親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

批投機客佔領房產 日本人：台灣房價病態 合理價300萬

高雄郭家肉粽邁粉轉韓粉？老闆：支持有才能的人啦！

蝦到極點！6款鮮蝦擺滿滿 正宗重慶麻辣「灰鴿」竄起！

2019-02-19 12:00ShareLife分享生活

不管天氣怎樣，都無法阻止台灣人對火鍋的熱愛，無論如何想吃鍋的慾望都無法消除，畢竟這可是許多人的精神糧食之一！而「灰鴿／鍋」帶來了一場正宗重慶麻辣饗宴，現在就一同來探訪一番吧！

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

「灰鴿／鍋」在台中屬於超夯鍋物之一，是人人口中的物超所值！無論是單人套餐或是雙人套餐，都可以用親民價位一次品嘗到海鮮、肉品、主食、飲品、甜點。

（圖／台灣旅行趣） ▲哇！滿滿的一桌！一次端上單人套餐與雙人套餐，完全超澎湃。
（圖／台灣旅行趣） ▲哇！滿滿的一桌！一次端上單人套餐與雙人套餐，完全超澎湃。
分享

其中「活體龍蝦」更是的一大亮點，來這裡不點這一道怎會過癮！活龍蝦上桌後仍然精力旺盛、活蹦亂跳，一不小心還會偷溜出海鮮盤呢！

（圖／台灣旅行趣） ▲店家會先把活跳跳龍蝦端上給顧客看，確認沒問題後會再送回去廚...
（圖／台灣旅行趣） ▲店家會先把活跳跳龍蝦端上給顧客看，確認沒問題後會再送回去廚房處理唷！
分享

無論單人與雙人套餐，皆為一人一鍋，基本湯底有三種選擇–昆布、牛奶、辣味噌，而近期又推出了兩種獨創湯底–黃金卜卜鍋、麻辣鍋啦！

黃金卜卜鍋

只要加50元就可以換成卜卜鍋湯底，整整重達一斤的黃金蜆，挑戰市場最低價，鮮甜又好喝，暖胃又補肝，元氣滿滿滿。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲先把蔥、蒜、薑爆香至金黃色，再倒入黃金蜆。煮的過程中飄來陣...
（圖／台灣旅行趣） ▲先把蔥、蒜、薑爆香至金黃色，再倒入黃金蜆。煮的過程中飄來陣陣鮮味，還沒嚐到就先流口水了！
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲必要喝一下最鮮、最純的湯。滿滿的黃金蜆精華都在湯頭裡，鮮甜...
（圖／台灣旅行趣） ▲必要喝一下最鮮、最純的湯。滿滿的黃金蜆精華都在湯頭裡，鮮甜滋味回味無比。
分享

麻辣鍋

老闆奔波了一年時間研發出的最新湯頭，來回中國3次，花了很多時間與心力追尋這一鍋獨特美味給大家。

（圖／台灣旅行趣） ▲點麻辣鍋都會附上油條，油條吸飽了麻辣鍋湯底，那口感與味道真...
（圖／台灣旅行趣） ▲點麻辣鍋都會附上油條，油條吸飽了麻辣鍋湯底，那口感與味道真的很絕配。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲屬於正宗重慶味，主要以大紅袍辣椒與香料熬煮，第一口辣勁會從...
（圖／台灣旅行趣） ▲屬於正宗重慶味，主要以大紅袍辣椒與香料熬煮，第一口辣勁會從喉嚨直升，之後辣的香味竄出，喜愛吃辣的朋友們絕對一吃就上癮！
分享

為了符合眾人的口味，「灰鴿／鍋」打造出許多套餐品項，雞、豬、牛、海鮮的組合多樣，任顧客選擇自己喜愛的品項。

蝦蝦儂雙人套餐

繼母親節推出後，「蝦蝦儂雙人套餐」的人氣仍不退潮。到目前為止已成了店內必點套餐之一。

（圖／台灣旅行趣） ▲6種海鮮、4種肉品、蔬菜拼盤、主食、飲品、甜點，滿滿一桌的...
（圖／台灣旅行趣） ▲6種海鮮、4種肉品、蔬菜拼盤、主食、飲品、甜點，滿滿一桌的魅力無人能抵抗。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲海鮮盛合一次擁有6款蝦種，活體波士頓龍蝦、生凍青龍蝦2尾、...
（圖／台灣旅行趣） ▲海鮮盛合一次擁有6款蝦種，活體波士頓龍蝦、生凍青龍蝦2尾、天使紅蝦、大海草蝦、船凍草蝦、無毒白蝦。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲選擇昆布鍋煮海鮮才是最正確的唷！最能吃得出海鮮的鮮甜。而最...
（圖／台灣旅行趣） ▲選擇昆布鍋煮海鮮才是最正確的唷！最能吃得出海鮮的鮮甜。而最引人矚目的「活體波士頓龍蝦」我們沒有讓廚房處理，直接丟入昆布鍋煮，滿滿的鮮味都被保存在湯中啦。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲活體龍蝦比生凍的更美味！活跳跳的它口感較Q彈紮實。
（圖／台灣旅行趣） ▲活體龍蝦比生凍的更美味！活跳跳的它口感較Q彈紮實。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲生凍青龍蝦類似天使紅蝦粉嫩口感。
（圖／台灣旅行趣） ▲生凍青龍蝦類似天使紅蝦粉嫩口感。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲店員都會進行去除蝦殼服務，這樣子才不會有滿滿的蝦殼味在湯裡...
（圖／台灣旅行趣） ▲店員都會進行去除蝦殼服務，這樣子才不會有滿滿的蝦殼味在湯裡。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲由左至右依序為彈牙飽滿的大海草蝦、鮮嫩香甜的天使紅蝦、蝦味...
（圖／台灣旅行趣） ▲由左至右依序為彈牙飽滿的大海草蝦、鮮嫩香甜的天使紅蝦、蝦味較重卻爽脆細緻的無毒白蝦、紮實Q彈的船凍草蝦。
分享

精選雙人套餐–牛

想吃全牛套餐？選這一項就對啦！這裡頭的牛肉都是精選最好吃的！

（圖／台灣旅行趣） ▲美國牛肉盛合擁有了6款精選牛肉–PR級無骨牛小排、CAB安...
（圖／台灣旅行趣） ▲美國牛肉盛合擁有了6款精選牛肉–PR級無骨牛小排、CAB安格斯黑牛翼板、PR級美國板腱、PR級美國沙朗心、PR級美國肩小排、PR級美國胸腹肉。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲PR級無骨牛小排的油花在中間，熟後會散開，口感較嫩且較無肉...
（圖／台灣旅行趣） ▲PR級無骨牛小排的油花在中間，熟後會散開，口感較嫩且較無肉腥味。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲PR級美國肩小排嚴選牛肉最精華部位，油花呈三角形，肉質結實...
（圖／台灣旅行趣） ▲PR級美國肩小排嚴選牛肉最精華部位，油花呈三角形，肉質結實而不失軟嫩。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲PR級美國板腱中間有筋，旁邊油花呈傘狀，使得肉質吃起來細緻...
（圖／台灣旅行趣） ▲PR級美國板腱中間有筋，旁邊油花呈傘狀，使得肉質吃起來細緻軟嫩且很有嚼勁。
分享

活體石龍獨享鍋

灰鴿單人鍋必推，一個人也可以享用澎湃的一鍋！

（圖／台灣旅行趣） ▲活體石龍、帝王鮭魚、台灣蛤蠣、天使紅蝦、台灣鯛魚、船凍中卷...
（圖／台灣旅行趣） ▲活體石龍、帝王鮭魚、台灣蛤蠣、天使紅蝦、台灣鯛魚、船凍中卷、鮮甜青蚵、急凍草蝦，沒想到一個人也能擁有這一盤豐富的海鮮拼盤。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲而且加價還可以雪紋松阪豬、美國雪花牛二選一呢！
（圖／台灣旅行趣） ▲而且加價還可以雪紋松阪豬、美國雪花牛二選一呢！
分享

除了豐盛海鮮鍋物之外，飲品與甜食當然也不可缺少。

（圖／台灣旅行趣） ▲飲品部分有四款可選–百香氣泡飲、紅茶台茶十八號(奶蓋)、可...
（圖／台灣旅行趣） ▲飲品部分有四款可選–百香氣泡飲、紅茶台茶十八號(奶蓋)、可爾必思、青茶四季春(奶蓋)。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲甜食為季節甜品，這次推出的為紅豆湯，加鮮奶油後，滋味很像紅...
（圖／台灣旅行趣） ▲甜食為季節甜品，這次推出的為紅豆湯，加鮮奶油後，滋味很像紅豆牛奶冰棒。
分享

想吃鍋的你，找機會快來享受一頓澎湃的海鮮鍋物饗宴吧！無論是單純吃飯或是多人聚餐，「灰鴿／鍋」都可以獻給大家。再加上日式氛圍的環境，營造出舒適、放鬆的用餐心情，在此享用鍋物一點都不會有壓迫感。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲二樓還有24人包廂，如須包場則可以提前預訂哦。
（圖／台灣旅行趣） ▲二樓還有24人包廂，如須包場則可以提前預訂哦。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲南屯店位於永春東七路上，外觀屬於簡約黑色系風格。
（圖／台灣旅行趣） ▲南屯店位於永春東七路上，外觀屬於簡約黑色系風格。
分享


【灰鴿／鍋】

〈南屯店〉

地址：台中市南屯區永春東七路968-3號

電話：04-2258-7111

營業時間：11:00～14:30、17:00～23:45

粉絲專頁：http://bit.ly/2T7fjHo

〈中科店〉

地址：台中市西屯區西屯路三段166-72號

電話：04-2461-1833

營業時間：11:00～14:30、17:00～00:00

粉絲專頁： http://bit.ly/2T7E1aG


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮麻辣鍋龍蝦台中美食火鍋

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

「想喝自己來！」紅酒鮮飲25元銅板價　台中法義餐酒館新玩法

2019-02-17 22:00

草悟道在地推薦！家庭風「手作定食」不能錯過的好料理

2019-02-14 15:30

手抓更爽！台中爆紅「羊蠍子」、「牛尾鍋」大啖異國鮮香

2019-02-12 12:00

起司瀑布、安東燉雞、鐵板烤五花..　「韓食魂」跟上首爾最潮吃法

2019-02-11 11:09

讓草莓控都失心瘋！台中超爆餡三明治 每天限時限量3小時就完售

2019-02-01 11:00

台中熱夯「曲奇餅」伴手禮 起司口味獨家限定 短腿阿鹿漢口店

2019-01-31 11:03

「不只夜景，更講究料理」彰化高CP值景觀餐廳在這裡！

2019-01-30 15:30

員林親子餐廳／戶外大草皮、二樓高滑梯 小孩盡情殺體力的好地方 遊戲方塊PLAY食堂

2019-01-30 12:03

熱門文章

【新埔站】小心吃了會上癮！馬來西亞的正宗藥膳肉骨茶 「萬得富爸爸肉骨茶」

2019-02-18 11:02

脆皮雞好！台北松山高級粵菜 雅閣中餐廳

2019-02-18 13:05

「想喝自己來！」紅酒鮮飲25元銅板價　台中法義餐酒館新玩法

2019-02-17 22:00

蝦到極點！6款鮮蝦擺滿滿 正宗重慶麻辣「灰鴿」竄起！

2019-02-19 12:00

2019東區新聚點 “川酒 X 咖啡”忠孝敦化時髦中式餐酒館 old seat restaurant.cafe

2019-02-19 10:59

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top