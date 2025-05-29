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苗栗後龍好望角「野百合、芒花」盛開！搭配鐵道制高點超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友laiyuping9520授權提供
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苗栗後龍好望角迎來野百合與白背芒花盛開季節，吸引眾多攝影愛好者與遊客前來朝聖。這處緊鄰濱海鐵道的制高點，視野遼闊、風勢強勁，向來是北台灣春夏交界拍攝自然風景的熱門據點。

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今年的鐵砲百合花況亮眼，純白花瓣在夕陽下閃耀著柔和光芒，沿著山坡大面積綻放，與一旁如浪起伏的白背芒花交織成如夢似幻的畫面。傍晚過後，好望角更展現出不同風貌，夜間微光勾勒花影，加上山下點點燈火，構成如油畫般的景深視覺，成為近年來悄悄竄紅的夜拍新秘境

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交通方式可搭乘台鐵至「後龍車站」，再轉乘計程車約15分鐘抵達；自駕旅客可直接導航至「後龍好望角風景區」。建議傍晚前抵達，捕捉夕照與夜景交錯的花海美景。每年5至6月為百合花最佳賞花期，是走訪苗栗海線不可錯過的季節限定之旅。值得一提的是請注意自身安全並且不要傷害各類自然花種，珍惜環境喔。

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賞花 美景 秘境 夜景 台鐵

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