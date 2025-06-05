台灣首間分店插旗新竹！ 美國老牌炸雞「Louisiana Famous Fried Chicken」 體驗美式南方炸雞道地家鄉味

美國老牌炸雞台灣首間分店竟然插旗新竹！這間主打美國道地南方風味的炸雞，以「家鄉味靈魂」為理念。特色在於多種香料醃漬、現點現炸，口味偏重但不死鹹

Louisiana Famous Fried Chicken-清大店位置

Louisiana Famous Fried Chicken-清大店位於光復路上。

Louisiana Famous Fried Chicken-清大店環境介紹

Louisiana Famous Fried Chicken-清大店菜單目錄搶先看

Louisiana Famous Fried Chicken-清大店用餐心得分享

小米跟晴晴兒、Naomi一起來探店，雖然才開幕沒幾天，現場已經有不少人潮。炸雞是現點現炸的，我們大概等了半小時，點了4號餐 399元(雞腿*3、腿排*3、薯條*2)+可口可樂zero 35元，薯條也可以更換成薯泥喔。

炸雞使用路易斯安那風格的香料醃漬入味，像是紅椒粉、黑胡椒等，肉質嫩又多汁，重口味但不死鹹❤️外皮是屬於薄脆的類型，有點像「薄皮嫩雞」的口感，一口接一口超涮嘴～

不管是雞腿和腿排都軟嫩多汁，3個人就輕鬆解決。

薯條屬於比較粗的那種，口感中規中矩。薯泥口感綿密，帶有馬鈴薯的自然甜味，不過是冷食，跟我們原本以為的熱熱薯泥不太一樣。

整體來說，雖然價格比台式品牌代表胖X爹來得高，但偶爾想嚐點不同風味、體驗美式南方炸雞的話，不妨找時間來嚐鮮看看 😋

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」