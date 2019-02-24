紅茶控一定要喝！彰化飲料推薦 一手私藏世界紅茶

文、圖／Kiwi

哇嗚！真的是一手私藏世界紅茶來彰化無誤唷！想當初從台南追著跑到台中，那喜愛的程度為之瘋狂呢！紅茶迷的我，這回一聽見在彰化市區開新飲料店又是熟悉的品牌，整個開心到翻天了，一手私藏世界紅茶紅透全台，紅茶專業兼顧高品質紅茶，令人心念，招牌的紅茶有台灣三峽蜜香紅茶、台灣魚池18號紅玉、夏卡爾紅茶、英式伯爵紅茶。當然也少不了奶茶控最愛的招牌奶茶，推薦蜜斯茶拿鐵、太厚奶茶。一手私藏世界紅茶COME TO ISO TEA TRAVEL，即將帶我們遨遊全世界的紅茶了。

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一手私藏世界紅茶位在彰化市和平路上，鄰近彰化火車站、彰化三角公園、觀音亭、彰化女中、補習班附近，往來都很好找，重點是旁邊還有一家85度C是24小時的，地點真的超好，上週才剛開幕，今天非假日來訪同樣人很多，我想一手私藏世界紅茶的品牌已經在耕深在大眾心中，所以來訪時請耐心等待每一杯現做的飲品。

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彰化一手私藏世界紅茶的外觀，不像之前一樣瓶身當大LOGO，第十年的新形象，搖身一變成了英式午茶的浪漫風格，這也太美啦！悠閒的氣氛下，就讓我們沈浸在一手私藏世界紅茶的世界裡吧！

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英式風格小店，流線的線條分明，與紅色系融合招牌與店舖的念想，就是以紅茶專賣為主的店家，跟著一手私藏世界紅茶走，就能環遊世界紅茶，免出國就能品嚐到很棒的紅茶呦！

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老闆很酷地將在地味與大佛味也調和在其中，『學海無涯、紅茶是岸』。天阿！真的可愛極了，有故事的紅茶引導你一步一步的踏入紅茶不歸路啊！

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在品茗各處的紅茶之餘，店內也提供了可直接入手世界風味茶與暖暖奶茶控。

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品牌包裝下有點像咖啡豆的感覺，隨手包也便於攜帶，10入茶袋包裝，在辦公室也可以輕鬆泡，送禮自用兩相宜。

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彰化一手私藏世界紅茶飲料menu

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主打的飲品：FOP級手摘台灣紅茶、世界的紅茶

符合大眾喜愛的飲品：好紅茶泡 好奶茶、果茶調戲

我們點了，魚池18號紅玉（微糖/少冰）、蜜斯茶拿鐵（微糖）、林阿梅：梅酒綠茶、德式太厚奶茶（微糖/多冰）、私藏仲夏夜（微糖/少冰）

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一手私藏世界紅茶有紅茶專賣的專業定位

使用紅茶上是來自原產地單一，非一般市面混合碎狀茶，紅茶分級標準、以茶葉道地品種來泡出獨樹一格的茶品，擄獲紅茶迷的心。

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每一款紅茶喝起來味道都不同，現點現做的飲品可是需要耐心等待。無論是紅茶或是果茶調戲飲品，店家可都是很用心在製作，不用市面的壓榨好的檸檬，而選擇現切的檸檬片，喝起來的味道就會不一樣。

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彰化一手私藏世界紅茶飲料推薦

飲料排排站分別是魚池18號紅玉（微糖/少冰）、蜜斯茶拿鐵（微糖）、林阿梅：梅酒綠茶、德式太厚奶茶（微糖/多冰）、私藏仲夏夜（微糖/少冰）

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魚池18號紅玉（微糖/少冰）

日月潭魚池紅茶的茶色似淺若深，香氣收斂比較其他品種的紅茶更為沈穩，順口到喉間散發出的自然香氣，韻味十足。

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蜜斯茶拿鐵（微糖）

店家的招牌奶茶是一手私藏特調出來的鮮奶茶，淡雅的香氣還有一點獨家的水蜜桃香氣，也太迷人了吧！冰涼涼更好喝。

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夏夜聖品，林阿梅：梅酒綠茶

一手玉露綠茶與梅嶺梅露&梅酒的完美結合，一口飲下在嘴裡那清爽的酒香逐漸散開來，花香搭配梅香，越陳越香，讓不少朋友也為之瘋狂。

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我覺得不管是以曲線瓶身或是黑色質感的杯子盛裝飲品，都有著不一樣的感覺。

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必推私藏仲夏夜（微糖/少冰）

有別以往私藏茶系的超濃厚茶味，甘醇的紅茶味是日前榜上排名的紅茶，喜愛清爽解渴的飲品，可別錯過了私藏仲夏夜。

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德式太厚奶茶（微糖/多冰）

原以為有厚度的乳製品會蓋過錫蘭紅茶原本的香氣，但反而兩者是相輔相成的，契合度好棒啊！顛覆以往的奶茶系列，挑選了有厚度的奶茶，口味上更讓愛好者喜愛不已。

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一手私藏世界紅茶有高品質保證，而且那香氣一波波的層層堆疊而上，無論是單純的紅茶香還是想要加厚的鮮奶茶味，多了陪伴也多了溫暖的雙重滋味，心也跟著暖起來了。讓我們一起來品嚐這一杯喝了就回不去的紅茶店。

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一手私藏世界紅茶 彰化飲料推薦

彰化市和平路16號

04-7276689

中午12:00-20:00

文章來源：Kiwi 樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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