爆量海膽干貝鋪滿滿！ 一中街經典日料 鮮肉師傅巧手做三色丼

文.圖／Sharelife分享生活





如果想要逛街、吃飯，台中人一定會先選一中商圈啦，除了道地的攤販小吃外，一中這裡新潮的店面也總是有新招，而這間底子紮實的日本料理【岡崎】更是做好準備，將要用新鮮的食材與手作料理，讓來到一中商圈的你，多了必吃的新選擇！

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由一對帥氣的雙胞胎兄弟所經營，隱身巷弄的「屋台式」店面，其位置就在一中麥當勞對面的巷子中，來到這裡就可以享受這一點點小清靜，輕鬆的裝潢，就是要翻轉日本料理只有高冷的那一面，大家都能輕鬆入座，享用日料的好地方。

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（圖／台灣旅行趣） ▲店內環境寬敞舒適 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲牆上與客人的合照展現出老闆們親民活潑的一面。 分享 facebook

兄弟倆對於食材的要求可是相當嚴謹，不管是新鮮赤海膽、生食級干貝、現磨的山葵，都展現出對於食材的高品質要求。

（圖／台灣旅行趣） ▲新鮮的漁獲就放在冷藏櫃中，不怕人看！ 分享 facebook

日本料理的美味秘訣，除了基本的新鮮食材之外，廚師的手藝更是左右整道菜的關鍵，不要看老闆們外表年輕，他們可都是在道地的壽司店磨練過的喔。

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說道日本料理，首先在腦中閃過的就是「刺身」啦！這裡最出名的就是這「三色丼」，將干貝、赤海膽、鮭魚卵鋪得滿滿滿，沒有看錯就是這麼澎湃。

（圖／台灣旅行趣） ▲白色、橙色、紅色，形成一副美麗的海景！ 分享 facebook

顏色分明的漁獲，分成了三大勢力卻不互相衝突，最推薦的吃法就是將三者合而為一，一口吃下，感受彼此濃厚的香氣。海膽的濃郁一擁而上，手作鮭魚卵帶著清酒香氣而來，最後由清甜的干貝與爽朗的醋飯畫下句點，如此多層次的風味在口中不斷循環，這一碗吃起來真的是超過癮！

（圖／台灣旅行趣） ▲不管是分區吃，還是一口吃下三種口味，都有獨特的風味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲這裡的「哇沙逼」可是現磨的山葵唷，口感不會太刺激，帶有清雅的香氣，解膩真是一流的。 分享 facebook

壽司的表現也十分滿意，不用花上太多的錢，就能吃到高品質的壽司，這真的非常可以！

（圖／台灣旅行趣） ▲如果有選擇困難，那就來一份綜合壽司吧！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲稍稍炙燒一下 分享 facebook

這次選擇油脂較豐厚的魚種，經過火焰加熱後，散發出濃郁的香氣，油脂在口中的感覺，就慢慢地化開，吃起來令人意猶未盡，推薦從淺色魚吃向深色魚，才不會蓋掉彼此的味道唷。

（圖／台灣旅行趣） ▲玉子燒相當厚實，口味是道地的偏甜口感，上面由主廚特製的明太子醬來點綴，微酸帶甜的口感相當清爽。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲微微炙燒的鮭魚肚可是萬人迷呀！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲沒想到在這還能吃到比目魚鰭邊肉，油脂豐厚香氣明顯！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲這裡的味噌湯也很亮眼唷，用上了兩種味噌口感富有層次，也放入大量當季食材，用料相當大方。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲【海膽手卷】相當有特色！跟常見的甜筒型不同，長條型讓你每一口都能吃到豐富的餡料。 分享 facebook

想吃熟食的你更不能錯過「安格斯炙牛丼」，將牛小排一刀一刀的切片炙燒，肉與豐富配料鋪上飯，一份誘人炙牛丼就完成了！

（圖／台灣旅行趣） ▲【安格斯炙牛丼】 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲炙燒的畫面怎麼看也不厭倦。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲肉的分量相當豐富。 分享 facebook

油花豐厚的牛小排經過大火的洗禮，逼出油脂讓香氣更加濃厚，少了過多的油份與醬料搭配起來更不膩口，適時搭上碗邊的配料更能化解口中濃郁的滋味，細心的搭配也展現出店家的用心。

（圖／台灣旅行趣） ▲配菜也都是由【岡崎】手作醃製的，像是這「螺肉」就是店家的小巧思。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲【魚卵沙拉】大量的細柴魚片、魚卵、洋蔥，清爽之餘又帶有豐厚的海味。 分享 facebook

來到一中，不再只有攤販小吃可以選擇，這次就來一餐經典的日式料理，好好犒賞自己一番吧。

（圖／台灣旅行趣） ▲店外的霓虹招牌寫的「鮨」就是壽司的意思唷。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲翻玩了大阪知名看板，讓人會心一笑。 分享 facebook





【岡崎】

地址：台中市北區太平路31巷1號

電話： 0903 512 256

營業時間：13:00–21:30 (周一公休，例假日外)

粉絲專頁： https://bit.ly/2J6xlJg





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