「想喝自己來！」紅酒鮮飲25元銅板價 台中法義餐酒館新玩法

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每一個想要犒賞辛勤勞動自己的夜晚，都希望能夠順道小酌一番，餐酒館的存在簡直是救星，「Lovewine」用專利的品酒鮮飲機，以最實在的價格，讓你純飲各式名酒！

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「Lovewine」位於向上南路靠近精誠路旁，大紅色的招牌非常顯眼，明亮舒適的空間，有別於一般餐酒館的昏暗氛圍。

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（圖／台灣旅行趣） ▲店家還提供許多COSPLAY小道具，可與朋友High翻一整晚！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲傳說中的專利品酒鮮飲機與儲值卡 分享 facebook

品酒機裡擺放各式各樣的酒類，從紅酒、白酒、水果酒、梅酒、威士忌，選擇非常多樣化，只要拿著杯子，儲值卡插入機器，選擇自己要的酒種與酒量，輕輕一壓按鈕就會倒酒出來囉。

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲想要凍飲，店家也有提供冰塊與冰球！ 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲想喝甚麼就自己來！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲除了品酒外，道道細緻的料理也不能小覷。 分享 facebook

【溫泉蛋沙拉】

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口味清爽多酸的沙拉扮演著與口味濃重的菜餚相均衡的角色，當作前菜在適合不過，拌上這顆幼嫩的溫泉蛋更柔和了沙拉的風味，配上一杯清淡多酸的薄葡萄酒，更能帶出酒的果香。

【紐約客牛排】

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俗話說紅肉配紅酒，但是要怎麼選比較好呢？如果要認真講解起來會過於冗長，簡單來說，油脂含量越高的牛排，就要搭配單寧含量高的紅酒，因為單寧那澀澀的口感，能化解脂肪帶給你的油膩感，而這塊紐約客牛排油脂含量適中，所以搭配偏甜亦或是偏酸澀的紅酒都很適合唷！

（圖／台灣旅行趣） ▲經過大火的炙燒才會出現這美麗的菱格紋。 分享 facebook

牛排看似簡單，但【Lovewine】也是有下過 功夫的唷，先將牛排用低溫鹽滷方式烹調與調味，這樣的做法不只能讓牛排更加入味，也會讓肉質更加的軟嫩，經過數個鐘頭後，牛排才能放上烤盤大火炙燒。

（圖／台灣旅行趣） ▲紐約客本身是略帶嚼勁的部位，但是經過低溫烹調之後，肉質軟嫩不失口感，牛肉的香氣會隨著咀嚼更加濃郁。 分享 facebook

【煙花女義大利麵】

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在經典的煙花女義大利麵上放上整隻的墨魚，光外表就非常吸睛，強烈的香氣與偏酸辣的重口味是屬於大人的味道。主要的鮮香來源是橄欖、酸豆、聖女番茄、鯷魚，鮮香過癮又辣勁十足，特別適合搭配清爽，略帶有苦澀感，酸度活潑的白葡萄酒。

【焗烤茄子】

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將茄子切片，一層一層地與白醬堆疊起來，經過高溫的烘烤後，極其誘人的茄子塔就完成啦。白醬用上了兩種以上的起司，一入口濃郁的奶香就隨之竄出。

（圖／台灣旅行趣） ▲鬆餅般的切面，每一口都非常綿密。 分享 facebook

【德國豬腳】

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將整隻的豬腳油炸至酥脆，放在特製馬鈴薯泥上，一旁附著經典德國酸菜與自家醃製的紫高麗，整體搭配十分有創意，厚重的口味，搭配清新沁涼的啤酒在適合不過。

（圖／台灣旅行趣） ▲自家醃製的紫高麗，酸溜溜的口味能化解豬腳厚重的味道。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲嚴選在地扎實的馬鈴薯，加入起司與鮮奶油，仔細的壓成綿密的泥狀，口感絲滑勻稱，讓人想一口接著一口停不下來。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲豬腳外皮酥脆內裡軟嫩，搭配綿密的薯泥、清脆的紫高麗，整體口感更加豐富。 分享 facebook

【松露菌菇燉飯】

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屬於義式傳統的燉飯，米心偏硬帶有口感，與大量的松露與牛肝菌菇細細燉煮，濃郁的大地香氣都融入至其中，最後鋪上滿滿的大甲芋頭絲增添清脆的口感，十分令人驚豔。

（圖／台灣旅行趣） ▲濃郁的松露香氣與黑皮諾釀造出的紅酒絕對是最佳組合。 分享 facebook

累了一整天，不知該上哪放鬆一下嗎？擁有著輕鬆自在氛圍的餐酒館，想要吃點好菜，或是細細品味一杯美酒，這裡一定能滿足您的需求。





Lovewine

地址：台中市南屯區向上南路一段163之4號

電話：04 2471 8383

營業時間：17:00-00:00 週日公休

粉絲專頁：https://reurl.cc/3YGx9





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