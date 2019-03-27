續肉無極限！ 炭烤燒肉有夠香，就是要讓你牛豚吃飽飽
文.圖／Sharelife分享生活
大里這間【森の燒肉】就是跟別人不一樣！採用精緻的套餐點法，卻還提供基本肉盤吃到飽，整個就是誠意滿滿。
與親朋好友圍在烤爐前暢快聊天，一口燒肉配上一陣歡笑，品嘗美食更是人生一大樂事。
燒肉，可能是人類最原始的烹調方式，不採多餘醃製加工，這樣才能嚐到食材原始的美味，醬料也提供簡單日式醬油、玫瑰鹽、七味粉等…來做搭配。
今年隆重推出了「滿漢全席」套餐，生猛海鮮、頂級肋眼牛排、伊比利豬、櫻桃鴨等…，種類有夠豐富的啦！
除了肉品大多堅持原味外，烤爐也採用最原始的木炭烤爐，各種新鮮食材經過炭火燒烤過後，散發出來的天然原始迷人香氣，就是比現代瓦斯爐多了一股粗曠的獨特香味。
炭火燒烤的過程中，時而強烈、時而輕緩，油脂滴入木炭讓火苗瞬間竄出，食物在你手上與火焰互動，這種也是大家對於炭火樂此不疲的原因，不只是食物更有香氣，過程也同樣令人著迷。
除了米飯之外，最特別就是這天皇烤餅了，上爐兩面反覆烤一小會兒，外脆內Q的口感，包著肉片與生菜一同入口可是超滿足的！
胃口較大的朋友們，如此豐富的套餐還沒辦法滿足嗎？沒有關係，森の燒肉有提供精選的梅花豬、五花牛來吃到飽。
除了肉品表現相當優秀之外，海鮮的陣容也是不容小覷，兩大顆特選生蠔、嚴選干貝、還有四隻來自根島的生態蝦，整個海味大爆發。
台灣人愛吃蝦可是眾所皆知的，聽到各位「還想要更多」的心聲，特別推出了【霸王蝦拼】！十隻根島生態蝦加上一整隻的龍蝦，絕對讓你「蝦到爆」。
肉食性的客人，吃完套餐肉盤還意猶未盡？沒有看錯，熟食方面還提供了炸物拼盤，除了燒烤之外也多了一種新選擇，也廣受小朋友的喜愛。
雞腿外皮酥脆內裡多汁，雞翅用不沾粉的炸法，吃起來更有香氣且不油膩，而雞翅最多肉的部位，俗稱「棒棒腿」則經過細心的去骨，使用接近日系的麵衣，呈現出「唐揚雞」的感覺，這些小地方可看見森の燒肉對於炸物也非常用心呢。
今晚，你也想吃燒肉了嗎？佇立在大里德芳南路【森の燒肉】，即便非一級美食戰區，卻仍用家庭式的氛圍、優質食材，希望到訪的客人能夠吃得出肉天然的原味，想滿足你的燒肉魂，來這就對啦。
【森の燒肉】
地址：台中市大里區德芳南路210號
電話：04 2483 4489
營業時間：17:30–22:00
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