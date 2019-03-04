IG少女心併發！台中浮誇系水果甜點 QQ水晶球咕溜入嘴 繽紛又吸睛

廟東夜市是在地人覓食的地方，也是小凉家偶爾想要放縱自己的地方，因為S一條龍的吃法，肉粽、肉圓、菱角酥、鳳梨冰最後在外帶排骨酥麵回家。

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有朋自遠方來當然也要讓好友吃飽喝足才回家，這天竟然肉粽沒開、但多了這QQ水晶球，很繽紛的色澤立馬吸引小凉，一定要吃吃看的囉～QQ水晶球位置就在廟東夜市這條美食街的中段，介於肉粽、排骨麵附近！因為臨時所以當天就以手機隨手拍。

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其實一開始我以為這些是類似飾品，因為太繽紛了！！後來再回頭看一次，加上美麗的闆娘說，這是以水果下去做的QQ水晶球，我才又特別的細看，畢竟眼睛不好嘛。

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細細一看這些小球仔顆顆透明，裡面都藏了各式樣的水果，色彩如同春天的花兒般耀眼。

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其實我當下也忘了跟正咩詢問口味，就視覺這樣望過去，就草莓、奇異果、葡萄、火龍果、百香果、橘子、藍色是碟豆花，其他的就讓大家自己去試試囉～

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QQ水晶球，小份50元可任選五種口味，綜合100元任搭10種口味加贈一種。

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小凉是買綜合，所以總共有11顆QQ水晶球，裝好後會淋上蜂蜜、檸檬汁增加味道。

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特別喜歡啥口味也可以隨自己喜好來搭配，美食不就是這樣嗎，哈！

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就這樣一杯有11顆QQ水晶球，100元。

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口感就類似寒天，然後裡面包覆著新鮮水果，個人覺得還不賴！吃起來並不會很甜膩、咬到水果時比較有味道些！對於想減肥又想吃甜點的女孩子應該是蠻適合的。

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橘子帶點酸的風味，所以吃起來感覺比較有層次，其他口味朋友分食就不知道囉，但大家的感想都是很繽紛會吸引人。不想要單吃寒天的無味道，來點QQ水晶球還滿適合的！

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在黑暗中、經由燈光的加持讓QQ水晶球更是繽紛耀眼、讓少女心併發，咕溜入嘴水果清爽又不甜膩，有來廟東夜市逛逛的朋友不妨試試唷。春天的到來，看到這浮誇系甜點，讓小涼也心花開～好心情呢！

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QQ水晶球

地址:台中市豐原區中正路167巷(廟東夜市內)

營業時間:16:00~賣完(週四公休)

文章來源：小涼的美食天地 FB：小涼的美食天地

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