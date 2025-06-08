以群山為型，時光與自然共構　三義新地標「許文融美術館」

【文：行遍天下，圖片提供：許文融美術館】

苗栗群山環抱間，矗立著一座美得低調卻深刻的藝術殿堂——「許文融美術館」。它不只是收藏與展出的場所，更像是一座心靈的靜室，引領人們走進一場藝術與哲思交織的旅程。這裡承載著藝術家對生命的體悟與土地的情感，也是一段與山城共生共鳴的深情篇章。

這不是一座誕生於冷冰冰設計圖中的藝術空間，而是許文融教授耗費5年心力，以「送給60歲的自己一份禮物」的心情，一筆一畫、一磚一瓦所築起的夢想之地。從台中搬來三義，他說，三義這裡有一種靜靜的吸引力，讓人有種讓想把生活安放於此的感覺。

原本只是想找個方便創作的住所，卻因一棟連棟別墅的緣分，落地生根。眼看藝術家朋友的作品在他們過世後無人整理、四處流散，他開始想：「如果有一座美術館，能長久保存自己創作，會不會更有意義？」這念頭像種子般落在三義，慢慢發芽。曾繪製320公尺《臺灣風物圖》與書寫1,100公尺佛經長卷，如今創作生涯最宏大的「雕塑」許文融美術館，已於2025年3月下旬盛大落成。美術館外觀以不規則山形構築，外牆鑲嵌1,200字不鏽鋼草書經文，彷彿一座鏤空的書法雕塑，這不只是展覽作品的空間，它本身就是藝術的一部分。

藝術家小檔案｜許文融

臺灣知名藝術家，1963年生於彰化大城，自幼展露藝術天賦，曾就讀復興商工與國立藝專，後赴美取得藝術碩士學位。擅長融合東西方美學，作品橫跨書畫、雕塑與科技藝術，風格獨具。歷年屢獲中山文藝獎、吳三連獎、十大傑出青年等肯定。現任佛光山駐館藝術家、北京大學客座教授等，致力推動藝術教育與文化交流。





館內1F展示水墨、油畫與雕塑等作品，2F預計規劃為科技藝術展區，涵蓋AR互動、光雕及沉浸式投影，傳統與創新交融，每件作品都像是許文融人生旅程的縮影。

筆韻流轉的創作

隨著創作昇華，許文融捨棄具象束縛，轉以線條作為核心表現元素，自由又嚴謹的筆意營造出書寫般的視覺節奏，讓畫布彷彿成為宣紙，承載著筆墨的律動。

藝術與環境共鳴

展區四周牆面宛如天然岩壁，溫潤色調與起伏造型交織出如鐘乳石般的自然韻味與燕子口的靈動氣息，讓觀者彷彿被其環繞，感受時間沉澱出的靜謐。

筆峰入山境

美術館外觀有如層巒疊峰，牆上鏤刻不鏽鋼草書出自《金剛經》《道德經》，將山形與書法筆勢融於一體，遠望如墨山聳立，近看每一筆劃皆蘊藏東方哲理之深邃。





景點資訊

許文融美術館

地址：三義鄉雙湖村雙草湖176號

電話：037-873-199或0970-911-815

FB：許文融美術館

時間：週四至日10:00-17:00(參觀需預約)

票價：低消＄1,000/人(可抵館內藝術品/週邊商品/飲品/小食茶點等＄1,200消費)，團體預約另外諮詢





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