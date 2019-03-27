續肉無極限！ 炭烤燒肉有夠香，就是要讓你牛豚吃飽飽

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大里這間【森の燒肉】就是跟別人不一樣！採用精緻的套餐點法，卻還提供基本肉盤吃到飽，整個就是誠意滿滿。

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與親朋好友圍在烤爐前暢快聊天，一口燒肉配上一陣歡笑，品嘗美食更是人生一大樂事。

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（圖／台灣旅行趣） ▲肉品還沒上之前，先品嚐店家準備的開胃泡菜吧！ 分享 facebook

燒肉，可能是人類最原始的烹調方式，不採多餘醃製加工，這樣才能嚐到食材原始的美味，醬料也提供簡單日式醬油、玫瑰鹽、七味粉等…來做搭配。

（圖／台灣旅行趣） ▲高品質的肉品是不需要過多的調味，簡簡單單的就很美味。 分享 facebook

今年隆重推出了「滿漢全席」套餐，生猛海鮮、頂級肋眼牛排、伊比利豬、櫻桃鴨等…，種類有夠豐富的啦！

（圖／台灣旅行趣） ▲澎湃的放滿整個餐桌，今晚就是要大吃肉！ 分享 facebook

除了肉品大多堅持原味外，烤爐也採用最原始的木炭烤爐，各種新鮮食材經過炭火燒烤過後，散發出來的天然原始迷人香氣，就是比現代瓦斯爐多了一股粗曠的獨特香味。

（圖／台灣旅行趣） ▲頂級肋眼牛排相當厚實，火候可要控制好才能烤出最佳熟度唷！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲choice無骨牛小排的油脂豐厚，烤到色澤粉嫩，三到五分熟就能入口囉！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲戰斧豚與miso雞，經過【森の燒肉】獨家燒肉醬調製，火烤後帶著微微焦香的味噌非常的誘人。 分享 facebook

炭火燒烤的過程中，時而強烈、時而輕緩，油脂滴入木炭讓火苗瞬間竄出，食物在你手上與火焰互動，這種也是大家對於炭火樂此不疲的原因，不只是食物更有香氣，過程也同樣令人著迷。

（圖／台灣旅行趣） ▲火焰竄起的畫面超吸睛。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲櫻桃鴨來自我們宜蘭，油脂豐富，香氣獨特，肉質也非常細緻！ 分享 facebook

除了米飯之外，最特別就是這天皇烤餅了，上爐兩面反覆烤一小會兒，外脆內Q的口感，包著肉片與生菜一同入口可是超滿足的！

（圖／台灣旅行趣） ▲烤餅+包肉 分享 facebook

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胃口較大的朋友們，如此豐富的套餐還沒辦法滿足嗎？沒有關係，森の燒肉有提供精選的梅花豬、五花牛來吃到飽。

（圖／台灣旅行趣） ▲【森の豚】搭配特調醬料，上醬再烤，比較不油膩，美味更升級唷。 分享 facebook

除了肉品表現相當優秀之外，海鮮的陣容也是不容小覷，兩大顆特選生蠔、嚴選干貝、還有四隻來自根島的生態蝦，整個海味大爆發。

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（圖／台灣旅行趣） ▲生態蝦可是純天然環境飼養，吃海藻長大的，頭部綠綠的正是他的特徵，肉質結實飽滿有著濃厚鮮蝦味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲海鮮可要文火慢烤，過熟的口感可是很可怕的。 分享 facebook

台灣人愛吃蝦可是眾所皆知的，聽到各位「還想要更多」的心聲，特別推出了【霸王蝦拼】！十隻根島生態蝦加上一整隻的龍蝦，絕對讓你「蝦到爆」。

（圖／台灣旅行趣） ▲【霸王蝦拼】 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲烤龍蝦的秘訣就是用一個中小火慢慢去給牠類似烘乾，大約十五分鐘這樣子嚼勁與鮮味就會出來。 分享 facebook

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肉食性的客人，吃完套餐肉盤還意猶未盡？沒有看錯，熟食方面還提供了炸物拼盤，除了燒烤之外也多了一種新選擇，也廣受小朋友的喜愛。

（圖／台灣旅行趣） ▲每個部位都有不同的麵衣！ 分享 facebook

雞腿外皮酥脆內裡多汁，雞翅用不沾粉的炸法，吃起來更有香氣且不油膩，而雞翅最多肉的部位，俗稱「棒棒腿」則經過細心的去骨，使用接近日系的麵衣，呈現出「唐揚雞」的感覺，這些小地方可看見森の燒肉對於炸物也非常用心呢。

（圖／台灣旅行趣） ▲最後送上酸酸甜甜果醋飲，與冰淇淋，為這完美的一餐畫下句點。 分享 facebook

今晚，你也想吃燒肉了嗎？佇立在大里德芳南路【森の燒肉】，即便非一級美食戰區，卻仍用家庭式的氛圍、優質食材，希望到訪的客人能夠吃得出肉天然的原味，想滿足你的燒肉魂，來這就對啦。

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（圖／台灣旅行趣） ▲店內十分寬敞。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲濃濃的日式風格。 分享 facebook





【森の燒肉】

地址：台中市大里區德芳南路210號

電話：04 2483 4489

營業時間：17:30–22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2CoZ6qU





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