大甲７家下午茶推薦！沿著海線的咖啡地圖懶人包

住大甲也快一年了，之前整理過鎮瀾宮周邊（蔣公路、順天路、文武路、育德路、鎮政路），從菜市場吃到蔣公路觀光夜市，早午餐下午茶宵夜懶人包很受歡迎！但身為自由業，偶而到咖啡廳寫稿也是一種日常，所以我就不藏私的繼續把自己的大甲咖啡地圖 （七家個人私藏咖啡簡餐推薦）也整理成一篇給大家參考！

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布魯本咖啡Brewband Coffee

電話：0933-576-030

地址：台中市大甲區朝陽里民生路53巷15號

營業時間：13:00 – 22:00(周二公休)

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好的咖啡，是會醉的！布魯本的咖啡不只濃郁，還濃烈到讓人很有衝擊感，但初初入口那深層的苦過去後，喉韻裡留下的是微醺的咖啡香氣交織在口腔中，久久縈繞不散。

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這裡的千層蛋糕也是讓人驚艷不已，完全不輸Lady M的美味，不但手工限量，每天口味還都不同，隨性但又讓人著迷的期待著。只能說好的咖啡，就算深藏在大甲巷弄間的老屋裡，依舊曖曖內含光，只要是好店 又怎麼會寂寞呢？

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早稻咖啡館

地址:台中市大甲區南陽街50號

電話:04-2680 1768

營業時間:11:00~21:00（公休日:星期二）

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站前國王商圈開了兩間咖啡館，除了39號咖啡https://mikatogo.com/post-225248516/以外就是早稻咖啡館了。早稻在臨路的南陽街上，比較顯目也好停車;靠近火車站旁，走路只要三分鐘即可看到早稻咖啡館。

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39號咖啡Thirty nine

地址:台中市大甲區中山路一段792-28號

電話:04-2688 9833

營業時間:

星期一、星期五10:00~18:00

星期六、星期日09:00~18:00

公休日:星期三、四

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大甲人應該都知道，現在多了一個叫做站前國王的新商圈，真的就位於火車站附近三分鐘的路程，這裡陸續有不少店家進駐，39號咖啡也是其中一家。

這裡有點低調，需要進入站前國王的商圈內才找的到，所以是隱藏版的咖啡館，雖然不好找，但生意還是很好，饕客們口耳相傳，加上口碑好才是王道。這一家的鬆餅有季節限定水果，還是心型的網美鬆餅，有顏質的喔，因為備有充電插座，所以是我寫稿的好地方。

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杏屋乳酪蛋糕（大甲店）

地址：台中市大甲區鎮瀾街95號 (舊富都戲院旁)

時間：10:00~22:00

電話：04-26803285

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官網

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海線能讓我覺得好吃的甜點不多，這一家絕對是我的首選。大甲杏屋乳酪蛋糕又有新產品，而且還有大甲限定的日式輕食料理，每次來都有新驚喜，讓其實沒有很愛甜點的我徹底沈淪。

這次來發現蛋糕甜點櫃更滿更豐富了，這樣會讓人很焦躁，因為選擇困難症來這裡就會發作XD，懶惰的我乾脆吃新產品最快，結果這次冰淇淋菠蘿系列讓我大驚豔！可愛店員妹妹推薦季節限定的香草冰淇淋芒果冰也超好吃，讓我招待遠方的朋友一點都沒失面子，不愧是我的愛店。

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程安。滾滾咖啡

地址：437台中市大甲區龍潭路65-1號

電話：04-26801423

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我很喜歡與朋友在這充滿咖啡香氣的悠閒空間裡聊天說地。大甲這一家程安。滾滾咖啡就很有那種悠閒自在的氛圍，不認識的朋友在這空間裡會很自然的打招呼聊天沒有隔閡，加上老闆夫婦親和力也十足，就像多年老友般跟每個客人都熟捻的聊天問候，或許這就是程安。

滾滾咖啡雖然位處巷弄間，不容易發現的隱藏版老宅咖啡屋，卻還能高朋滿座的原因吧！這間老宅改造的咖啡屋，懷舊復古味襯上咖啡的香有著剛好的濃郁，加上人味就是鄉下小鎮的屋老人情濃、咖啡香蛋糕甜的最佳寫照。

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雲道咖啡（大甲店）

地址：台中市大甲區蔣公路29號

電話：04-26880177

時間：0800-2200

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我們總是喊著愛台灣、愛地球，但有幾個人身體力行做了什麼？你知道台灣有個賴桑，他有上億資產，但他選擇拿來種樹，關於他的種樹人生請按此。知道賴桑已久，對於這個人真心感到佩服。

賴桑有個植樹還林的森林大夢，他從30歲開始買地種樹，散盡家產，種出20多萬棵茂密森林，但彈盡總有援絕的一天，還好，賴桑有個好兒子，懂得用綠循環的方式，運用森林裡的綠資源創造獲利再回歸大自然。店內消費95％盈餘都拿來繼續種樹製造森林。賴桑的兒子換個方式支持爸爸植樹還林的夢想，也讓大家可以有機會用喝咖啡的方式支持賴桑，一樣是喝咖啡，是否可以選擇來雲道呢？因為你喝咖啡他種樹啊！

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Hey’Yo Pasta &囍咖啡

地址：台中市大甲區五福街228號

電話：04-26878871

營業時間：11:00-21:00

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這一家Hey’Yo Pasta &囍咖啡位於五福街上，不很熱鬧的巷弄間，是個低調又有個性的微工業風複和式咖啡廳，為何說是複和式呢？因為它既是下午茶咖啡廳、也是義式料理餐廳，是否很複和式？多功能來著，其實我覺得也可以順便開發早午餐之類的。

別看這一家這麼低調又隱密，生意可好的很，我個人就撲空兩次，沒有預約的話，想吃到也不見得這麼容易，我連平日中午去都被拒於門外，最後還是乖乖預約才吃到，可見有多熱門了吧！不過最近好像轉換經營型態，以沙拉與咖啡為主，想知道最新營業狀況還是參考官方粉絲團主喔。

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以上就是我個人私藏的大甲咖啡地圖啦！趁著年節到，要去大甲鎮瀾宮拜拜的朋友們，再忙也別忘了喝杯咖啡，看喜歡哪一家自己收進口袋吧。

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika咪卡出走美食日誌

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