台中北屯美食「立早湯包」新鮮豬肉好滿足 湯包現場包給你

立早湯包在北屯北平路開幕至今，一直想要來吃卻沒時間。這天晚上，趕著8點關門前來，還好還有啊～ 看著老闆忙進忙出，就覺得我們的湯包一定好吃～

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聽說還有日本客人慕名前來，結果撲空。看來想吃湯包人客啊～提早來或是打電話確認哦！

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現擀、現包、現蒸，堅持手工美好的滋味

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看著湯包在蒸籠內，冒出白煙，就讓人覺得心裡暖暖的，好想趕快吃到啊～

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他們家的湯包是真的現包給你看啊，沒有在假裝的！

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加了蔥的湯包內餡看起來好美味兒～

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等待了一會兒，蒸好的湯包終於出現啦～

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一籠7顆，覺得不夠但晚上不能吃太多澱粉

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可以加辣，也會給薑絲

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因為都是現場手工製作湯包，老闆算好錢後說為了衛生不想邊做湯包又邊摸錢，就請大家找錢自己來哦！

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到家後打開，5分鐘內就被小吠強生吃完了，哎喲餵啊，實在受不了嘛

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重量適中，感覺的到湯汁和肉的重量

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沾辣醬吃很棒耶！

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咬下去湯汁流出來，豬肉新鮮外加青蔥，吃起來好滿足。以上立早湯包分享給大家囉！

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立早湯包

地址：台中市北屯區北平路四段23號

電話：0917935 611

營業時間：14:30-20:00 週日公休

FB：https://www.facebook.com/JHANG2015/

文章來源：強生與小吠的Hyper人蔘~ FB：強生與小吠的Hyper人蔘

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