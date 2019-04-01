南屯小店「鍋喜燒、獨享鴛鴦鍋」 雙重享受單人也超過癮！
2019-04-01 12:47ShareLife分享生活
文.圖／Sharelife分享生活
台中人愛吃鍋的人處處可見，但偶爾來點「特別」的鍋物是不是更吸引呢！大樂鍋打造全新吃鍋方法，保證讓吃貨們感到驚奇又美味！
位於台中東興路上的大樂鍋，希望帶給顧客快樂溫馨及五臟廟的滿足，讓每一位饕客們都有一頓美好的時光，秉持「大樂」的精神。
在精緻小火鍋市場上，以親民價格、新鮮食材、多種口味、鮮美湯頭打出響亮名號，無論是過路客或是常客都讚嘆不已！
提供精緻鍋物、麻辣鴛鴦鍋、四季溫補鍋、雙拼海陸鍋，另外還有最大亮點「鍋喜燒」！它可不是一般聽到的壽喜燒，而是【大樂鍋】精心打造的一種吃鍋方法，一半為高湯鍋物、另一半則可以烤肉，讓饕客們一次滿足吃肉、喝湯的慾望。
除此之外，還可以讓顧客想吃什麼就搭配什麼，從湯頭、主食、副食都可以自行選擇，客製化一鍋專屬於自己的美味鍋物。
而且每一鍋都會附上一顆雞蛋，也能無限加湯。湯頭更是均採「3M淨水器」過濾出的水熬煮，安心又健康。
專吃肉鍋喜燒
同時擁有精緻鍋物&鍋喜燒，特地設計這種鍋具，一邊用高湯，另一邊則會以「烤」的方式呈現。
湯頭固定為「昆布高湯」，裡頭的時蔬會不固定。一口湯、一口肉超對味。
「專吃肉」則是為了愛吃肉的朋友精心設計的！會搭配三款肉品，用三層架盛裝。而肉品部分也可以依照個人喜好選擇，但選擇此款的話無菜盤喔。
以「壽喜醬+洋蔥」為基底，烤肉、加配料拌炒、煎蛋通通可以，自行DIY任意發揮，讓這一頓餐不僅美味也充滿樂趣。
麻辣鴛鴦鍋
想要一個人也可以擁有雙重享受嘛？「個人獨享鴛鴦鍋」絕對正中你心！鴛鴦湯頭可依照個人喜好六選二，有麻辣、昆布、味噌、酸辣、泡菜、奶香。
古味燒酒雞
一年四季都要好好的溫補一下自己身子，四季溫補鍋絕對不能錯過！「古味燒酒雞」溫補不燥熱的湯頭是一款傳統好滋味， 一旁會附上一小壺米酒，任客人自行增減口味。
鍋物種類那麼多，是不是讓各位很難以抉擇了呢？來吧！接下來換「主食」登場啦～
肉品
有七款可以選擇，皆為原塊肉現點現切。
海鮮小標文字
有6款可以選擇，想要一次擁有的話，就是升級成「海鮮拼盤」囉！而且還能品嘗到單點不會有的品項呢！
「隨意配、輕鬆煮」吸引了不少饕客，更何況“不用300元”就能客製化專屬於自己的美味鍋物！這麼CP值超好的火鍋店，根本無法阻擋想食的慾望啦！
【大樂鍋精緻鍋物專賣店】
地址：台中市南屯區東興路二段346號
電話：04-2473-6513
營業時間：11:30～14:00（最後收客時間為14:00）、17:00～00:00（最後收客時間為22:30），週一公休
粉絲專頁：http://bit.ly/2UBxjum
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