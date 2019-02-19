蝦到極點！6款鮮蝦擺滿滿 正宗重慶麻辣「灰鴿」竄起！
2019-02-19 12:00ShareLife分享生活
不管天氣怎樣，都無法阻止台灣人對火鍋的熱愛，無論如何想吃鍋的慾望都無法消除，畢竟這可是許多人的精神糧食之一！而「灰鴿／鍋」帶來了一場正宗重慶麻辣饗宴，現在就一同來探訪一番吧！
「灰鴿／鍋」在台中屬於超夯鍋物之一，是人人口中的物超所值！無論是單人套餐或是雙人套餐，都可以用親民價位一次品嘗到海鮮、肉品、主食、飲品、甜點。
其中「活體龍蝦」更是的一大亮點，來這裡不點這一道怎會過癮！活龍蝦上桌後仍然精力旺盛、活蹦亂跳，一不小心還會偷溜出海鮮盤呢！
無論單人與雙人套餐，皆為一人一鍋，基本湯底有三種選擇–昆布、牛奶、辣味噌，而近期又推出了兩種獨創湯底–黃金卜卜鍋、麻辣鍋啦！
黃金卜卜鍋
只要加50元就可以換成卜卜鍋湯底，整整重達一斤的黃金蜆，挑戰市場最低價，鮮甜又好喝，暖胃又補肝，元氣滿滿滿。
麻辣鍋
老闆奔波了一年時間研發出的最新湯頭，來回中國3次，花了很多時間與心力追尋這一鍋獨特美味給大家。
為了符合眾人的口味，「灰鴿／鍋」打造出許多套餐品項，雞、豬、牛、海鮮的組合多樣，任顧客選擇自己喜愛的品項。
蝦蝦儂雙人套餐
繼母親節推出後，「蝦蝦儂雙人套餐」的人氣仍不退潮。到目前為止已成了店內必點套餐之一。
精選雙人套餐–牛
想吃全牛套餐？選這一項就對啦！這裡頭的牛肉都是精選最好吃的！
活體石龍獨享鍋
灰鴿單人鍋必推，一個人也可以享用澎湃的一鍋！
除了豐盛海鮮鍋物之外，飲品與甜食當然也不可缺少。
想吃鍋的你，找機會快來享受一頓澎湃的海鮮鍋物饗宴吧！無論是單純吃飯或是多人聚餐，「灰鴿／鍋」都可以獻給大家。再加上日式氛圍的環境，營造出舒適、放鬆的用餐心情，在此享用鍋物一點都不會有壓迫感。
【灰鴿／鍋】
〈南屯店〉
地址：台中市南屯區永春東七路968-3號
電話：04-2258-7111
營業時間：11:00～14:30、17:00～23:45
粉絲專頁：http://bit.ly/2T7fjHo
〈中科店〉
地址：台中市西屯區西屯路三段166-72號
電話：04-2461-1833
營業時間：11:00～14:30、17:00～00:00
粉絲專頁： http://bit.ly/2T7E1aG
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