起司瀑布、安東燉雞、鐵板烤五花.. 「韓食魂」跟上首爾最潮吃法

石鍋拌飯、辣炒年糕、部隊火鍋很好吃我們都知道，不過今天好想試試別的菜色，除了傳統菜外，韓國料理還有甚麼新招嗎？在逢甲，【首爾韓鍋】把流行帶回來，一手夠味的傳統菜，一手驚喜的潮流新寵，愛吃韓國菜的你，準備好了嗎？

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乾淨溫馨的小店、清爽的Tiffany藍，年輕活潑是首爾韓鍋第一眼呈現的感覺，有傳統擺飾，也有偶像周邊，從這裡就感覺得到這裡的料理可能更其他韓國餐廳有點「不一樣」。

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菜單上選擇很豐富，除了適合個人的套餐餐點外，多人分享的鍋物、烤肉料理更讓人看菜名就先流口水。「安東燉雞」是來自韓國南部的口味，甜鹹口味很容易入口，蓋鍋煮時醬香就陣陣飄出，是適合不吃辣朋友的傳統韓國風味，如果覺得不夠勁，加入辣椒也可以變成辣味安東燉雞呢！

（圖／台灣旅行趣） ▲滿滿的蔬菜量，一鍋就可以滿足營養。 分享 facebook

用醬料先醃漬過的雞腿肉很滑嫩，就算久煮也不失彈性，真的會控制不住一塊接一塊。

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除了雞肉外，「馬鈴薯」與「韓國冬粉」更是深藏不漏的主角，完整地收納甜、鹹、香，卻分別用Q勁與鬆軟兩種截然不同的口感表現，非常畫龍點睛。

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有些食物不小心看到就會讓人受不了，「鐵板烤五花」就是那種看了一次就會心心念念一定要吃到的那種，除了吱吱作響，烤得噴香的牛五花外(也可選擇豬五花、雪花牛)。老闆表示「烤泡菜」才是這道料理的重點，酸辣的泡菜在烤盤上隨著水分蒸發越烤越香，配著一片烤肉包進生菜裡，過癮真的很簡單。

（圖／台灣旅行趣） ▲海鮮、五花肉、麻油蒜片、泡菜、爐邊蛋，豐富又有料 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲特別推薦柚香沾醬(中)微酸解膩，是五花烤肉的好夥伴 分享 facebook

加價的「烤爐邊蛋」蔥香滿滿，因為在深槽中烤熟，所以會出現下酥上層軟嫩的迷人口感，值得一試。

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經典菜色「海鮮煎餅」大家都認識，但料多到一夾就快掉出來的版本你吃過嗎？在首爾韓鍋，海鮮蔬菜就是要比麵糊多！

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雖然不斷引進及研發美味的新菜色，但對韓國傳統菜的硬底子也不容小覷，傳承自首爾相傳二代的料理職人，堅持自己調配所有醬汁與口味，從品嘗菜餚時的層次感就能知道這裡有「真功夫」。

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想吃更好玩的菜色就是它啦！「首爾無骨炸雞」全部選用口感最好的新鮮雞腿肉外，去骨的版本吃起來硬是比傳統的韓式炸雞更爽。微甜的「招牌洋釀醬」是親切的女孩口味，邊咬邊散發出白芝麻的香氣，不愛吃辣的話選它不會失望。

（圖／台灣旅行趣） ▲除了炸雞外還撒上「炸年糕」增加口感，外酥內Q的口感不比雞肉遜色！ 分享 facebook

如果你喜歡更誇張的吃法，就來一片瀑布吧！誰能抗拒「熔岩起司」的誘惑，兩種起司與鮮奶的精準搭配，就是這種完美比例，傾瀉而下的瀑布才更壯觀，又濃又香的牽絲快感，不必多說話，先塞一塊比較重要。

（圖／台灣旅行趣） ▲起司超濃厚，跟炸雞一起吃真的有點罪惡啊！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲起司控可以為她瘋狂！ 分享 facebook

用甜點結束一餐是最快樂的一件事，吃最潮的彩虹甜點不用到首爾，「彩虹生乳酪蛋糕」綿密的生乳酪甜度剛好，質地很細緻，費工一層一層疊出來的顏色光用看的就好療癒啊！

（圖／台灣旅行趣） ▲大餐過後要不要來一口彩虹? 分享 facebook

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「蜂蜜檸檬塔」酸度夠，塔皮也很脆，而且分量滿大的，以不用破百的價格來說CP值很高呢。

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（圖／台灣旅行趣） ▲連飲料都沒有要放過相機，各種漸層變化選擇很豐富 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲原來想喝品牌咖啡來這裡就可以，只要「銅板價」太划算了 分享 facebook

今晚就來一頓熱情的韓國菜吧，不論是韓式傳統的經典功夫菜，還是首爾最夯的流行料理，或者，一樣都不錯過？來這裡絕對能安撫你蠢蠢欲動的「韓食魂」。

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【GangNam首爾韓鍋】

地址：台中市西屯區福星路591號

電話：04 24510538

營業時間：周一至週五 11:30 - 14:30 、17:00 - 21:30 週六/日 11:30 - 21:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2RSITTR





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