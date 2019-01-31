台中熱夯「曲奇餅」伴手禮 起司口味獨家限定 短腿阿鹿漢口店

「短腿阿鹿餅乾」的第３間分店（漢口店）於1／10開幕，猶如歐洲童話城堡的建築外觀，比大墩店和逢甲店更具話題性！開幕以前，還以為是有意將此打造成觀光工廠嗎？！自從到吃過短腿阿鹿餅乾的原味和可可亞（巧克力）口味後，便被香濃酥鬆的獨特口感及滋味所吸引，甚至覺得比香港珍妮曲奇餅更入口即化，在台中堪稱是「曲奇餅界的傳奇」！當然，這次「短腿阿鹿餅乾漢口店」推出獨家限定的起司口味也不想錯過！

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ㄚ鹿探出頭來的可愛模樣，怎麼可以不跟它合拍一張呢！好希望出個公仔玩偶之類的週邊商品，這樣一定會熱銷！哈～

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連從背影看ㄚ鹿，那屁股和短腿都是如此療癒啊！

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俏皮的ㄚ鹿爬到３層樓高處，不但搶眼，也為牠捏把冷汗！ （希望牠可有牢牢抓住啊！）

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艷陽高照之下，把ㄚ鹿拍成厚唇樣有點搞笑吔！

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門口張貼購買資訊，從中午12：30到售完為止，每人限購3盒。每日早上11點可電話預訂，每日10通名額，每通限購3盒。不過基本上要打通應該要很有技術，像這天從早上11點開始打了20幾通一直處於忙線中，只好放棄！

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２訪

隔天就衝，這次真是太有行動力了！看到門口多一張商品的購買資訊…為了ㄚ鹿的新口味，提前１個鐘頭來排隊有點辛苦，還得忍受大太陽，所以不見得先搶先贏！營業後有人員先出來登記數量給號碼，等到買完也花了快半個鐘頭，這還是排前10位吔！

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大盒＄550元，小盒＄290元，目前ＦＢ打卡按讚或ＩＧ打卡追蹤，每盒可折抵＄30元~

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邀朋友出動加入戰場，當然要給它買好買滿！買2大4小，ＦＢ按讚打卡後，等於省了＄180！

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比以前進步，多印上有效日期！

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成份和熱量清楚標示，起司口味主要成份是帕瑪森乳酪起司粉。

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盒和小盒的盒蓋設計不同，２種圖案剛好是門口２隻ㄚ鹿的身影，好可愛！

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起司口味（小盒）＄290

起司口味竟裝到35片，看之前買原味大概23片，巧克力也28片左右而已，不知是餅乾SIZE變小？還是人員裝盒技術變好？

不過公告也說了，「餅乾為半手工半機器製作，如有大小問題請見諒」，加上大小盒的重量是固定的，所以應該也沒什麼影響！

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起司口味（大盒）＄550

大盒有2層，上層有37片，上面1層就比小盒多了2片，整體估計多４片，如果不算折扣，應該是比較划算的！但如果以FB打卡按讚，每盒可折＄30元去算，一次買１盒大的，或是一次買2盒小的是同價的，單片的價格也差不到＄１元！（現場還傻傻以為買大盒的賺到很多！）

大盒 X 1盒（＄550—折扣30）／70片＝每片7元

小盒 X 2盒（＄280—折扣60）／70片＝每片7元

但如果不看單價，加上一人只能限購3盒，當然是買大盒才不會讓你吃不過癮！

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新的起司口味和之前的原味和可可亞口味在口感上感覺不太一樣，好像沒那麼酥鬆，而是稍微紥實一點帶點硬度，溼潤感比較高，也不像之前買的原味或可可口味好像輕輕一捏就會碎，不曉得是成份不一樣導致？還是因為之前買的２種口味都有買到剛出爐後不久的溫熱餅乾，而這次並沒有！

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一打開盒蓋起司味非常香濃，但入口時，起司味並不會太過強烈，反而是伴隨濃郁的奶香滋味，並多了起司的顆粒口感。所以就算平常對起司沒有特別偏愛的朋友，對這款起司餅乾的接受度都很大！如果不愛吃甜食，但又喜歡奶香餅乾的人，這款微鹹的起司口味可以嘗試看看！

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「短腿阿鹿餅乾」的起司口味香濃，也容易被香氣吸引讓人一塊接一塊，但對我來說，魅力似乎不及之前的原味和可可亞（巧克力）口味，３種口味個人喜歡程度是原味＞可可亞＞起司，你也可以好好挑選出自己最愛的口味！

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短腿阿鹿餅乾漢口店

地址：台中市西屯區漢口路一段51號

電話：04-2317-9595

營業時間：12:30 - 售完為止（公休日：週日）

Facebook：短腿阿鹿餅乾漢口店

「短腿阿鹿餅乾-漢口店」猶如歐洲童話城堡般的建築，就算不特地來買餅乾，作為拍照打卡景點也很可以！

文章來源：Cheer食在愛享像 FB：Cheer食在愛享像

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