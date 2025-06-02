一口回到老台灣！「台灣時光機」台味主題自助饗宴 品嚐經典手路菜喚醒童年回憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園大溪笠復威斯汀度假酒店歡慶開業十週年，特別推出夏季限定「台灣時光機 古早台味自助饗宴」！自2025/06/01~08/31，大溪笠復威斯汀將老台灣巷弄風景搬進飯店，營造濃厚懷舊氛圍。

知味西餐廳廚藝團隊特別打造充滿復古台灣味的餐飲饗宴，以經典辦桌菜與家常料理為靈感，重現昔日的餐桌記憶。早餐時段在傳統台菜名師技術指導下，推出「古法慢火熬粥鋪」與數十道手作小菜，親授家傳配方，重現台灣早期餐桌的經典好滋味。

▲大溪笠復威斯汀重現台灣經典好滋味，包含甘中帶鮮的老菜脯蛤蜊雞湯。 圖：大溪笠復威斯汀／提供

此外，大溪笠復威斯汀也將於6至8月每週六晚間推出十週年限定、全國飯店首創「週六璀璨煙火秀」，入住即可近距離欣賞精彩煙火，並揭幕全新戶外運動場域，包括高達八公尺的攀岩牆、動感舒活的體健設施等全新設備，邀賓客在山嵐綠意中盡情體驗假期樂趣。

家傳配方 ｘ 經典好味，重現台灣傳統手路菜

童年的味道，喚醒長輩回憶，也讓年輕世代有了新體驗。夏季限定「台灣時光機 古早台味自助饗宴」不僅將飯店空間轉化為懷舊場景，更將早期的生活記憶融入餐飲體驗。

知味西餐廳廚藝團隊復刻多道傳統手路菜，以下精選幾道經典菜色，帶您品味老台灣餐桌上的記憶與風味：

・魷魚螺肉蒜：經典酒家菜，由魷魚乾、螺肉與蒜苗組成。魷魚乾泡發後口感Q彈、螺肉彈牙，搭配濃郁不膩的蒜香湯底，是早期宴席上的招牌佳餚。

・炸龍蝦沙拉三明治：龍蝦是辦桌宴席常見冷盤。酥炸吐司夾入龍蝦肉與自製美乃滋，外酥內嫩、酸甜爽口，是經典美味。

˙麻油雞米糕：傳承冬令進補文化，以麻油爆香老薑，加入雞腿肉與糯米蒸煮，米粒飽滿吸香，是昔日婚慶或坐月子的滋補主食。

・紅麴炸排骨：以紅麴醃製豬肉後油炸，外酥內嫩、鹹香帶甘，呈現濃厚傳統風味，現今餐桌已少見。

・老菜脯蛤蜊雞湯：以醃製熟成老菜脯搭配蛤蜊與土雞慢熬，湯頭回甘帶鮮，是老一輩心中的滋補靈湯。

・金瓜米粉：以南瓜自然甜味融合炒米粉，色澤金黃、口感濕潤，是早年庶民家的經典主食。

・花雕燒牛肉：花雕酒與牛肉慢火燒煮，肉質軟嫩，酒香濃郁，展現酒家菜的細膩與豪邁。

・梅干菜燒肉：梅干菜與肥瘦適中的燒肉慢燉入味，是辦桌宴席的常見佳餚，滋味溫暖人心。

・現切白斬雞：傳統宴席的代表菜。選用本地土雞汆燙，肉質緊實軟嫩，搭配自製薑泥或蒜蓉醬，是簡單卻講究手藝的好味道。

・叭噗花生捲：透韌的潤餅皮，包裹刨下的花生糖粉與綿密冰淇淋，最後點綴香菜，層次豐富，是童年甜點記憶。

▲經典酒家菜魷魚螺肉蒜是宴席上不可或缺的招牌佳餚，也收在古早台味自助饗宴必嚐菜單中。 圖：大溪笠復威斯汀／提供

早餐限定，由傳統台菜名師技術指導，喚醒老台灣的第一口回憶

知味西餐廳早餐時段推出「古法慢火熬粥鋪」，由傳統台菜名師技術指導，親授家傳配方，帶領廚藝團隊復刻多道逐漸淡出餐桌的經典早餐，重現老台灣的早晨滋味。以慢火細熬、講究火候比例的地瓜粥為主角，搭配數十道傳統小菜，喚起溫暖的家常早餐儀式感。

▲早餐時段限定推出古法慢火熬粥鋪，地瓜粥搭配多款經典早餐小菜，重現早晨好味。 圖：大溪笠復威斯汀／提供

其中最受矚目的是失傳古早味「蛋燥」，以鴨蛋炒碎加入醬油滷煮，香氣濃郁、鹹中帶甘，是昔日富裕人家才享有的珍貴早餐。其他經典菜色包含早期每戶人家早餐必備的「鳳梨麵筋」、源自台南總鋪師宴席的壓軸菜「老油條炒黃瓜佐甜麵醬」、以及展現庶民家庭日常滋味的「筍片肉絲炒豆豉」、「油條炒肉末」、「菜脯豆鼓辣椒」等樸實家常菜。

活動期間限定供應的「虱目魚粥」，來自台菜名師的家傳食譜，選用鮮嫩虱目魚肚與白粥共熬，展現傳統老味道；「炸菜丸」則為台南街頭少見的素食點心，以蔬菜泥製成球狀後油炸，外脆內軟、鹹香滿溢。

▲如今街頭偶爾仍會看到的叭噗花生捲，花生糖粉與綿密冰淇淋層層堆疊出甜蜜的童年記憶。 圖：大溪笠復威斯汀／提供

懷舊街角再現，喚醒世代記憶

除了美食之外，飯店全館更化身為老台灣縮影，重現冰果室、柑仔店、老客廳、大戲院、眷村餐廳、公廟皮影戲、國小教室與農村場景，串起不同世代的街角回憶。從老招牌、復古公仔到懷舊家具，每個角落細膩還原昔日的生活樣貌，賓客彷彿穿越時光隧道，回到充滿溫度與故事的年代。這些場景不僅視覺重現，更結合味覺體驗，讓賓客在品嚐傳統手路菜的同時，也深刻感受老台灣的美好食代。

「台灣時光機 古早台味自助饗宴」活動自2025/06/01~08/31限時展開，邀請賓客走進大溪笠復威斯汀，穿越老台灣的街頭日常。從巷弄裡熟悉的場景，到餐桌上久違的老味道，這場以味覺與情感交織的懷舊體驗，不僅是一場感官的旅行，更是一段世代傳承。今年夏天，與我們一起靜靜品嚐那些熟悉卻幾乎失落的滋味，找回記憶中的台灣時光。

▲歡慶十周年，6至8月每週六晚間獨家施放璀璨煙火。 圖：大溪笠復威斯汀／提供

精彩十年，夏季體驗全面升級

值此十週年里程碑，大溪笠復威斯汀特別規劃一系列精彩活動：

・週六璀璨煙火秀：6至8月每週六晚間浪漫登場，入住即可近距離欣賞精彩煙火，為旅程增添無與倫比的儀式感。

・全新戶外運動場域：設有高達八公尺的攀岩牆及多元體健設施，並推出「威斯汀安全駕照」互動闖關遊戲，邀請小小賓客學習交通知識，探索更多戶外樂趣。

・入住贈送遊戲代幣：06/30前，不分平假日，入住期間即可獲得三枚代幣，於遊戲室解鎖多款經典遊戲機台。此外，還可免費體驗全新場域「玩家基地」中的賽車機台與VR射擊遊戲，各享兩次體驗機會。

・房客專屬 Happy Hour ：加碼提供 DIY 調酒機、啤酒、氣泡酒、紅白酒無限暢飲，並限量供應有「啤酒界香檳」美譽的艾德懷斯小白花白啤酒，以多元豐富的體驗回饋賓客長年支持。

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