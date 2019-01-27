彰化「秀水湯包」浮誇湯汁讓人瘋狂！鮮蝦、藥膳湯包激推

彰化秀水湯包超夯的，看著nana的文來吃，晚來還真的都吃不到。現點現做的秀水湯包，顆顆都是湯汁多到快要滿出來，無論大人或小孩都好喜歡。假日人爆多，所以需要抽號碼牌等待美食真的要耐心等待。

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這裏讓我覺得最特別就是只是個小小的攤子可是卻讓彰化人為之瘋狂。約莫八點多來訪，點完餐後就可以坐在裡面位子等待餐點的到來～非假日人潮一直不斷來，可想而知秀水湯包真的不容小覷，大夥兒都想吃這美味的湯包。

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手工揉製的餐點，現點現蒸才是最新鮮美味的。小小的一家店，人手也很多，整個做不覆賣的狀況下，就需要等待。而且這裏的種類很少，所以很多人都點一份鮮肉湯包、一份湯品。

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彰化秀水湯包菜單

鮮肉湯包、鮮蝦湯包、藥膳湯包，美式咖啡、拿鐵咖啡、湯品、奶茶、紅茶、豆漿。點了兩份鮮肉湯包、兩碗湯，結果我還吃不完差點就打包回家了。

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調味醬料都在桌子上，可以依照個人喜好斟酌添加，外帶的餐具也在這自取，醬料也可以自己打包。雖然是小吃攤不過無論是內用或外帶，都很貼心，難怪老饕可是常常來報到，跟老闆超熟的。

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秀水湯包的鮮肉湯包 一份$55元

一份中有七顆，價格便宜～手橄的感覺就真的不一樣，摺數上雖然沒有鼎泰豐的誇張，但在我們彰化可是人氣湯包呢！

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有點厚重的鮮肉湯包是手橄現做的喔！所以一定要趁熱吃，習慣相機先吃的朋友們可是要拍快一點，不然裡面湯汁會越來越少～

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扎實又調味過的肉餡，保留著鮮甜，內餡也夠味也偏甜，直接入口可是很燙嘴的。

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從湯包中所流出來的湯汁是滿滿的一湯匙，最誇張的就是流的有點誇張～

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湯包中的湯汁就不要浪費了，不過味道不膩口，一顆直接塞入嘴，那肉餡與湯汁的交融下，好吃啊！

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湯品很容易就賣完，所以記得吃湯包喝湯品，這樣早餐才會飽飽飽的。秀水湯包的兒子下午在彰化華陽市場有賣湯包，倘若早上來不及來秀水吃湯包，就下午來看小鮮肉吃鮮肉湯包吧！

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彰化秀水湯包 彰化早餐推薦

彰化縣秀水鄉安鶴路彰水路交叉路口

0935578518

4:00~11:30

文章來源：Kiwi 樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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