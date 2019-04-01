南屯小店「鍋喜燒、獨享鴛鴦鍋」 雙重享受單人也超過癮！

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台中人愛吃鍋的人處處可見，但偶爾來點「特別」的鍋物是不是更吸引呢！大樂鍋打造全新吃鍋方法，保證讓吃貨們感到驚奇又美味！

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位於台中東興路上的大樂鍋，希望帶給顧客快樂溫馨及五臟廟的滿足，讓每一位饕客們都有一頓美好的時光，秉持「大樂」的精神。

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在精緻小火鍋市場上，以親民價格、新鮮食材、多種口味、鮮美湯頭打出響亮名號，無論是過路客或是常客都讚嘆不已！

提供精緻鍋物、麻辣鴛鴦鍋、四季溫補鍋、雙拼海陸鍋，另外還有最大亮點「鍋喜燒」！它可不是一般聽到的壽喜燒，而是【大樂鍋】精心打造的一種吃鍋方法，一半為高湯鍋物、另一半則可以烤肉，讓饕客們一次滿足吃肉、喝湯的慾望。

（圖／台灣旅行趣） ▲白飯、冬瓜茶、烏梅汁、冰沙無限量供應。完全不用怕吃不飽！ 分享 facebook

除此之外，還可以讓顧客想吃什麼就搭配什麼，從湯頭、主食、副食都可以自行選擇，客製化一鍋專屬於自己的美味鍋物。

而且每一鍋都會附上一顆雞蛋，也能無限加湯。湯頭更是均採「3M淨水器」過濾出的水熬煮，安心又健康。

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專吃肉鍋喜燒

同時擁有精緻鍋物&鍋喜燒，特地設計這種鍋具，一邊用高湯，另一邊則會以「烤」的方式呈現。

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湯頭固定為「昆布高湯」，裡頭的時蔬會不固定。一口湯、一口肉超對味。

「專吃肉」則是為了愛吃肉的朋友精心設計的！會搭配三款肉品，用三層架盛裝。而肉品部分也可以依照個人喜好選擇，但選擇此款的話無菜盤喔。

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（圖／台灣旅行趣） ▲「壽喜醬」為店家自行調配，基本都會較重口味些。如果想要吃清淡一點，也可以加一些白開水或是高湯稀釋哦！ 分享 facebook

以「壽喜醬+洋蔥」為基底，烤肉、加配料拌炒、煎蛋通通可以，自行DIY任意發揮，讓這一頓餐不僅美味也充滿樂趣。

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（圖／台灣旅行趣） ▲獨特的壽喜燒醬汁讓肉品烤起來香味四溢，單吃或是配飯都很可以呢！ 分享 facebook





麻辣鴛鴦鍋

想要一個人也可以擁有雙重享受嘛？「個人獨享鴛鴦鍋」絕對正中你心！鴛鴦湯頭可依照個人喜好六選二，有麻辣、昆布、味噌、酸辣、泡菜、奶香。

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（圖／台灣旅行趣） ▲「麻辣湯頭」是店家用辛香料+些許中藥自行熬煮，第一口辣勁十足，但越後面越涮嘴，而鍋底的麻辣鴨血也非常到味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「奶香湯頭」為高湯+鮮奶+乳酪絲熬煮而成，但是因為有的人會害怕奶味重，所以店家特地用基本口味，一旁在附上一小碗鮮奶，讓客人自行調配濃淡。而若是不想加入湯底的話，也可以把鮮奶加入冬瓜茶內飲用哦～ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲不管是什麼肉品都很適合加到這兩款湯頭煮，各有各的風味。 分享 facebook





古味燒酒雞

一年四季都要好好的溫補一下自己身子，四季溫補鍋絕對不能錯過！「古味燒酒雞」溫補不燥熱的湯頭是一款傳統好滋味， 一旁會附上一小壺米酒，任客人自行增減口味。

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（圖／台灣旅行趣） ▲湯頭內本身就會有幾塊雞肉，肉質鮮嫩不柴。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲一鍋藥膳鍋，最重要的就是那一包「中藥包」，由店家自行抓取中藥後，一一的包成中藥包，一方面是為了不讓中藥散開，另一方面則是可以讓客人決定湯頭濃淡。而且不只只放上中藥包熬煮，也有滿滿的枸杞、紅棗也讓湯頭喝起來溫潤鮮甜。 分享 facebook





鍋物種類那麼多，是不是讓各位很難以抉擇了呢？來吧！接下來換「主食」登場啦～





肉品

有七款可以選擇，皆為原塊肉現點現切。

（圖／台灣旅行趣） ▲不想加價換肉品的話，【大樂鍋】基本肉盤為「樂活豬肉」，是台灣豬種，保證是經過認證的品種唷！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「丹麥梅花豬」的瘦肉中帶有漂亮的油花，不像五花這麼肥、里肌這麼乾。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「嫩肩板腱牛」的特色是中間有一根透明的嫩筋所有牛肉部位裡面獨有的，肉質結實，適合喜歡有嚼勁的人。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲「安格斯翼板霜降牛」（左）含有許多筋絡且油花均勻分布，吃起來軟嫩適中，是牛肩唯一較軟的部位。但若你喜歡豐富油脂的肉品，選「五花小肥牛」就對啦！肥瘦均勻的牛五花，是火鍋不可或缺的主角呢！ 分享 facebook





海鮮 小標文字

有6款可以選擇，想要一次擁有的話，就是升級成「海鮮拼盤」囉！而且還能品嘗到單點不會有的品項呢！

（圖／台灣旅行趣） ▲「海鮮拼盤」有天使紅蝦、白蝦、蚵仔、蛤蜊、淡菜、魷魚圈、鯛魚。其中蚵仔、蛤蜊是每天早上廠商直送。 分享 facebook





「隨意配、輕鬆煮」吸引了不少饕客，更何況“不用300元”就能客製化專屬於自己的美味鍋物！這麼CP值超好的火鍋店，根本無法阻擋想食的慾望啦！

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【大樂鍋精緻鍋物專賣店】

地址：台中市南屯區東興路二段346號

電話：04-2473-6513

營業時間：11:30～14:00（最後收客時間為14:00）、17:00～00:00（最後收客時間為22:30），週一公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2UBxjum





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