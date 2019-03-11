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飄香40年！行家必吃的台中「古早味純麻油飯」在這裡

2019-03-11 15:16ShareLife分享生活

炒米粉、拌麵線、油飯，大魚大肉的日子很開心，但往往這些守候街頭的古早味才足以喚起濃濃的鄉愁，來自1973年的道地美味，台中人，你吃過「資豐美食」】嗎？

（圖／台灣旅行趣）
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發跡於南屯萬和宮前的榕樹下，用自製紅蔥頭的好味道做出炒麵、油飯，樸實單純的滋味，反而更能凸顯用料的挑剔跟講究，今天就來看看傳承超過40年的資豐美食，賣了哪些迷人好料。

（圖／台灣旅行趣）
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招牌「麻油飯」，用的是純天然黑麻油跟特選老薑一起蒸煮，剛好的彈性加上均勻的麻油包覆非常順口夠味，每口都可以咀嚼到紅蔥頭的香氣，油飯上有搭配肉絲跟香菇，吸滿滷汁香的鈕扣菇特別讓人印象深刻。

（圖／台灣旅行趣） ▲麻油飯就算放涼也很好吃，感覺口感更Q
（圖／台灣旅行趣） ▲麻油飯就算放涼也很好吃，感覺口感更Q
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（圖／台灣旅行趣） ▲好吃的麻油飯也有「彌月禮盒」可以預訂
（圖／台灣旅行趣） ▲好吃的麻油飯也有「彌月禮盒」可以預訂
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「炒米粉」選用埔里米粉，最特別的地方是調味不用肉臊，而是使用獨門的滷汁，鹹中帶甘的傳統口味，搭配蘿蔔、豆芽與韭菜口感很豐富。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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「炒麵」一樣是使用滷汁調味，甚至向製麵廠訂做專屬的麵體，低溫熟成工法讓麵條更Q彈，淋上一點辣椒醬也很對味呦。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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一顆荷包蛋就可以豐富整碗麵，方便素也可以吃的「香蔥蛋麵線」，是特別研發的清爽口味，淡淡的酒香在冬天吃起來特別溫暖，麵線不濕軟，本身還保留相當的彈性，搭配上煎蛋吃起來很滿足。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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CP值超級高的「綜合湯」，一碗就可以喝到丸子、油豆腐、豬血跟菜頭，三個銅板有找的價格在台中市區真的超佛心！

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲各種手工小菜也很受歡迎
（圖／台灣旅行趣） ▲各種手工小菜也很受歡迎
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（圖／台灣旅行趣）
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今晚就來一餐經典的街頭小吃，到這裡品嘗懷念的傳統美食。

（圖／台灣旅行趣）
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【資豐美食】

地址：台中市美村路一段210號(近公益路)

電話：04-23011008

營業時間：8:30~20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2BwLABc


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古早味CP值小吃台中美食

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