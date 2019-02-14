草悟道在地推薦！家庭風「手作定食」不能錯過的好料理
2019-02-14 15:30ShareLife分享生活
說到「日式料理」除了大家通常都會聯想到的拉麵、豬排、和食、居酒屋…等，特製的「手作定食」更是講究功夫，「八度耀手作定食」自行研發每一道料理，道道都是美食珍饌。
「八度耀手作定食」顧名思義就是取諧音「八豆夭」，隱藏在台中勤美周邊的街弄內，門口的「粉紅小餐車」是一大亮點，無論是當地人或是路過客，經過都會忍不住多看幾眼。
除了環境清幽，道道經典手作料理也不容錯過！每一道料理從無到有，都是由老闆親自挑選、醃製、烹調，任何一個細節都不可放過，重點是用平價價格就可以享受到頂級的美味！
茄焗起司雞肉
鹽烤鯖魚
一夜干
鐵板牛柳
– 除了主食部分，店內供應的小點也各有特色唷！–
茶碗蒸
玉子燒
鹽烤酒蛤
香酥炸雞
炸生蠔&酥炸鱈魚條
奶油烤筊白筍／杏鮑菇
– 附食也是特別精選與製作！–
定食類都會附白飯、湯品、沙拉、開胃小菜、玉子燒／茶碗蒸。
【八度耀手作定食】帶來的不僅是一道日式料理，也是老闆想給顧客的獨家滋味，為了符合大眾的口味，不斷的研發與創新更多樣的菜色。連鄰居爺爺奶奶們都成了常客，喜愛定食的朋友們更不能錯過店家精心準備的味覺饗宴。
八度耀手作定食
地址：台中市西區向上北路138號
電話：04- 2301-1219
營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00，週二公休
粉絲專頁：https://bit.ly/2TG048g
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