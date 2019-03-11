食肉控最愛挑戰！台中無敵制霸肉山、300元海鮮任你夾 胖肉爺台式燒肉攤

西區美村路新餐廳開張，貨櫃屋天台燒肉攤，推出肉金剛無敵制霸套餐(需預約)，一盤自由夾取螃蟹、甜蝦、鮮魚只要300元，還可以自己DIY雞蛋糕喔，肉食族趕快來搶鮮。

『胖肉爺台式燒肉攤』

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肉食族看過來囉！在台中西區美村路上新開幕了一間台式燒肉攤，從外觀看起來就好像是貨櫃文創餐廳，入口可是要從一旁的巷子進去喔，越晚越熱鬧，從晚上6點才營業，開到2點喔，從晚餐到宵夜都適合。

【胖肉爺台式燒肉攤】

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爬上樓梯來到二樓才是胖肉爺的所在地，也因為是經營晚場的部分，所以在燈飾造景的部分就非常重要啦，讓我真的有感覺到在露天的海鮮吧一樣，隨坐隨烤。但其實是有屋頂啦，不然下雨就不用做生意啦

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四周環境可見貨櫃屋的鐵皮，也在上頭做文章，把看板人物都畫在兩旁。

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如果想要多人包廂的話，這裡也有提供喔，每張桌子上都有一個瓦斯烤爐，就是用這個烤爐慢慢烤。

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菜單在這，各種肉類、海鮮都有，比較特別的當然就是肉山。

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【肉金剛無敵制霸套餐：3888元(適合8-10人享用)】

總共有13種肉品：紐西蘭牛舌、紐西蘭菲力骰子、牛魔王霸氣肋燒、美國極黑牛肩胛、伊比利豬肋條、伊比利梅花豬、美國厚切牛肋條、美國CH胸腹肉、西班牙豬梅花、澳洲羊肩排、羊排、美國CH翼板肉、澳洲沙朗。

肉類真的太多種了，我無法一一介紹他們的口感啊，只能說這一定要揪一團才能消滅它們啊！

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肉類有豬肉、羊肉和牛肉，所以不管是有沒有吃牛的朋友，都可以享用極優的肉品，不只這樣，甚至都有新鮮蔬菜，可以均衡飲食一下。

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每種肉品在烤網上吱吱作響，光是看就流口水了，還等什麼，趕快揪一團來挑戰一下。

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【蝦兵蟹將魚軍隊：300元】

這很酷的是，給你一個鐵盤，在鐵盤範圍內(不能過分重疊)，你可以放多少海鮮都算你的，而且這一天都只有這麼一盆，為求新鮮，賣完就不補貨了。

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每天的海鮮也是從梧棲的魚市場直接批過來的，所以海鮮種類每一次也不盡相同，不過一定都會有鮮魚、鮮蝦和螃蟹，這都是海鮮的重頭戲啊！

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【明太子秋刀魚】

好少機會可以吃到秋刀魚的肚子滿是魚卵，而且秋刀魚的大骨刺都已經事先被挑掉，不過還是偶爾會有點小刺，小朋友要吃要注意喔！

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【青雲雲脆菜飯(高麗菜飯)】

這道高麗菜飯也相當推薦，表面油油亮亮的，飄著麻油香味，還有紅蔥頭，不但有飽足感，味道也很棒，十分夠味。

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【烈火烤雞蛋糕】

如果有小朋友的話，一定超愛烤雞蛋糕，一罐麵糊大概可以烤個整整兩盤，有提供煉乳及巧克力醬汁沾醬。

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只要烤到兩面都有微焦就行囉，一顆顆就像小饅頭一樣，是不是很可愛，也很好吃喔，奶香味十足熱熱吃最好。

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如果在台中想要宵夜場有點搞頭的話，不妨來胖肉爺吧！可以邊烤肉邊聊是非，推薦給大家！

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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