火鍋配珍奶超級爽！ 台中南區超值個人鍋150就吃得到

吃火鍋不一定要是難得的享受，這個天氣隨時都好想來一鍋，台中路上的「三屏鍋家」結合台中人最愛的「火鍋」跟「手搖杯」，最過癮的享受一次給你，連素食選擇都超多，快來看看這裡有甚麼好料吧！

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吃得巧又吃得飽，只要點用任一小火鍋，就可以無限享用白飯、飲料及冰淇淋。除此之外，平易近人的價位使用的依然是嚴選的好料，自製味噌、進口泡菜，每款湯底都是用心製作。

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不同於一般小火鍋，三屏鍋家一上桌就已經把整鍋豐富的配料裝好裝滿，只要開火滾煮，很快就可以開始享受美味的一餐，到店已經飢腸轆轆也不用等太久。

（圖／台灣旅行趣） ▲料真的滿到很好奇會不會溢出來 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲火鍋皆附一碗香菇肉臊飯(素食附海苔飯) 分享 facebook

十多種的湯底選擇是店裡的特色，不論你是小清新還是重口味都可以選到適合你的火鍋。如果敢吃辣，正宗四川口味的「招牌麻辣鍋」很夠味，道地的麻辣底醬調成湯頭，有層次感也不會太刺激。

（圖／台灣旅行趣） ▲湯底口味選擇很多，多吃幾次也不會膩 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲自製的麻辣湯底就是比現成的更醇厚夠味 分享 facebook

「韓式泡菜鍋」是店內招牌，用韓國進口的泡菜製作，口感濃郁微辣，一點微微的酸勁很開胃。

（圖／台灣旅行趣） ▲酸辣的泡菜鍋人氣很高 分享 facebook

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連味噌都自己製作，這裡真的是平價火鍋店嗎？「日式味噌鍋」用的是天然無調和的味噌做湯底，鍋中還可以撈到用來製作味噌的大豆、米等材料，證明真材實料。

（圖／台灣旅行趣） ▲就像味噌湯煮火鍋，很純粹的日式口味 分享 facebook （圖／台灣旅行趣） ▲自製味噌的火鍋店你看過嗎？ 分享 facebook

起士的香濃只要愛上就很難抗拒，這也是為什麼「奶香起士鍋」會這麼受歡迎，除了原先的牛奶湯底外，鍋中的起士片會隨著加熱慢慢融進湯頭，越煮越迷人，越煮越香濃。

（圖／台灣旅行趣） ▲融化後的起司牛奶湯底真的太誘人 分享 facebook

用日式湯咖哩口味為核心製作的「招牌咖哩鍋」，自家炒製的咖哩醬不只讓湯頭質地濃郁、更有香氣，不管搭甚麼料吃都很對味。

（圖／台灣旅行趣） ▲如北海道名小吃「湯咖哩」一樣濃郁的風味 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲可不要以為平價對肉品就不講究，【三屏鍋家】一律採用現切肉盤，新鮮看得見呦！ 分享 facebook

從菜單上就可以看出貼心，素食鍋也也多達7種口味可以選擇，特別推薦「鍋家海藻素食鍋」，獨家引進韓國的野生海藻，口味清爽的湯頭又有大海的鮮味，與新鮮的蔬菜搭配，就算不是素食者也可以來一頓無負擔的火鍋大餐。

（圖／台灣旅行趣） ▲素食鍋裡有更多的新鮮蔬菜 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲老闆說，要辨別新鮮的天然海藻光看組成的顏色是不是很豐富鮮明就知道 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲基本湯底也選用日本食材製作 分享 facebook

吃完火鍋還是覺得少了甚麼嗎？不如再來一杯珍珠奶茶吧，餐廳內直接附有一個飲料吧，不用走出去買飲料，直接來一杯與火鍋搭配吧！

（圖／台灣旅行趣） ▲等待上菜的時間先來點一杯飲料吧！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲要犒賞自己當然要用最愛的珍珠鮮奶 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲瓶裝飲料的容器也太可愛了吧，這些瓶子都可以直接帶走呦！ 分享 facebook

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應付突如其來的食慾、下班時刻的嘴饞，想要馬上來一份火鍋嗎？今天就到三屏鍋家吃頓平價美味的好料吧！

（圖／台灣旅行趣） ▲室內空間很寬敞，每桌都有一定距離 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲一人或兩人小聚餐也方便 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲150一鍋竟然還有白飯飲料無限享用 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲飯後來一球冰淇淋當點心吧！ 分享 facebook





【三屏鍋家】

地址：台中市南區台中路120號

電話：0422226568

營業時間：11:00~14:00，16:30~21:20

粉絲專頁：http://bit.ly/2DO9mdk





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