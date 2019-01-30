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「不只夜景，更講究料理」彰化高CP值景觀餐廳在這裡！

2019-01-30 15:30ShareLife分享生活

不同的視野，不一樣的感受，原來，用餐時光可以比單純吃頓飯更享受，完美的夜景平台，誠意十足，最「實在」的手做料理，你準備好來度過美麗夜晚了嗎？

（圖／台灣旅行趣）
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文靜的清水模建築、乾淨的落地玻璃，原木的樸拙交錯在鋼骨的粗獷中，這是「心食上」的日景，冷調中帶有原始的禪意。山腳路沿線往南投數不清的半山小徑一直是彰化縣內景觀餐廳的必爭之地，俯瞰彰化平原夜景、時而有高鐵像一道光束穿梭其中，慶祝特別的日子這裡是彰化人的第一選擇。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲清水模建築充滿禪意，早上也很好拍
（圖／台灣旅行趣） ▲清水模建築充滿禪意，早上也很好拍
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（圖／台灣旅行趣）
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景觀餐廳雖多，但是調理包充斥，高價用餐卻很難保證「吃」的品質，往往掃掉一大半的興致。既然是餐廳，就算是景觀餐廳，「食」也要放在「景」的前面，從名稱就可以體會，「出一頓好餐」一直是他們的堅持。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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可以用「豐富卻不馬虎」來形容這裡的餐點，雖然種類多，但小地方就開始親力親為，從餐點至飲料都是現場製作。

吹著涼風、欣賞夜景，搭配熱呼呼的火鍋最適合，十種以上的湯底選擇一定有你喜歡的口味。「香醇牛奶鍋」整鍋乳白色的湯底看起來很濃郁，口味卻意外的爽口，輕柔的牛奶香墊在香料味後面，吃到後面也不覺得膩。

（圖／台灣旅行趣） ▲火鍋套餐內容
（圖／台灣旅行趣） ▲火鍋套餐內容
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（圖／台灣旅行趣） ▲菜盤除了新鮮蔬菜，也有豐富的海鮮跟丸餃
（圖／台灣旅行趣） ▲菜盤除了新鮮蔬菜，也有豐富的海鮮跟丸餃
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（圖／台灣旅行趣）
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喜歡吃辣的朋友可以嘗試「辣味蒙古鍋」，除了大紅袍、花椒帶出的「麻辣」外，特別用孜然、草果、荳蔻、茴香等配出的香料包讓湯底越滾越有味，涮肉時吸附滿滿的香氣，可以試試不沾醬風味更明顯。

（圖／台灣旅行趣）
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「菌菇奶油海鮮燉飯」跟「菌菇奶油海鮮義大利麵」是人氣招牌，新鮮蝦頭與蛤蜊熬至海鮮高湯，再加入鮮奶油調製出濃郁的白醬，就算沒吃到海鮮一樣鮮度滿滿，整盤的海鮮有魷魚、淡菜、鮮蝦、扇貝吃起來也很過癮。

（圖／台灣旅行趣） ▲濃郁的海鮮燉飯是會讓人記住的好手藝
（圖／台灣旅行趣） ▲濃郁的海鮮燉飯是會讓人記住的好手藝
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（圖／台灣旅行趣）
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菜單上的「主廚套餐」類別也有很多特製的功夫料理，「蒜子牛排陶板餐」用的是有咬勁跟Q度的牛小排搭配一瓣一瓣完整的炸蒜頭，醬汁口味微甜，咬到粗粒黑胡椒時的辛辣很提味，炸過的蒜頭口感軟糯，搭配牛小排很下飯。

（圖／台灣旅行趣）
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想要一吃就暖？「麻油鮮菇松阪豬餐」很適合，麻油煸過的老薑加上米酒，就是最令人懷念的冬日滋味，松阪豬的脆、白菇的清甜還有蛤蜊的鮮美，看著牠們隨著小爐持續加熱噗噗的冒泡，不只身體，心也暖了呢！

（圖／台灣旅行趣） ▲主廚套餐皆附沙拉、青菜跟茶碗蒸
（圖／台灣旅行趣） ▲主廚套餐皆附沙拉、青菜跟茶碗蒸
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（圖／台灣旅行趣）
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如果今天就想單純享受環境，一點飲品與小點，也有佐味小點可以選擇，從小就最愛的「果律蝦球」微酥又帶甜，當零嘴不小心會吃掉一整盤。

（圖／台灣旅行趣）
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包著蔥段，外皮炸得酥酥的「脆皮炸肥腸」，灑上一點胡椒鹽就很夠味囉！

（圖／台灣旅行趣）
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經典口味的「台式炸豆腐」，就是要跟他的好搭檔蒜蓉醬油作伙，又酥又燙加上甜鹹的滋味，真的很懷舊。

（圖／台灣旅行趣）
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除了餐點外，連飲料也是手作！堅持百分之百天然的「鮮榨水果茶」，用檸檬、金桔、百香果勾勒出熱帶風味，純果汁的鮮度喝一口就知道。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲料又多又滿的「芝麻奶茶」，每口都喝得到芝麻的特殊香氣。
（圖／台灣旅行趣） ▲料又多又滿的「芝麻奶茶」，每口都喝得到芝麻的特殊香氣。
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（圖／台灣旅行趣） ▲杏仁茶一直讓人又愛又恨，加入純鮮奶後竟然變的這麼討喜，杏仁...
（圖／台灣旅行趣） ▲杏仁茶一直讓人又愛又恨，加入純鮮奶後竟然變的這麼討喜，杏仁只留下淡淡香氣，奶茶口感很滑順呢
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如果這些飲料都不是你的菜，那麼來一口「熱養生茶」不會有錯，膨大海、枸杞、廣皮跟金銀花熱沖的養生茶，不只潤喉，在飽餐一頓之後喝一杯特別爽口舒服。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲最後來一份鬆餅做結尾，外脆內Q的口感甜蜜又滿足
（圖／台灣旅行趣） ▲最後來一份鬆餅做結尾，外脆內Q的口感甜蜜又滿足
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不想浪費這個美好夜晚，就來「心食上」配著美景吃一頓飯吧，如果景觀餐廳能送上新鮮手作的好料理，我們怎麼還需要無味的調理包呢？


心食上 現代飲食

地址：彰化縣社頭鄉協和村後路巷29-3號

電話：04 8712378

營業時間：周一至週五 16:30 - 00:00 、周六/日 11:00 - 00:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2srM4mX


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海鮮景觀餐廳夜景彰化美食美景

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