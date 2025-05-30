「罐頭豬LuLu無憂動物村」快閃新竹巨城！全球限量「500隻3XL福袋」開賣，滿額再送配件

今夏罐頭豬LuLu換上森林系新裝扮，攜手玩具反斗城降臨新竹遠東巨城購物中心，打造「LuLu Animal Party 無憂動物村」快閃店，活動自即日起至6月23日限時開放。LuLu豬化身長頸鹿Lu、鱷魚Lu、大象Lu等人氣角色，邀你進入超過40坪的療癒系動物村。入口處高達4公尺的「大象Lu」氣偶迎賓，還有80公分高的鱷魚與長頸鹿版本Lu等你合影，整個空間充滿「慢、鬆、萌」的初夏氣息。

圖／台灣TOYZEROLUS提供

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現場同步推出全新升級版「動物派對系列盲盒」，一次集結10款森林系角色，包括異色版的鴨子Lu、大象Lu，以及夢幻隱藏款鱷魚Lu、孔雀Lu。盲盒尺寸升級至10公分，質感大提升，結合絨毛材質與貝母漆工藝，視覺與觸感雙重享受。還有指偶掛件、毛絨包等超過130款周邊全新登場，粉絲千萬別錯過！

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好康也同步上線：5月31日起，限量發售「3XL熊貓LuLu」與「XL熊貓LuLu福袋版」，全球限量、每人限購一組；凡現場消費滿千元即可抽選加購明星商品；打卡再送LuLu收藏卡，滿額還可獲贈毛絨吊飾與玩偶。6月起還有「泰迪萌粒吊卡」、「蟹黃包吊卡」驚喜接力登場，讓你每次來訪都有新發現！

圖／台灣TOYZEROLUS提供

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這個夏天，跟著LuLu豬一起走進森林，享受最療癒的無憂動物村派對！快閃店地點位於新竹遠東巨城購物中心1樓，活動僅到6月23日止，把握機會感受萌力爆棚的初夏回憶！

活動資訊

打卡追蹤禮

單筆消費滿NTD 1,000，追蹤@TOYZEROPLUS_TW IG 官方帳號及 LINE​官方帳號即贈罐頭豬LuLu收藏卡一包​。

※打卡追蹤好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

滿額贈

單筆消費滿額即可贈送以下好禮​

滿NTD 1,500贈貼紙包

滿NTD 2,500贈優雅Lu毛絨掛件

滿NTD 5,000贈20公分香蕉豬玩偶

凡單筆消費滿額擇一門檻兌換一次不可累贈​，贈品款式隨機挑選​，​機台及塑膠袋不列入計算，詳情請依「罐頭豬LuLu Animal Party 無憂動物村」快閃店實際販售狀況為主；更多銷售數量與方案，歡迎參閱TOYZEROPLUS官方IG，或親臨實體快閃店洽詢。

※滿額贈好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

加價購

滿NTD 1,200可以NTD 150加購購物袋(S)；NTD 200加購購物袋(M)

5月31日當日單筆消費滿NTD 1,000即可獲得刮刮卡一張​，有機會獲得罐頭豬LuLu 3XL 熊貓購買資格，單筆累積獲得上限2張​。

5月31日限量開賣XL熊貓福袋 NTD 4,400元/袋(每人限購一組)

※上述加價購數量有限，售完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。