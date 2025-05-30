快訊

自撞鐵拒馬…屏東空軍基地門口離奇車禍 男騎士頭部重創不治

明恐現返家、出遊車潮！公路局推測午後時段要注意 揭易壅塞路段

「罐頭豬LuLu無憂動物村」快閃新竹巨城！全球限量「500隻3XL福袋」開賣，滿額再送配件

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台灣TOYZEROLUS提供
圖／台灣TOYZEROLUS提供

今夏罐頭豬LuLu換上森林系新裝扮，攜手玩具反斗城降臨新竹遠東巨城購物中心，打造「LuLu Animal Party 無憂動物村」快閃店，活動自即日起至6月23日限時開放。LuLu豬化身長頸鹿Lu、鱷魚Lu、大象Lu等人氣角色，邀你進入超過40坪的療癒系動物村。入口處高達4公尺的「大象Lu」氣偶迎賓，還有80公分高的鱷魚與長頸鹿版本Lu等你合影，整個空間充滿「慢、鬆、萌」的初夏氣息。

圖／台灣TOYZEROLUS提供
圖／台灣TOYZEROLUS提供

圖／台灣TOYZEROLUS提供
圖／台灣TOYZEROLUS提供

現場同步推出全新升級版「動物派對系列盲盒」，一次集結10款森林系角色，包括異色版的鴨子Lu、大象Lu，以及夢幻隱藏款鱷魚Lu、孔雀Lu。盲盒尺寸升級至10公分，質感大提升，結合絨毛材質與貝母漆工藝，視覺與觸感雙重享受。還有指偶掛件、毛絨包等超過130款周邊全新登場，粉絲千萬別錯過！

圖／台灣TOYZEROLUS提供
圖／台灣TOYZEROLUS提供

圖／台灣TOYZEROLUS提供
圖／台灣TOYZEROLUS提供

好康也同步上線：5月31日起，限量發售「3XL熊貓LuLu」與「XL熊貓LuLu福袋版」，全球限量、每人限購一組；凡現場消費滿千元即可抽選加購明星商品；打卡再送LuLu收藏卡，滿額還可獲贈毛絨吊飾與玩偶。6月起還有「泰迪萌粒吊卡」、「蟹黃包吊卡」驚喜接力登場，讓你每次來訪都有新發現！

圖／台灣TOYZEROLUS提供
圖／台灣TOYZEROLUS提供

圖／台灣TOYZEROLUS提供
圖／台灣TOYZEROLUS提供

這個夏天，跟著LuLu豬一起走進森林，享受最療癒的無憂動物村派對！快閃店地點位於新竹遠東巨城購物中心1樓，活動僅到6月23日止，把握機會感受萌力爆棚的初夏回憶！

活動資訊

打卡追蹤禮

單筆消費滿NTD 1,000，追蹤@TOYZEROPLUS_TW IG 官方帳號及 LINE​官方帳號即贈罐頭豬LuLu收藏卡一包​。

※打卡追蹤好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

滿額贈

單筆消費滿額即可贈送以下好禮​

滿NTD 1,500贈貼紙包

滿NTD 2,500贈優雅Lu毛絨掛件

滿NTD 5,000贈20公分香蕉豬玩偶

凡單筆消費滿額擇一門檻兌換一次不可累贈​，贈品款式隨機挑選​，​機台及塑膠袋不列入計算，詳情請依「罐頭豬LuLu Animal Party 無憂動物村」快閃店實際販售狀況為主；更多銷售數量與方案，歡迎參閱TOYZEROPLUS官方IG，或親臨實體快閃店洽詢。

※滿額贈好禮數量有限，送完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

加價購

滿NTD 1,200可以NTD 150加購購物袋(S)；NTD 200加購購物袋(M)

5月31日當日單筆消費滿NTD 1,000即可獲得刮刮卡一張​，有機會獲得罐頭豬LuLu 3XL 熊貓購買資格，單筆累積獲得上限2張​。

5月31日限量開賣XL熊貓福袋 NTD 4,400元/袋(每人限購一組)

※上述加價購數量有限，售完為止，詳情依期間限定店現場販售為主。

編輯推薦

購物中心 福袋 派對 快閃店

相關新聞

「罐頭豬LuLu無憂動物村」快閃新竹巨城！全球限量「500隻3XL福袋」開賣，滿額再送配件

今夏罐頭豬LuLu換上森林系新裝扮，攜手玩具反斗城降臨新竹遠東巨城購物中心，打造「LuLu Animal Party 無憂動物村」快閃店，活動自即日起至6月23日限時開放。LuLu豬化身長頸鹿Lu、鱷魚Lu、大象Lu等人氣角色，邀你進入超過40坪的療癒系動物村。入口處高達4公尺的「大象Lu」氣偶迎賓，還有80公分高的鱷魚與長頸鹿版本Lu等你合影，整個空間充滿「慢、鬆、萌」的初夏氣息。

苗栗後龍好望角「野百合、芒花」盛開！搭配鐵道制高點超好拍

苗栗後龍好望角迎來野百合與白背芒花盛開季節，吸引眾多攝影愛好者與遊客前來朝聖。這處緊鄰濱海鐵道的制高點，視野遼闊、風勢強勁，向來是北台灣春夏交界拍攝自然風景的熱門據點。

人氣餐包一顆才4塊錢！ 中壢低調到不行的人人麵包專業烘焙工廠 晚來就搶不到啦

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 什麼麵包這麼猛？不是名店、沒裝潢、沒冷氣，開門前就排到馬路口！？ 《人人麵包專業烘焙》是一家位於桃園中壢青埔鄉間小路的隱藏版麵包工廠，已有30多年的歷史，

超便宜月底救星！新竹竹北「王媽的正祥早餐店」油漆行改賣早餐 真正的銅板價美食

udn走跳美食／踢小米 又發現一家竹北超便宜的早餐店了！我們點了一桌花了205元，三個人都吃不完～店家前身是油漆行，後來轉型改賣早餐已經有50年的歷史，現在由第二代接手，每到用餐時間一定是人

上班壓力大到爆表？桃園 3 間超舒服按摩店

你的壓力快爆表了嗎？現代人生活步調快速，都市煩悶又壓力大，此時最適合放鬆的方法就是去按摩！這次七分之二的探索從交通、環境、手法、態度等面向，全面評比 3 間桃園按摩會館，北部的朋友快去鬆一下筋骨吧！

新竹即將有妖怪現蹤！實境遊戲「塹裡尋妖」6月1日正式開啟冒險

當妖怪悄悄現身新竹舊城，故事就此展開——準備好化身「調查員」，跟著謎題線索穿梭歷史場景，展開一場結合動漫、文化與想像力的城市冒險！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。