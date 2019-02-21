湯頭加入阿里山茶葉有淡淡茶香 台中「冊竹園鍋坊」菜盤超澎湃且吃不到加工品喔！

台中的火鍋店大大小小林林總總加起來數量應該很驚人，不過要找到完全不提供加工品的火鍋店好像屈指可數啦！不過上個月我們就吃到一間菜盤非常澎湃而且完全沒有提供加工品的火鍋店〈冊竹園鍋坊〉，雖然外觀感覺不起眼也小小一間但真的料好實在值得豎起大姆指了啊～

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強生小吠都是12月出生的孩紙，朋友約了一起來吃生日大餐，上網爬到這家〈冊竹園鍋坊〉剛好在崇德萵苣附近而已，運動完走過去吃晚餐剛剛好！

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騎樓還有個用樹枝和黃金葛搭成的聖誕樹，很有創意捏老闆～

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冊竹園鍋坊的營業空間就只有一樓前半部而已，後方是廚房，仔細算一下同時最多大概也只能容納15個人真的不多，不過因為店裡人手也只有老闆和老闆娘二個人，所以人太多可能也應付不來吧，總之前來用餐也要有點耐心等老闆備料出餐喔～

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牆上有一些畫作裝飾，都是出自老闆娘的巧手喔～好有才華耶！

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大門口有個超復古的舊式電視，是有拉門的那種耶！！還有小時候家裡都有的圓盤撥號鍵電話和大同寶寶，小朋友應該都沒看過了吧哈哈。(糟糕不小心透露年紀！！）

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冊竹園鍋坊的菜單如下，可能時不時會更新～像之前爬文還有看到有雞腿肉，但我們造訪時沒有這個主餐可選擇；另外如果是情侶或好友前來策竹園方便共鍋的話，其實點雙人分享餐非常划算喔，以這個價格再搭配菜盤內容和肉品品質真是驚呆我們了！所以後來我們又跑來吃了好多次啊～

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最基本的和風昆布湯頭是以日式昆布鹽麴製成的，基本上就是香菇、昆布和大蒜煮的湯頭，口味上挺清淡的喝起來很舒服。

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後來新推出的阿里山烏龍茶湯頭 (需+30元)，可以看到送上來時有茶葉飄浮在湯頭上。

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後續茶葉也會跟著煮開，有點淡淡的茶香但不會很明顯啦～

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黃金泡菜 50元

初次造訪我們點了黃金泡菜，也是老闆自己做的，看到一點一點紅紅的是紅蘿蔔喔，口味上還不錯，也可以搭著火鍋涮好的肉或菜一起吃。

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初次造訪這天我們三個人點了一份雙人分享餐+一份主餐，圖中左邊是雙人分享餐的菜盤，送上桌時真是讓我們驚呼也太大盤！擺盤的容器是椰子樹殼，造型也很奇特～哈

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而且仔細一看菜盤中都是新鮮的各式蔬菜，有左上不確定菜名的菜還有高麗菜、茼蒿、冬瓜、南瓜、蛤仔、綠花椰、玉米筍、香菇金針菇鴻喜菇..等等再加嫩豆腐還有一顆雞蛋，蔬菜種類真的超、級、豐、富！冊竹園的火鍋食材都是當日採買的，而且完全沒有加工品來著，這點對於現在不愛吃加工品的我們真的太大心啦！！

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下圖中上方沾醬也是店家自己特調的，沒有沙茶醬也是走清爽系但也很搭配肉品，而下方的連辣椒都是有加入金桔的特調口味，辣度有點高喔怕辣的人一次不要沾太多嘿。

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主食我們選了寬粉和白飯，公主麵就是類似泡麵的麵體囉～怕胖不敢選。

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雙人分享餐 (肉品x2 主食x2) 520元，特選翼坂牛肉需+60元

雙人分享餐的肉品我們直接升級2份特選翼坂牛肉，翼坂牛的油花會比坂腱多一些，剛好二盤肥瘦分佈程度剛好不太一樣，不會同樣口感吃到膩。

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牛肉涮到這樣帶點粉色是我們最喜歡的熟度拉！肉品品質不錯～

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香草豬肉鍋 288元

香草豬也不錯，吃起來不會有豬臊味喔。

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然後因為這餐有二個大食怪，所以除了我們的主餐外我們又加點了以下東西～老闆應該覺得我們超會吃的哈哈！

老闆私房黃魚一夜干（單點）250元

一夜干超大尾的而且烤得剛好🐠，表皮有點焦香但裡頭肉質軟嫩，不用沾椒鹽就好吃囉～魚肉吃起來帶點甜味，油脂很豐富！這個好吃～

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美味鱸魚 140元（單點）

鮮嫩櫻桃鴨 160元（單點）

鱸魚和櫻桃鴨的部份相較以上肉品就覺得還好，當然鱸魚也是很新鮮，但要煮火鍋的話小吠個人比較偏好牛或豬囉，至於鴨肉部份會覺得煮起來有點乾，不知道是不是下鍋煮太久嚕。

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這天點超多的吃完雖然覺得肚皮快撐爆了但卻沒有太負擔，因為蔬菜多又都以原形食物為主覺得應該會比較好消化啦，除了肉品菜盤實在，醬料和湯頭也都不一般，如果想吃健康系火鍋的話店真心推薦這間冊竹園鍋坊，不過店內座位不多建議先訂位喔～😋😋😋😋😋

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冊竹園鍋坊

地址：台中市北屯區青島路四段54號

電話：04-2238 5038

營業時間：17:00-21:00

FB：https://www.facebook.com/Yuenbook0422385038/

無特約停車場、免收服務費

文章來源：強生與小吠的Hyper人蔘~ FB：強生與小吠的Hyper人蔘

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