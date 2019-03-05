台中第一間「全家咖啡旗艦店」進駐 輕工業+大理石風格超時尚！

繼7-11後，全家也跟風啦！打破過往眾人對零售門市的想像，推出全新店型「全家Let’s Café咖啡品牌旗艦店」。

（圖／IG@pinky2823） 分享 facebook

全台第一家Let’s Café咖啡品牌旗艦店於2018年底在台北登場，而在2019/2/22也在台中文心路上開設第二家啦！也是台中第一家結合咖啡、輕食和甜點的Let’s Cafe咖啡品牌旗艦店！

（圖／IG@chieh_ej_____） 分享 facebook

「全家Let’s Café台中時尚店」位於台中主要道路–文心路上，在文心路三段與中清西二街的交叉口。深藍色系店面雖然與全聯福利中心很類似，但是來的比普通全家店面更有質感與亮眼。

（圖／IG@liwalkerr） ▲門口擺放了一個巨型Let’s Café杯，是拍照打卡絕佳點！ 分享 facebook

（圖／IG@liwalkerr） ▲戶外座位區就好有質感。 分享 facebook

裡頭結合了便利超商、咖啡館、用餐區，還提供免費網路、插座。主要是輕工業風為主，大理石風真的既時尚又精美，明亮寬敞的環境真的很舒適，不只很適合上班族、自由工作者在這裡開會、工作，也讓許多網美、網帥們必朝聖打卡呢！

（圖／IG@chieh_ej_____） 分享 facebook

（圖／IG@chieh_ej_____） ▲輕食、甜點櫃。 分享 facebook

（圖／IG@chieh_ej_____） ▲店內也有提供咖啡器具販售。 分享 facebook

咖啡館主要供應單品咖啡、輕食、甜點，內用熱飲會採用馬克杯盛裝、甜點則會盤裝，而供應時間並不是24小時唷！則是早上7點到～晚上11點，無論是早餐、午餐、下午茶，都很合適。

（圖／IG@chieh_ej_____） ▲一般咖啡都會用普遍常見的杯裝。 分享 facebook

（圖／IG@pinky2823） ▲Premium咖啡組合餐是指定款咖啡(3種單品可選)x1+精選輕食甜點x1。 分享 facebook

（圖／IG@pinky2823） 唷▲深藍色的外帶杯則是選單品咖啡才有！ 分享 facebook

Let’s Café咖啡品牌旗艦店，不同於大家常見的藍、綠、白三色相間的招牌，以沉穩的深藍色調為主，跳脫以往便利商店的風格。不僅成了一處新的休憩空間，也成了全新打卡景點。假日時光不妨來此坐坐喝杯咖啡吧！





【全家Let’s Café台中時尚店】

地址：台中市北屯區文心路三段981號（文心路三段與中清西二街交叉口）

營業時間：24小時。咖啡輕食供應時間是07:00～23:00。

電話：04-2292-0168





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」