日式湖畔美景！南投「隱茶STEAM」走進風景裡賞畫吧！

2019-03-23 21:00 聯合新聞網 文／遊妤思



這裡是南投的車埕車站附近的熱門景點，步行約6分鐘後，就可以抵達貯木池畔旁的「隱茶steam」。被山色綠意環繞的日式的木造建築，映照在湖光水面上很是愜意，伴著清風吹拂，沏上一壺好茶，慢慢品嘗寧靜的美好。

圖/南投水里車埕旁的「隱茶STEAM」適合假日放空的好地方。網友吳峰成授權。 分享 facebook

這幢日式建築擁有50年的歷史，採和式空間。室內有3面觀景窗，可以欣賞山湖水色，而角落的位子更是兵家必爭之地，因為正對著湖面，得之就能獲美照一打阿！但若運氣欠佳，在戶外也有露天座位，享受暖陽斜曬，也是不錯的選擇。

圖/和式座位區，窗外呈現遠處不同時節的美景。網友valentinawood.0授權 分享 facebook

圖/細細沏上一壺好茶，靜待時光。網友valentinawood.0授權 分享 facebook

圖/露天座位區。網友iampatty_ko授權 分享 facebook

優美的日式建築，搭著周圍時節的美景，美的就像幅風景。不論遠觀或是近望，都能品嘗出它不能的美。隱茶採半自助式的點餐，有輕食、冷熱飲、茶點可以做選擇。來這裡品茶，店家推薦可以點選台灣高山茶系列，依青心烏龍和金萱發酵和焙火度的不同做區分。而其中招牌又為金萱茶的「音樂家」，呈現天然的牛奶香氣，茶湯清澈順口。若朋友比較多，可點選日月潭紅茶或不含咖啡因的花茶類，一壼裝可回沖，還可以各點不同茶種共飲！

圖/取至 隱茶 STEAM 粉絲團。台灣高山烏龍茶「音樂家Musician」，來自奇萊山脈產銷履歷無毒的「金萱茶」，品種特色是會呈現天然的牛奶香氣，採用淺發酵及淺烘培製成，獨特奶香會於第二、第三泡時開始展現，茶香濃郁、茶湯清澈順口。 分享 facebook

圖/玫瑰蜜桃煎茶。網友poki_1028授權 分享 facebook

圖/紅燒牛肉麵、花雕燒雞拌麵、燒烤雞翅、綠豆糕。網友valentinawood.0授權 分享 facebook

雨中的「隱茶STEAM」，山嵐繚繞，雲霧迷濛，有如隱居般的秘密處所。若想逃離日常的瑣事，來到南投世外桃源，一起走進風景里品茶吧！

圖/南投水里車埕旁的「隱茶STEAM」適合假日放空的好地方。網友吳峰成授權。 分享 facebook

圖/截自南投觀光旅遊網。 分享 facebook

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號

營業時間：AM 10:00- PM 18:00 (平日)；AM 10:00- PM 18:30 (假日)

供餐時間：AM 10:00- PM 17:30 (平日)；AM 10:00- PM 18:30 (假日)

電話：(049)277-6471

*每週二公休，低消150元，假日用餐時限2小時。