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讓草莓控都失心瘋！台中超爆餡三明治 每天限時限量3小時就完售

2019-02-01 11:00udn走跳美食

文、圖／謝蘿莉

說到台中近期最夯的甜點話題，大概就是中科附近這間才剛開幕沒多久就爆紅的三明治！人氣旺到超乎你想像，開店不到3小時就完售，甚至還讓我跑了2次才買到，就算想用電話預購，要不是打不通、就是打不進去，真的有夠誇張！

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最近ig瘋狂被洗版，就是這間在中科商圈的「橫山銘製三明治」！開幕到現在約莫三個月，沒想到看似超低調一間貨櫃屋，竟然還藏了一家CP值高到不行的水果三明治，它們家的口味真的選擇很多，就算你不嗜甜，也有鹹的可以買，只是想吃一個你得早早呸過來、要不然就是用臉書先預購，不然有些特定的熱門口味，其實還蠻容易賣光的呦！

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手作三明治足足高達10種，喔對了！它們家也有熱壓吐司，但最近爆紅的倒是它們家的水果三明治，每次看到ig上的美照，整個被生火的不要不要！

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本來還想說這間三明治應該是以外帶為主，結果搞了半天，貨櫃屋旁邊就有提供位置，整個風格還頗有小文青的感覺呢！

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還好來得早，五種想吃的口味都被我買到了，不得不說，它們家的三明治看起來真的超吸睛，每一種都讓人感覺超好吃。

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說真的，最近其實還蠻流行這種水果三明治的，台北之前有一間日本夫妻開的日本水果三明治，南山微風也有一家，而這間「橫山銘製」在相較之下，賣相可是絲毫不遜色！

而且價格說出來絕對讓你嚇一跳，最便宜竟然只要45元就可以吃得到，就算最貴，也不會超過60元，超厚實一塊，真心覺得CP值相當高。

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天使草莓卡士達(NT.60元)

草莓是它們家最熱賣的NO.1，最常完售的也是它！手腳太慢有時候還不見得買得到，熱賣程度可是開店3小時就可以賣光光，想吃請你先預購，不然就是早點過來當早鳥囉！

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鮮豔的草莓看起來就是嬌豔欲滴，賣相根本太引人犯規啦！整個三明治內餡包好包滿，草莓大顆吃來爽度也很高，連卡士達都塞得超級飽，咬下去一口就爆漿，實在非常過癮，而卡士達甜度不會太高，裡面還包著一層草莓醬，吃來酸甜不膩，滋味清爽，味道真的相當不錯。

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濃芋奶凍(NT.45元)

如果真的沒買到水果系列，那麼濃芋奶凍我一定要推薦你買！一個要價竟然只要45塊，根本便宜到爆炸啦！它的口感很像奶凍捲，芋泥吃起來很順滑，重點是一點也不會過份甜膩，我整個超級喜歡的。

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一口咬下就瘋狂爆，泥芋給得浮誇完全不手軟，光是輕輕握著，你就會覺得芋泥多都到自己都會爆出來了！

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瞧瞧這側面，芋泥真的給得好多呀！這口味還有一個很吸引我的地方，就是除了滑順的芋泥餡之外，裡面還可以咬到塊狀芋頭，吃起來可以增添一些咀嚼的口感，而中間夾著奶凍，吃來ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ QQ，還帶有一點點冰冰涼涼的清爽感呦！

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水果卡士達(NT.45元)

這個CP值也好高，四種水果只要花你45元，不買嗎？對不起良心阿！但想買，拜託請早點來，不然這口味也超難買！

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裡面有葡萄、草莓跟橘子，卡士達醬不會很甜超加分，口感順滑而不過膩，尤其它的份量給得很飽，光是吃一塊就讓人超過癮的，推薦！

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花醬香蕉巧克力(NT.50元)

這個是裡面我覺得甜度最高的一款，但交織著些許苦味，所以整個吃完，其實你也不容易覺得膩。香蕉跟巧克力本來就是好朋友，兩個一起吃，莫名有種甜滋滋的幸福感，它的內餡有個祕密，就是還加了花生醬，吃這款千萬不要去想熱量，不然吞下去、罪惡感會很重的！

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奇異果檸檬(NT.50元)

這是今天我最喜歡的口味，一開始沒看清楚菜單，我還以為內餡又是包著卡士達，結果咬下去超讓我驚喜，竟然是檸檬餡耶！

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這口味的檸檬餡可是酸得剛剛好，質地細緻順滑，我有一種像在嗑檸檬塔的錯覺，搭配奇異果剛剛好，喔天！怎麼可以怎麼好吃，推爆它你們一定要吃！

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草莓跟水果的三明治，是目前它們家最熱賣的產品，建議預購會比較不會撲空，喔還有！方便的話盡諒用臉書訂購，手機真的不容易打得通呦！

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橫山銘製三明治專賣店

| FB

電話：0936-940001

店址：台中市西屯區西屯路三段281巷8號

營業時間：平日 8：30 – 19：00，假日 10：00 – 19：00(週日公休)

文章來源：蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE

FB：蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse

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