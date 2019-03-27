兒童節免費吃！ 超狂台中燒烤吃到飽 紅蝦599、生蠔399 多達80種海陸食材任你挑

2019-03-27 17:50 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



連假準備好好祭一祭五臟廟嗎？提供最新好康消息是台中「癮廚複合式燒烤」於4/4~4/7兒童節連假期間推出超值優惠「免費招待150公分（含）以下的小孩」但須一名大人陪同，等於大人陪小孩同行，直接半價享用吃到飽！

這家開業近20年老字號的台中燒烤火鍋，近期改裝後重新出發，主打天使紅蝦、生蠔、螃蟹等80多種海陸食材吃到飽，海鮮控不能不追！

圖／商妮吃喝遊樂授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！(以下皆同) 分享 facebook

店內用餐空間寬敞，每一桌烤爐上方都有透明防爆玻璃、抽風罩以及照明燈，燒烤食物看得更清楚。另外還有附上火鍋，吃燒肉跟火鍋是同價格但雙重享受。

座位區中間的走道正中央的「點肉機」最吸引目光，有炭烤冰淇淋、豬五花、黃金梅花豬、厚切霜降豬、羊五花、牛五花、骰子牛、霜降牛、帶骨牛小排、安格斯黑牛、松阪豬、生蠔、天使紅蝦等13種選單可選擇，建議每一種都先來一盤才精彩。

店內除了肉片是點肉機經由店員切肉送上桌之外，其餘餐點通通都是自助取用，有肉類區、海鮮區、蔬菜區、火鍋料區、輕食區、飲料區、醬料區等。

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其中最令人讚賞接近半個手掌大的「天使紅蝦」，兩人份一次就出六隻，吃不夠可以再續點，如果只選擇90分鐘吃到飽方案，天使紅蝦可單點一隻只要25元，除了天使紅蝦，自助區也有白蝦無限供應，也很澎湃。

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主要消費方式分為兩種時段、每時段又分兩種消費方式：火烤吃到飽－平日及午餐90分鐘399元、110分鐘599元；晚餐及假日90分鐘499元、110分鐘699元，以上價格均另加一成清潔費。想要加碼天使紅蝦吃到飽，記得選擇110分鐘的方案才有。連假期間（4月4日至7日）兒童免費優惠，店家說明以假日計算，90分鐘吃到飽為499元加1成，等於平均每人只要275元。

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癮廚複合式燒烤

地址：台中市西屯區東興路三段393號

營業時間：11:30-24:00

消費價格：火烤吃到飽－平日及午餐90分鐘399元、110分鐘599元；晚餐及假日90分鐘499元、110分鐘699元（需加一成清潔費）

兒童節優惠：4月4日至7日間，150公分（含）以下的小朋友用餐免費，每位小朋友需搭配一位大人。

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