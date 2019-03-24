親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

吳敦義提被動徵召韓國瑜 朱立倫：要徵召就大大方方

英百萬人上街要求二次公投 梅伊副手可能接首相

火鍋配珍奶超級爽！ 台中南區超值個人鍋150就吃得到

2019-03-24 11:00ShareLife分享生活

火鍋不一定要是難得的享受，這個天氣隨時都好想來一鍋，台中路上的「三屏鍋家」結合台中人最愛的「火鍋」跟「手搖杯」，最過癮的享受一次給你，連素食選擇都超多，快來看看這裡有甚麼好料吧！

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

吃得巧又吃得飽，只要點用任一小火鍋，就可以無限享用白飯、飲料及冰淇淋。除此之外，平易近人的價位使用的依然是嚴選的好料，自製味噌、進口泡菜，每款湯底都是用心製作。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

不同於一般小火鍋，三屏鍋家一上桌就已經把整鍋豐富的配料裝好裝滿，只要開火滾煮，很快就可以開始享受美味的一餐，到店已經飢腸轆轆也不用等太久。

（圖／台灣旅行趣） ▲料真的滿到很好奇會不會溢出來
（圖／台灣旅行趣） ▲料真的滿到很好奇會不會溢出來
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲火鍋皆附一碗香菇肉臊飯(素食附海苔飯)
（圖／台灣旅行趣） ▲火鍋皆附一碗香菇肉臊飯(素食附海苔飯)
分享

十多種的湯底選擇是店裡的特色，不論你是小清新還是重口味都可以選到適合你的火鍋。如果敢吃辣，正宗四川口味的「招牌麻辣鍋」很夠味，道地的麻辣底醬調成湯頭，有層次感也不會太刺激。

（圖／台灣旅行趣） ▲湯底口味選擇很多，多吃幾次也不會膩
（圖／台灣旅行趣） ▲湯底口味選擇很多，多吃幾次也不會膩
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲自製的麻辣湯底就是比現成的更醇厚夠味
（圖／台灣旅行趣） ▲自製的麻辣湯底就是比現成的更醇厚夠味
分享

「韓式泡菜鍋」是店內招牌，用韓國進口的泡菜製作，口感濃郁微辣，一點微微的酸勁很開胃。

（圖／台灣旅行趣） ▲酸辣的泡菜鍋人氣很高
（圖／台灣旅行趣） ▲酸辣的泡菜鍋人氣很高
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

連味噌都自己製作，這裡真的是平價火鍋店嗎？「日式味噌鍋」用的是天然無調和的味噌做湯底，鍋中還可以撈到用來製作味噌的大豆、米等材料，證明真材實料。

（圖／台灣旅行趣） ▲就像味噌湯煮火鍋，很純粹的日式口味
（圖／台灣旅行趣） ▲就像味噌湯煮火鍋，很純粹的日式口味
分享
（圖／台灣旅行趣） ▲自製味噌的火鍋店你看過嗎？
（圖／台灣旅行趣） ▲自製味噌的火鍋店你看過嗎？
分享

起士的香濃只要愛上就很難抗拒，這也是為什麼「奶香起士鍋」會這麼受歡迎，除了原先的牛奶湯底外，鍋中的起士片會隨著加熱慢慢融進湯頭，越煮越迷人，越煮越香濃。

（圖／台灣旅行趣） ▲融化後的起司牛奶湯底真的太誘人
（圖／台灣旅行趣） ▲融化後的起司牛奶湯底真的太誘人
分享

用日式湯咖哩口味為核心製作的「招牌咖哩鍋」，自家炒製的咖哩醬不只讓湯頭質地濃郁、更有香氣，不管搭甚麼料吃都很對味。

（圖／台灣旅行趣） ▲如北海道名小吃「湯咖哩」一樣濃郁的風味
（圖／台灣旅行趣） ▲如北海道名小吃「湯咖哩」一樣濃郁的風味
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲可不要以為平價對肉品就不講究，【三屏鍋家】一律採用現切肉盤...
（圖／台灣旅行趣） ▲可不要以為平價對肉品就不講究，【三屏鍋家】一律採用現切肉盤，新鮮看得見呦！
分享

從菜單上就可以看出貼心，素食鍋也也多達7種口味可以選擇，特別推薦「鍋家海藻素食鍋」，獨家引進韓國的野生海藻，口味清爽的湯頭又有大海的鮮味，與新鮮的蔬菜搭配，就算不是素食者也可以來一頓無負擔的火鍋大餐。

（圖／台灣旅行趣） ▲素食鍋裡有更多的新鮮蔬菜
（圖／台灣旅行趣） ▲素食鍋裡有更多的新鮮蔬菜
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲老闆說，要辨別新鮮的天然海藻光看組成的顏色是不是很豐富鮮明...
（圖／台灣旅行趣） ▲老闆說，要辨別新鮮的天然海藻光看組成的顏色是不是很豐富鮮明就知道
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲基本湯底也選用日本食材製作
（圖／台灣旅行趣） ▲基本湯底也選用日本食材製作
分享

吃完火鍋還是覺得少了甚麼嗎？不如再來一杯珍珠奶茶吧，餐廳內直接附有一個飲料吧，不用走出去買飲料，直接來一杯與火鍋搭配吧！

（圖／台灣旅行趣） ▲等待上菜的時間先來點一杯飲料吧！
（圖／台灣旅行趣） ▲等待上菜的時間先來點一杯飲料吧！
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲要犒賞自己當然要用最愛的珍珠鮮奶
（圖／台灣旅行趣） ▲要犒賞自己當然要用最愛的珍珠鮮奶
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲瓶裝飲料的容器也太可愛了吧，這些瓶子都可以直接帶走呦！
（圖／台灣旅行趣） ▲瓶裝飲料的容器也太可愛了吧，這些瓶子都可以直接帶走呦！
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

應付突如其來的食慾、下班時刻的嘴饞，想要馬上來一份火鍋嗎？今天就到三屏鍋家吃頓平價美味的好料吧！

（圖／台灣旅行趣） ▲室內空間很寬敞，每桌都有一定距離
（圖／台灣旅行趣） ▲室內空間很寬敞，每桌都有一定距離
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲一人或兩人小聚餐也方便
（圖／台灣旅行趣） ▲一人或兩人小聚餐也方便
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲150一鍋竟然還有白飯飲料無限享用
（圖／台灣旅行趣） ▲150一鍋竟然還有白飯飲料無限享用
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲飯後來一球冰淇淋當點心吧！
（圖／台灣旅行趣） ▲飯後來一球冰淇淋當點心吧！
分享


【三屏鍋家】

地址：台中市南區台中路120號

電話：0422226568

營業時間：11:00~14:00，16:30~21:20

粉絲專頁：http://bit.ly/2DO9mdk


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

火鍋素食湯咖哩

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

台中大甲「瘋鍋日式涮涮鍋」超大盤肉雙重享受，只要250元！自助吧無限吃到飽

2019-03-24 10:00

日式湖畔美景！南投「隱茶STEAM」走進風景裡賞畫吧！

2019-03-23 21:00

湯頭、滷味都超厲害！ 台中崇德濃郁系牛肉麵 填滿你今晚的胃

2019-03-18 12:43

大甲７家下午茶推薦！沿著海線的咖啡地圖懶人包

2019-03-16 12:49

食肉控最愛挑戰！台中無敵制霸肉山、300元海鮮任你夾 胖肉爺台式燒肉攤

2019-03-11 21:56

台中第一間「全家咖啡旗艦店」進駐　輕工業+大理石風格超時尚！

2019-03-05 11:14

IG少女心併發！台中浮誇系水果甜點 QQ水晶球咕溜入嘴 繽紛又吸睛

2019-03-04 15:26

義式餃子餡餅爆漿牽絲好過癮　台中冰品名店開賣熱食啦

2019-03-04 11:06

熱門文章

日式湖畔美景！南投「隱茶STEAM」走進風景裡賞畫吧！

2019-03-23 21:00

市場人氣小吃！板橋「高記生炒魷魚」綜合炸物高CP值推薦

2019-03-22 09:00

日本人指名必吃「小上海林師傅小籠湯包」民生社區傳承50年美味！

2019-03-22 08:00

台北不可錯過的美味！ 師大夜市「海鮮魚湯」魚鬆魯肉飯　暖心又暖胃

2019-03-23 17:18

台中大甲「瘋鍋日式涮涮鍋」超大盤肉雙重享受，只要250元！自助吧無限吃到飽

2019-03-24 10:00

火鍋配珍奶超級爽！ 台中南區超值個人鍋150就吃得到

2019-03-24 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top