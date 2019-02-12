手抓更爽！台中爆紅「羊蠍子」、「牛尾鍋」大啖異國鮮香

台中人超愛吃鍋可是眾所皆知，但吃來吃去總是老路子。瑪哈膳鼎特地引進這款「羊蠍子火鍋」，可是在別的地方嚐不到。不只如此，在今年也推出了兩款特色鍋物，肉質柔軟附有大量膠質的「牛尾鍋」，及海味十足「蛤蜊海產鍋」讓選擇更加豐富。

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在去年入冬之前，瑪哈膳鼎憑靠著「羊脊骨」為鍋底的「羊蠍子火鍋」進軍了台中健行路，還在試賣期間就已經打響名號了！如果你還沒品嚐過這特殊的滋味就太跟不上潮流啦。

（圖／台灣旅行趣） ▲位於健行路科博館附近的【瑪哈膳鼎】，明亮配色的招牌格外顯著！ 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲店內裝潢有著滿滿的異國風情，座位寬敞舒適。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲招牌「麻辣羊蠍子火鍋」。 分享 facebook

用上辣椒、花椒、川鹽等多種辛香料爆炒過後，加入稀有的「羊脊肉」細細燉煮，麻辣香鹹的滋味不只富有層次，而且經過特殊處理的羊肉，也完全沒有腥羶味！

（圖／台灣旅行趣） ▲店家有附贈手套來方便食用，相當的貼心。 分享 facebook

羊蠍子可不能優雅地吃了，戴起手套，豪邁地口手並用才能體驗到完整的風味，首先用手指挑開骨縫間的羊肉，享受挑肉的趣味。嘴巴也不可閒著，還需一邊吸允著骨邊充滿膠質的部位，麻嘴辣舌的醬料也隨之入口，會讓人上癮到停不下來。

（圖／台灣旅行趣） ▲一鍋吃不夠!?還能夠做單點加購羊蠍子的服務唷。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲吃到即將見底時，可不要急著結束，店家會主動加入高湯，可以享受湯火鍋的吃法，這時就可以加入菜盤與涮肉片囉！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲涼拌小菜的表現也很亮眼，【桂花蜜番茄】手工自製的桂花蜜，讓平凡的番茄多了股桂花香的甜蜜，餐前吃很開胃，搭配鍋物吃也很解膩。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲【醬香滷牛腱】跟【麻辣蜂巢牛肚】滷的相當入味，牛肚Q彈有嚼勁，切成薄片狀很方便入口，小地方都表現得很貼心。 分享 facebook

除了大家熟知的羊蠍子火鍋之外，今年也隆重推出了【瑪哈膳鼎牛尾鍋】與【蛤蜊海鮮鍋】兩種鍋物，為愛吃火鍋的台中人，多添了不可不嚐的新選擇。

（圖／台灣旅行趣） ▲少見的牛尾也能加入火鍋中，相當有獨創性。 分享 facebook

牛尾本身就是一種少見的高級食材，通常只在西餐中會遇見它，但是柔軟的肉質，富含大量的膠原蛋白，可是非常適合拿來煮火鍋的。

（圖／台灣旅行趣） ▲帶骨肉豐富的牛尾，也能享受豪邁啃骨的樂趣。 分享 facebook

大量膠質也融入湯頭， 一入口能感受到綿密膠質包覆著口腔，還有蘊含豐富的牛肉香氣，卻聞不到腥羶的味道。因為加入了大量蔬菜與牛尾一同細細熬煮，經過時間的淬鍊後才有如此醇厚的滋味。

（圖／台灣旅行趣） ▲搭配肉盤可選擇【特選板腱牛】或【小羔羊】。 分享 facebook

涮起肉片，除了吸附湯頭的香味外，鹹味也是剛剛好，一片接著一片吃得很舒服，不用沾醬其實也很夠味，肉片受到湯頭鮮味的加乘，層次感十足。

（圖／台灣旅行趣） ▲還不滿足嗎？除了可以加點牛尾、菜盤之外，這次也跟著推出了丸子拼盤，讓鍋物更加豐富。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲【蛤蜊海鮮鍋】 分享 facebook

看到這清撤的湯頭就知道這鍋也很不簡單，以大量柴魚、昆布、辛香料熬製而成，經過反覆的濾除雜質及火侯的控制等多種繁複的手續，用心呈現昆布和柴魚鮮美，這就是大海的滋味呀。

（圖／台灣旅行趣） ▲海鮮鍋搭配的【特選海鮮拼盤】 分享 facebook

你沒有看錯，就是有著這麼多的料！有著當季螃蟹、鮮蝦、烏賊、蛤蜊，種類相當豐富，還會依照季節改變搭配！隨著海鮮拼盤下鍋熬煮之後，湯頭會越煮越濃郁，這時候涮起肉片會感受到清甜鮮香的好滋味，愛吃海鮮的你絕對不能錯過！

（圖／台灣旅行趣） ▲肉片多了一股大海的滋味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲【烏骨麻油雞鍋】 分享 facebook

除了上述幾款特色鍋物之外，這鍋麻油雞也是有著很高的人氣，以麻油，米酒，老薑片為鍋底燉煮，滑嫩的烏骨雞吸收了滿滿的精華，冬令進補也絕對不能少了這一味啦。

（圖／台灣旅行趣） ▲雞肉吃起來細嫩不柴，麻油香氣濃厚！ 分享 facebook

食補盛行的今日，還在吃著羊肉爐、薑母鴨，不想換個口味嗎，，用手就能大快朵頤的羊蠍子鍋、濃郁甘甜，膠質軟Q豐富的牛尾鍋、清香味鮮的蛤蜊鍋，亦或是去寒保暖的烏骨麻油雞，都是你不錯的選擇唷！





【瑪哈膳鼎】

地址：台中市西區健行路1001號

電話：04- 2328 2031

營業時間： 平日11:30–14:30, 17:00–22:00 例假日11:30-22:00

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