸。

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半煎炸的料理方式，讓粉腸口感更軟Q入味。

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廟口蚵仔煎

地址：台中市大甲區蔣公路約120號(蔣公路、育德路交口)

電話：0938-965855

這一家我真的沒吃過，不過因為蚵仔煎蓋飯很有創意，所以媒體有報導，在地人也有人很喜歡。我是覺得如果你還有胃可以裝的話，這一家真的可以吃吃看。

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一品香水煎包

電話：04 2688 4998

地址：台中市大甲區育德路58號

營業時間：05:30~10:30 14:00~18:30

早上就開賣的一品香水煎包，人氣一直超旺！總共有：豬肉餡餅、韭菜包、水煎包這三種品項。但其實他最好吃的是季節限定的瓠瓜水煎包！不過其他三種品項也好吃，內餡很飽滿，現包現煎的美味，熱熱吃超滿足，難怪人氣永遠不墜。

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我個人喜歡鮮肉餡餅，外酥脆內多汁，肉餡好飽滿。

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大甲芋頭城

電話：04 2680 0330

地址：台中市大甲區育德路68號

營業時間：10:00~18:00

大甲一直給人一種芋頭真的很威的印象，所以每次朋友來都要吃芋頭相關產品，但其實大甲是賣整顆產地直出芋頭，餅類伴手禮之類比較多，真正芋頭的美食其實沒很多捏！所以朋友來的話，吵著要吃芋頭小吃，那就帶去大甲芋頭城吃芋頭冰跟芋圓堵她們的嘴好了！

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想要一次滿足所有願望就點芋圓綜合冰，芋圓也很Q，冰是傳統那種有冰角的挫冰，吃完這一碗大概也飽了。不過在地人推薦說必喝芋頭西米露，還有夏天吃冷凍芋，冬天必吃熱蜜芋頭湯！以上提供給大家參考喔。

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一帆布包 大甲本店

訂做包款、包包維修、店舖資訊

地址：437 台中市台中市大甲區育德路41號

電話：04-2686-0266

營業時間 : 週一-週日 09:00 – 19:00

官網：https://www.ifft.com.tw/

一帆布包是我無意中發現的，不知道什麼時候開的文青店。是來自三十年的包袋工藝，來自大甲的一帆布包！！

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現場有專人製作布包，也可以網路預定，官網有好多文青最用的帆布包喔。請看→https://www.ifft.com.tw/

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大甲黑石頭碳烤玉米

電話：04 2680 1420

地址：台中市大甲區蔣公路48號

營業時間：12:00~23:00 假日10:00開賣

這一家我也是吃超多年了！每次來大甲逛夜市一定要來上一根，平日從下午一點賣到晚上十點，假日比較早開賣。用黑石頭悶過的玉米好像比較香，加上醬汁真的濃郁夠味，雖然這東西熱量很高，但還是每次都拒絕不了這黑玉米的誘惑！我喜歡選Q的玉米，要特別要求大的或小的，以免不小心烤一個太大根，吃完真的會超飽，後面的大甲美食就塞不下了。

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但這一支不便宜，秤重的，最貴時曾經吃到一支要破百！！所以偶而吃吃還可以，太常吃荷包會喊餓。

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阿婆薏仁湯綠豆湯

地址：台中市大甲區蔣公路140號

營業時間：PM 17：00～AM 00：00

電話：0955-401136

蔣公路觀光夜市老字號的小吃，古早味的薏仁湯綠豆湯，因為沒有名字，所以大家都叫阿婆薏仁湯綠豆湯。最推薦的是枸杞茶，外面比較少喝的到，養生明目又消暑，是在地人才知道的古早味。

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正兄弟當歸鴨肉麵線

電話：0912-323121

地址：437台中市大甲區蔣公路153號

開放時間：16:30–23:30

這一家我經常買給老爸吃！最喜歡的是當歸冬粉、當歸豬腳麵線。

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無名燒烤店

地址：台中市大甲區蔣公路133之1號

如果要說大甲最好吃的燒烤，我會推薦這一家！！已經是第二代經營的老店，沒有名字，在一路發隔壁。他們米腸是先切成塊再烤捏，很細心。我覺得鴨腸跟鴨舌必點，尤其是鴨腸好吃到炸！！還有網友推薦雞腳、肝類也好吃，這一家的醬料很合我的胃，烤功更是了得！必吃無誤。

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嘉家樂肉丸

電話：04 2687 4667

地址：台中市大甲區蔣公路166號

營業時間: 09:30～24:00

大甲有三家肉丸很有名，分別是：周肉丸、東港肉丸、嘉佳樂肉丸。三家我都吃過了！感覺各有特色捏，但嘉佳樂肉丸好像比較大顆，感覺啦～。另 我也很喜歡嘉佳樂的辣醬，這辣度有威！！大甲的肉丸都是醃製過的肉片，肉圓皮比較厚這樣，很有飽足感。

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東港肉丸

電話：0925 618 316

地址：台中市大甲區蔣公路153-2號

營業時間：15:00~23:00

東港肉丸以前也是小吃攤，現在都開店面了！也是40年老店的肉丸，這三家各自都有擁護者，每個人口味不一，建議都去吃吃看吧！

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豐揚炸料担

電話：0922 971 508

地址：台中市大甲區蔣公路158號

營業時間：16:00~23:00

喔，我的最愛！！尤其是炸雞脖子更是從小吃到大！我可是從香雞排只要25元開始吃到現在40元，每次必點雞脖子就是了～後來有三角骨後也很愛啃，其他米血、杏鲍菇等等也都很好吃。他們炸的特別香酥，多年炸功不是蓋的，我每次去大甲必買這一家。

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大甲廟口意麵

地址：437台中市大甲區蔣公路165號

電話：04-26875252

營業時間：

平日：11:00–14:00, 16:30–21:30

假日：11:00–21:30

也是排隊老店，有30多年歷史了！據說鴨肉飯很好吃，我自己是沒吃過，不過經過都有看到在排隊，所以特地拍下來給大家參考。

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一路發楊桃汁 綠豆沙

地址：台中市大甲區蔣公路133號

營業時間：10:00~00:00

一路發在蔣公路上又開了一家店面！短短幾分鐘路程，就有一家小攤販一家店面可見生意有多好了！我覺得他們楊桃汁真的不是必喝，反而是綠豆沙珍珠我很喜歡，後來聽網友說其實檸檬楊桃才是在地人最愛。

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福州伯綠豆沙

電話：0972359088

地址：台中市大甲區蔣公路138號

就在一路發旁邊這一家福州伯綠豆沙是在地人推薦的無殼綠豆沙！我認真比較過以後，發現無殼的的確比較綿密比較柔細，少了綠豆殼的口感，純粹很多，相對的也比較容易融化。但一路發加了珍珠還是很吸引人啦，這一家推薦喝純綠豆沙就很讚了

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最後別忘了可以帶點伴手禮回家！知名宅配團購手工曲奇首選餅乾 愛威Cookies Shop 鐵盒手工曲奇餅乾就在大甲交流道附近喔。我自從搬到大甲後，經常得買些大甲名產送朋友，送來送去都是糕啊餅的好膩！現在我都改送愛威Cookies Shop 鐵盒手工曲奇餅乾，不但是使用嚴選法國諾曼第發酵無鹽奶油、鹽之花和馬卡龍專用糖粉、西班牙黑騎士可可粉等頂級食材，製作過程也不添加一滴水，除了好吃以外鐵盒更是美到爆表！

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愛威Cookies Shop 鐵盒手工曲奇餅乾

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訂購官網：https://www.iecookies.com/

地址：台中市外埔區甲后路五段140號

電話：04-2680 2028

時間：平日13:30-1930/假日12:30-1930

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公休日：每週一公休

其他備註：

保存期限只有15天

蛋奶素可食

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身為自由業，偶而到咖啡廳寫稿也是一種日常，所以我就不藏私的繼續把自己的大甲咖啡地圖 （七家個人私藏咖啡簡餐推薦）也整理成一篇給大家參考！

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大甲媽祖又要準備繞境了！！大甲人會準備許多好料宴請親朋好友，也歡迎來自各地的信徒們與媽祖同行。寫這一篇是想提醒大家，大甲除了一年一度的媽祖繞境宗教盛會以外，本身的美食也很有特色喔，隨時歡迎大家來大甲吃吃喝喝！

大甲媽祖進香路線，最新資訊：http://www.dajiamazu.org.tw/Active2018

大甲蔣公路觀光夜市

地址：437台中市大甲區蔣公路

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大甲鎮瀾宮

地址：437台中市大甲區順天路158號

電話：04-26763522

官網：http://www.dajiamazu.org.tw/

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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