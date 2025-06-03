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桃園「繡球花秘境」免費開放！討論度超過陽明山 大面積「藍紫繡球花」朝聖拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@iam__bi__bi和IG@ceri2ceri授權
圖／IG@iam__bi__biIG@ceri2ceri授權

陽明山繡球花拚！桃園人有自己的「繡球花秘境」，位於龍潭的「穧粑崠咖啡農場」今年首度免費開放，超大片盛開繡球花令人眼前一亮，在IG上更是擁有高度聲量的爆火夯點。

2025/05/30拍攝。圖／IG@ceri2ceri授權
2025/05/30拍攝。圖／IG@ceri2ceri授權

藍紫色繡球花海在桃園！桃園龍潭「穧粑崠咖啡農場」是由老闆親手打造夢幻繡球花秘境，占地約600坪山坡地，擁有超過2千株的繡球花海，今年首度免費開放，凡購買咖啡或花苗即可免費入園。不少網友手刀分享後就在社群掀起話題，討論聲量更是不輸陽明山繡球花。

2025/05/30拍攝。圖／IG@ceri2ceri授權
2025/05/30拍攝。圖／IG@ceri2ceri授權

2025/05/30拍攝。圖／IG@ceri2ceri授權
2025/05/30拍攝。圖／IG@ceri2ceri授權

此外，「穧粑崠咖啡農場」除有絕美景緻外，販售的咖啡也不容錯過，有網友品嘗過分享「香甜可口又不苦」、「香醇回甘，是我喝過最好喝的黑咖啡」，同樣推薦給咖啡愛好者們。

2025/05/30拍攝。圖／IG@iam__bi__bi授權
2025/05/30拍攝。圖／IG@iam__bi__bi授權

2025/05/30拍攝。圖／IG@iam__bi__bi授權
2025/05/30拍攝。圖／IG@iam__bi__bi授權

穧粑崠咖啡農場（越軌咖啡）

地址：桃園市龍潭區湳窩路250巷123弄260號

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