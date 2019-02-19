蝦到極點！6款鮮蝦擺滿滿 正宗重慶麻辣「灰鴿」竄起！

不管天氣怎樣，都無法阻止台灣人對火鍋的熱愛，無論如何想吃鍋的慾望都無法消除，畢竟這可是許多人的精神糧食之一！而「灰鴿／鍋」帶來了一場正宗重慶麻辣饗宴，現在就一同來探訪一番吧！

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「灰鴿／鍋」在台中屬於超夯鍋物之一，是人人口中的物超所值！無論是單人套餐或是雙人套餐，都可以用親民價位一次品嘗到海鮮、肉品、主食、飲品、甜點。

（圖／台灣旅行趣） ▲哇！滿滿的一桌！一次端上單人套餐與雙人套餐，完全超澎湃。 分享 facebook

其中「活體龍蝦」更是的一大亮點，來這裡不點這一道怎會過癮！活龍蝦上桌後仍然精力旺盛、活蹦亂跳，一不小心還會偷溜出海鮮盤呢！

（圖／台灣旅行趣） ▲店家會先把活跳跳龍蝦端上給顧客看，確認沒問題後會再送回去廚房處理唷！ 分享 facebook

無論單人與雙人套餐，皆為一人一鍋，基本湯底有三種選擇–昆布、牛奶、辣味噌，而近期又推出了兩種獨創湯底–黃金卜卜鍋、麻辣鍋啦！

黃金卜卜鍋

只要加50元就可以換成卜卜鍋湯底，整整重達一斤的黃金蜆，挑戰市場最低價，鮮甜又好喝，暖胃又補肝，元氣滿滿滿。

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（圖／台灣旅行趣） ▲先把蔥、蒜、薑爆香至金黃色，再倒入黃金蜆。煮的過程中飄來陣陣鮮味，還沒嚐到就先流口水了！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲必要喝一下最鮮、最純的湯。滿滿的黃金蜆精華都在湯頭裡，鮮甜滋味回味無比。 分享 facebook

麻辣鍋

老闆奔波了一年時間研發出的最新湯頭，來回中國3次，花了很多時間與心力追尋這一鍋獨特美味給大家。

（圖／台灣旅行趣） ▲點麻辣鍋都會附上油條，油條吸飽了麻辣鍋湯底，那口感與味道真的很絕配。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲屬於正宗重慶味，主要以大紅袍辣椒與香料熬煮，第一口辣勁會從喉嚨直升，之後辣的香味竄出，喜愛吃辣的朋友們絕對一吃就上癮！ 分享 facebook

為了符合眾人的口味，「灰鴿／鍋」打造出許多套餐品項，雞、豬、牛、海鮮的組合多樣，任顧客選擇自己喜愛的品項。

蝦蝦儂雙人套餐

繼母親節推出後，「蝦蝦儂雙人套餐」的人氣仍不退潮。到目前為止已成了店內必點套餐之一。

（圖／台灣旅行趣） ▲6種海鮮、4種肉品、蔬菜拼盤、主食、飲品、甜點，滿滿一桌的魅力無人能抵抗。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲海鮮盛合一次擁有6款蝦種，活體波士頓龍蝦、生凍青龍蝦2尾、天使紅蝦、大海草蝦、船凍草蝦、無毒白蝦。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲選擇昆布鍋煮海鮮才是最正確的唷！最能吃得出海鮮的鮮甜。而最引人矚目的「活體波士頓龍蝦」我們沒有讓廚房處理，直接丟入昆布鍋煮，滿滿的鮮味都被保存在湯中啦。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲活體龍蝦比生凍的更美味！活跳跳的它口感較Q彈紮實。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲生凍青龍蝦類似天使紅蝦粉嫩口感。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲店員都會進行去除蝦殼服務，這樣子才不會有滿滿的蝦殼味在湯裡。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲由左至右依序為彈牙飽滿的大海草蝦、鮮嫩香甜的天使紅蝦、蝦味較重卻爽脆細緻的無毒白蝦、紮實Q彈的船凍草蝦。 分享 facebook

精選雙人套餐–牛

想吃全牛套餐？選這一項就對啦！這裡頭的牛肉都是精選最好吃的！

（圖／台灣旅行趣） ▲美國牛肉盛合擁有了6款精選牛肉–PR級無骨牛小排、CAB安格斯黑牛翼板、PR級美國板腱、PR級美國沙朗心、PR級美國肩小排、PR級美國胸腹肉。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲PR級無骨牛小排的油花在中間，熟後會散開，口感較嫩且較無肉腥味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲PR級美國肩小排嚴選牛肉最精華部位，油花呈三角形，肉質結實而不失軟嫩。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲PR級美國板腱中間有筋，旁邊油花呈傘狀，使得肉質吃起來細緻軟嫩且很有嚼勁。 分享 facebook

活體石龍獨享鍋

灰鴿單人鍋必推，一個人也可以享用澎湃的一鍋！

（圖／台灣旅行趣） ▲活體石龍、帝王鮭魚、台灣蛤蠣、天使紅蝦、台灣鯛魚、船凍中卷、鮮甜青蚵、急凍草蝦，沒想到一個人也能擁有這一盤豐富的海鮮拼盤。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲而且加價還可以雪紋松阪豬、美國雪花牛二選一呢！ 分享 facebook

除了豐盛海鮮鍋物之外，飲品與甜食當然也不可缺少。

（圖／台灣旅行趣） ▲飲品部分有四款可選–百香氣泡飲、紅茶台茶十八號(奶蓋)、可爾必思、青茶四季春(奶蓋)。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲甜食為季節甜品，這次推出的為紅豆湯，加鮮奶油後，滋味很像紅豆牛奶冰棒。 分享 facebook

想吃鍋的你，找機會快來享受一頓澎湃的海鮮鍋物饗宴吧！無論是單純吃飯或是多人聚餐，「灰鴿／鍋」都可以獻給大家。再加上日式氛圍的環境，營造出舒適、放鬆的用餐心情，在此享用鍋物一點都不會有壓迫感。

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（圖／台灣旅行趣） ▲二樓還有24人包廂，如須包場則可以提前預訂哦。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲南屯店位於永春東七路上，外觀屬於簡約黑色系風格。 分享 facebook





【灰鴿／鍋】

〈南屯店〉

地址：台中市南屯區永春東七路968-3號

電話：04-2258-7111

營業時間：11:00～14:30、17:00～23:45

粉絲專頁：http://bit.ly/2T7fjHo

〈中科店〉

地址：台中市西屯區西屯路三段166-72號

電話：04-2461-1833

營業時間：11:00～14:30、17:00～00:00

粉絲專頁： http://bit.ly/2T7E1aG





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