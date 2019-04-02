零食控快掃貨！台中「零食批發天堂」買到對折流血價 整箱打包太過癮

2019-04-02 12:55 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



迎接清明節的到來，想要準備超級澎湃的供品來表達敬祖的心意嗎？專程跑一趟台中的「台灣e食館」不會讓你失望，無論是清明掃墓祭祖還是日常儲備零食，這裡有滿坑滿谷的零食、餅乾、禮盒，讓你輕輕鬆鬆一次購足通通準備好，而且還能超級省荷包，快來看看推薦！

圖／棉花糖的天空授權udn，非經同意請勿轉載(以下同) 分享 facebook

分享 facebook

幫大家盤點一下，這裡必推的商品有：超級便宜的肉乾禮盒，原價500-550元現在竟然特價一盒只要199元；大人小孩都喜歡的新貴派，價格也是下殺再特價，原價199現在一盒只要109元；一整盒的鳳梨酥20塊裝，一盒竟只要100元！現場讓你盡情比價一番，馬上可以發現絕對比零售價還要便宜許多。

分享 facebook

分享 facebook

若按照清明祭祖習俗，需要準備十種供品叫做“菜碗”，其實現場肉乾禮盒裡面的肉乾種類就有三到五種，所以只要準備兩盒肉乾再加一些水果、餅乾，掃墓供品就不用擔心囉。這裡還找得到拜拜可以使用，有果凍做的也有糕餅做的“素三牲”。

分享 facebook

分享 facebook

讓人大推再大推的就是「桶裝爆米花」，一大桶竟不到一百元！店長偷偷說這爆米花若在大賣場多貼上一張紙標籤，就多了50元哦，現場推出鹹甜兩口味讓大家挑選。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

不能不提的就是店內最靠牆壁的這一排「分裝餅乾」，一袋一袋的餅乾、零食最適合家裡有小朋友的家長了，一次開一小包每次吃到的餅乾都是新鮮脆口口感，老闆也貼心幫大家用了夾鏈袋的包裝，吃完馬上關起來隨時都有好口感！若能和鄰居好友們一同分享一起團購美食也不錯，老闆說有批發的需求都歡迎致電跟他們討論。

分享 facebook

分享 facebook

一般人可能會聯想到，特價商品可能不會有好品質？ 不～這些肉乾禮盒都不是即期品，而且都還是台灣製造的好商品。還要貼心提醒大家，這些禮盒都是限量、現場賣完就沒有了，有需求的朋友記得早一點來準備清明掃墓的東西喔！

分享 facebook

網友「棉花糖的天空」特別推薦說道：過年期間來台灣e食館準備送禮禮盒，通常已經可以拿到超級便宜價，沒想到，清明祭祖時節真的是賺翻天了，餅乾、肉乾、海苔禮盒超級折扣價，可以說幾乎是打到對折流血價，一定能讓精打細算的婆婆媽媽們，買得超級過癮！

台灣e食館

電話：04-24639861

地址：台中市西屯區福雅路702號

營業時間：9:00～21:00

粉絲專頁：台灣e食館粉絲頁

其他資訊：消費限用現金

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」