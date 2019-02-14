草悟道在地推薦！家庭風「手作定食」不能錯過的好料理

說到「日式料理」除了大家通常都會聯想到的拉麵、豬排、和食、居酒屋…等，特製的「手作定食」更是講究功夫，「八度耀手作定食」自行研發每一道料理，道道都是美食珍饌。

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「八度耀手作定食」顧名思義就是取諧音「八豆夭」，隱藏在台中勤美周邊的街弄內，門口的「粉紅小餐車」是一大亮點，無論是當地人或是路過客，經過都會忍不住多看幾眼。

（圖／台灣旅行趣） ▲「粉紅小餐車」擺放在門口，顯得特別搶眼。超粉嫩的它也成了網美打卡點了呢！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲日式木作裝潢讓人從內到外都能感受到濃厚日式氛圍。 分享 facebook

除了環境清幽，道道經典手作料理也不容錯過！每一道料理從無到有，都是由老闆親自挑選、醃製、烹調，任何一個細節都不可放過，重點是用平價價格就可以享受到頂級的美味！

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茄焗起司雞肉

（圖／台灣旅行趣） ▲製作「茄焗起司雞肉」時，需要經過兩道程序，第一次是把雞皮烤酥脆後，抹上自製墨西哥莎莎醬；第二次入烤爐前，則鋪上了兩種不同煙燻熟成的起司片，讓雞肉增添了不少香氣與甜度。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲光看那一層起司化在雞肉上就口水直流啦～ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲肉質多汁鮮嫩，抹上墨西哥莎莎醬與起司片後，吃到後面會帶點些許微辣，但整體來說非常獨特且一點都不會感到油膩感。 分享 facebook

鹽烤鯖魚

（圖／台灣旅行趣） ▲嚴選鯖魚，用鹽烤的方式呈現魚肉原味，而因為是現烤的，所以需要請客人稍待片刻哦！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲厚實大片的鯖魚、油亮酥香的表皮、多汁鮮嫩的魚肉，非常吸引人。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲鯖魚肉質與一夜干不同，是屬於較Q彈的。可搭配胡椒鹽和檸檬讓魚肉更加甜美。 分享 facebook

一夜干

（圖／台灣旅行趣） ▲店內招牌餐點來啦！這size超大尾！是一整尾風乾技術製成，水分蒸發後，滿滿的鮮味都保留在裡面。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲外皮酥香，肉質紮實且毫無腥味，來【八度耀手作定食】必吃！ 分享 facebook

鐵板牛柳

（圖／台灣旅行趣） ▲採用choice等級的濕式熟成牛肉，以牛肉本身天然酵素熟成，達到軟嫩多汁的效果。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲會與洋蔥一併拌炒，再撒上芝麻、蔥花。香氣十足的「鐵板牛柳」完全是一道超好下飯的料理。 分享 facebook

– 除了主食部分，店內供應的小點也各有特色唷！–

茶碗蒸

（圖／台灣旅行趣） ▲上面鋪上菇類與蝦，裡面更是驚豔！竟然還有無骨去皮雞肉、去殼蛤蠣。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲用蛤蠣高湯當作基底，讓「茶碗蒸」鮮甜又滑嫩。 分享 facebook

玉子燒

（圖／台灣旅行趣） ▲類似滑蛋的作法，把結合柴魚高湯的蛋液一層一層慢慢堆疊，中間還會夾一片海苔增添香氣。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲金黃外皮的「玉子燒」，咬下去超juicy，口感非常滑嫩，蛋香味十足。 分享 facebook

鹽烤酒蛤

（圖／台灣旅行趣） ▲利用酒切作為基底，加入鮮蛤、蒜頭烹煮，蛤蠣的精華都保存在裡頭，讓這一道顯得較鹹甜，重口味的人會很喜歡。 分享 facebook

香酥炸雞

（圖／台灣旅行趣） ▲這份量超驚人！使用了近兩隻雞的雞腿肉製作呢！而「八度耀手作定食」的炸物都是使用麵包粉油炸，一旁都會附上自製蜂蜜芥末醬與辣味美乃滋。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲先醃製後再炸成金黃色，撒上海苔粉、胡椒鹽，讓這一塊鮮嫩多汁的炸雞擁有豐富的層次感。 分享 facebook

炸生蠔&酥炸鱈魚條

（圖／台灣旅行趣） ▲來自日本廣島生食等級的牡蠣，裹粉漿油炸後，再利用「金桔」去腥並提香，使得這一塊新鮮肥嫩牡蠣十分美味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲白嫩有嚼勁的鱈魚條，沾取自製醬料食用非常對味。 分享 facebook

奶油烤筊白筍／杏鮑菇

（圖／台灣旅行趣） ▲看似普通的一道菜，單純塗上奶油與鹽巴去烘烤後，那滋味令人回味無窮！滿滿奶油的香、蔬菜的甜緊緊鎖在蔬菜裡。 分享 facebook

– 附食也是特別精選與製作！–

定食類都會附白飯、湯品、沙拉、開胃小菜、玉子燒／茶碗蒸。

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（圖／台灣旅行趣） ▲定食附的沙拉會隨著季節變化而更換，當日為季節水果+生菜+自製柚子油醋，一整個就很開胃。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲而小菜部分也是自行醃製，店家用梅酒醃紅／白蘿蔔，口感帶點梅子甜，脆度十足且完全不會有蘿蔔腥味；毛豆部分則先去皮，熱拌炒後再冷藏，蒜香很入味，是一個很好的下酒菜呢！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲一律使用「越光米」，粒粒分明且非常Q彈。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲定食的湯品不固定，而「味噌湯」是屬於日式料理的經典，採用多種味噌一起煮，鹹甜滋味剛剛好。 分享 facebook

【八度耀手作定食】帶來的不僅是一道日式料理，也是老闆想給顧客的獨家滋味，為了符合大眾的口味，不斷的研發與創新更多樣的菜色。連鄰居爺爺奶奶們都成了常客，喜愛定食的朋友們更不能錯過店家精心準備的味覺饗宴。

（圖／台灣旅行趣） ▲近期新推出的「八度耀定食組合」，一次擁有兩份主食，讓大家吃好吃滿！ 分享 facebook





八度耀手作定食

地址：台中市西區向上北路138號

電話：04- 2301-1219

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00，週二公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2TG048g





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