桃園「繡球花秘境」免費開放！討論度超過陽明山 大面積「藍紫繡球花」朝聖拍到飽
跟陽明山繡球花拚！桃園人有自己的「繡球花秘境」，位於龍潭的「穧粑崠咖啡農場」今年首度免費開放，超大片盛開繡球花令人眼前一亮，在IG上更是擁有高度聲量的爆火夯點。
藍紫色繡球花海在桃園！桃園龍潭「穧粑崠咖啡農場」是由老闆親手打造夢幻繡球花秘境，占地約600坪山坡地，擁有超過2千株的繡球花海，今年首度免費開放，凡購買咖啡或花苗即可免費入園。不少網友手刀分享後就在社群掀起話題，討論聲量更是不輸陽明山繡球花。
此外，「穧粑崠咖啡農場」除有絕美景緻外，販售的咖啡也不容錯過，有網友品嘗過分享「香甜可口又不苦」、「香醇回甘，是我喝過最好喝的黑咖啡」，同樣推薦給咖啡愛好者們。
穧粑崠咖啡農場（越軌咖啡）
地址：桃園市龍潭區湳窩路250巷123弄260號
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