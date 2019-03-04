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義式餃子餡餅爆漿牽絲好過癮　台中冰品名店開賣熱食啦

2019-03-04 11:06ShareLife分享生活

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

發跡於日本的義式冰淇淋「ViTO」，除了清爽濃郁的冰淇淋之外，現在也開賣熱食囉，結合了台灣在地元素，要用熱騰騰的美食挑戰你的味蕾。

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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靠著義式冰淇淋揚名海外的ViTO，將要打破冰品店的既定印象，開始賣起了現點現烤的異國小點，除了選擇更豐富外，也讓來的客人能先填飽肚子，再來品嚐美味的甜點

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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【義大利餃子餡餅】

（圖／台灣旅行趣）
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外型酷似義大利餃子的放大版，一口咬下便能感受外皮的酥脆，綿密的內餡也相當飽滿，牽絲的起司在口腔不斷纏綿，多層次的口感，就算有點燙口也讓人停不下來。

（圖／台灣旅行趣） ▲貼心用紙袋包著，能夠拿著吃相當方便。 ※ 提醒您：禁...
（圖／台灣旅行趣） ▲貼心用紙袋包著，能夠拿著吃相當方便。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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內餡分為牛、豬兩種口味，牛肉選擇搭配著馬鈴薯，豬肉則是配上日本金時地瓜，不只是肉品不同這麼簡單。馬鈴薯鬆軟清爽的口感能帶出牛肉的鮮香，甜蜜鬆軟的地瓜泥能化解豬肉厚重的口感，兩種口味都各有特色！

（圖／台灣旅行趣） ▲牛、豬都使用了前腿肉，肉質肥瘦相間，吃起來口感細嫩，做為餡...
（圖／台灣旅行趣） ▲牛、豬都使用了前腿肉，肉質肥瘦相間，吃起來口感細嫩，做為餡料可說是最佳部位。
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【牧羊人派】

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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英國傳統的家鄉鹹派，顏色亮麗鮮明的蔬菜, 跟炒到焦香的絞肉合而為一，在抹上厚厚的薯泥送入烤箱，是一層層的好料堆疊起來的異國美味。

（圖／台灣旅行趣） ▲同樣分為牛、豬兩種口味，分別鋪上馬鈴薯或金時地瓜泥。
（圖／台灣旅行趣） ▲同樣分為牛、豬兩種口味，分別鋪上馬鈴薯或金時地瓜泥。
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（圖／台灣旅行趣） ▲表面烤得金黃微焦，內餡豐富，吃起來有滿滿的幸福感。
（圖／台灣旅行趣） ▲表面烤得金黃微焦，內餡豐富，吃起來有滿滿的幸福感。
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【皮爾森 大麥拉格生啤酒】

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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精釀啤酒讓整個下午茶變得更加愜意，【皮爾森 大麥拉格生啤酒】帶有典雅的啤酒花香，略苦回甘的風味，搭配鹹香燙口的美食真是絕配。


兩款冰品【鐵觀音】【洛神花】

（圖／台灣旅行趣）
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用熱食填飽肚子後，就該讓甜點來滿足另一個胃啦，結合了台灣在地元素，推出兩款用台灣在地食材的兩款冰品【鐵觀音】【洛神花】。

（圖／台灣旅行趣） ▲鐵觀音茶香濃厚帶有淡淡奶香，上面黑色一粒粒的就是碾碎茶葉。...
（圖／台灣旅行趣） ▲鐵觀音茶香濃厚帶有淡淡奶香，上面黑色一粒粒的就是碾碎茶葉。洛神花微酸清爽的滋味，相當受到女性歡迎。
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若想來一點不一樣的，也有甜點可供選擇，像是生乳捲、蛋糕等等，種類非常多元。


【提拉米蘇】

（圖／台灣旅行趣）
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苦中帶甜的滋味相當濃郁，軟綿綿的口感入口即化，再點上一杯香醇的咖啡，就是一份完美的下午茶了。


【黑武士】

（圖／台灣旅行趣）
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精美的外型讓人不知從何下手，其實只要由上往下切，隨即用叉子叉起，就能好好享受。

（圖／台灣旅行趣） ▲由切面可見層次相當豐富
（圖／台灣旅行趣） ▲由切面可見層次相當豐富
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一入口首先會感受到微甜的巧克力慕斯，莓果庫利隨即帶出微酸的滋味，內層的杏仁蛋糕又多了一份鬆軟的口感，最後由黑巧克力的苦感來做結尾，層次如此豐富的甜點讓人有所迷戀。

（圖／台灣旅行趣） ▲充滿異國風情的店面
（圖／台灣旅行趣） ▲充滿異國風情的店面
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加入了熱食之後，來到ViTO的選擇就更加多元，年節假期想要享受一場異國風情的下午茶嗎，來到【ViTO】準沒錯！

（圖／台灣旅行趣） ▲五花十色的冰淇淋櫃,相當的誘人。
（圖／台灣旅行趣） ▲五花十色的冰淇淋櫃,相當的誘人。
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（圖／台灣旅行趣） ▲禮盒好評販售中！
（圖／台灣旅行趣） ▲禮盒好評販售中！
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【ViTO Taiwan】

地址：台中市南屯區公益路2段696號

電話：（04）2258-5321

營業時間：12：00～20：00

粉絲專頁：https://reurl.cc/OEmNg


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