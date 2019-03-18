湯頭、滷味都超厲害！ 台中崇德濃郁系牛肉麵 填滿你今晚的胃

是的，「段純貞牛肉麵」也到崇德路開店啦，濃郁的紅燒湯頭，軟嫩的腱心肉，還有最不能錯過的現燙滷味，準備好了嗎？就讓一碗熱騰騰的牛肉麵填滿你今晚的胃。

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如果第一次來，不如就試試看「招牌紅燒腱心牛肉麵」吧！深色的紅燒湯頭非常夠味，最有特色的絕對是後味浮現的微麻跟花椒香，是用藥材熬煮出的療癒系重口味。

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（圖／台灣旅行趣） ▲【段純貞】的麵條共有九州細麵、細麵、手工麵三種可選擇，圖為手工麵，寬厚的麵條可以吃到麵糰的筋性，很有咀嚼及飽足感 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲深褐色的湯頭帶微微的辣味 分享 facebook

「三寶麵」除了腱心以外還多了牛肚與牛筋，可以一次吃到不同的口感，一個人來吃麵的話，也可以有很完整的享受。

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「只選用腱心肉」是段純貞每塊牛肉都一樣軟嫩化口的原因，微帶筋的肉塊可以同時吃出兩種層次。

（圖／台灣旅行趣） ▲一塊後腿的腱心肉只能做五碗【段純貞】的牛肉麵，量少珍貴 分享 facebook

只是微麻已經不夠滿足的話，「老火鍋」系列或許更適合你，大約是麻辣鍋中辣的辣度，足夠發出一身熱汗，加入的麻辣底醬也讓香氣更強烈，絕對是會讓人吃完後深深「記得」的一碗牛肉麵。

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除了厚重辣口的牛肉麵外，「燉雞麵」也是另一種溫暖的好選擇，用雞骨熬煮六小時以上的湯頭，味道有著跟牛肉麵一樣的濃郁香醇，不過是溫柔的版本，在溫潤的雞湯風味下質地還算清爽，不過最迷人的還是這一整支完整的雞腿，如果今天想吃清淡一點或是帶著不吃辣的小朋友都很推薦試試這個口味。

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（圖／台灣旅行趣） ▲每碗都有整支雞腿 分享 facebook

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老粉絲都知道，現點現燙的「滷味」是錯過會怨嘆的必點，獨門的滷汁香氣有層次，豆乾和豆包最能吸附湯汁，牛肚意外的軟嫩，拼盤裡的每個品項都很讓人滿意。

（圖／台灣旅行趣） ▲豐富滷味選擇，現點現燙 分享 facebook

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四川風味的「紅油抄手」是滷味外也很受歡迎的小食選擇，鹹度不高，紅油的麻香味明顯，豆芽跟炸黃豆提供了清脆跟酥脆兩種口感層次。

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經典的「涼拌小黃瓜」與「黃金泡菜」跟牛肉麵本來就是絕配，在【段純貞】帶麻辣的口味裡更是中途讓舌頭休息與解辣的好幫手。

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室內空間寬敞明亮，大小桌都有，個人用餐也很方便。

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位在崇德路與青島路口的「段純貞」雖然低調開張，但慕名而來的老饕還是讓用餐時間有小小排隊的狀況，北區的朋友如果還沒吃過濃郁系的牛肉麵可以來嘗鮮，如果本來就是粉絲的老饕們也不用再跑到公益路吃啦！

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【段純貞牛肉麵/台中崇德店】

地址：台中市北區崇德路一段649號

營業時間：週一~週五11:00～14:00、17:00～21:00 周六、日11:00～14:00、17:00～21:00





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