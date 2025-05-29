新竹台積心築藝術季力作！青春版《王熙鳳大鬧寧國府》6/7開演

她是紅樓中的狠角色，卻也是深情柔腸的女子。青春版《王熙鳳大鬧寧國府》重新詮釋京劇之美，讓觀眾看見藏在怒目背後的千層心事、深宮權鬥中的人性光影。









台積電文教基金會與新竹縣政府再度攜手，重磅推出台積心築藝術季焦點節目——青春版《王熙鳳大鬧寧國府》。本劇由京劇國寶魏海敏親自擔任藝術指導，年輕演員挑樑詮釋紅樓夢中最具手腕與心機的女子——王熙鳳。她一笑傾城、一語翻局，角色層次細膩，情感張力十足，絕對讓觀眾耳目一新。





▲圖片來源：新竹縣政府文化局





一場智慧與情感的權謀大戲

劇情取材自《紅樓夢》第七十八回，以王熙鳳為主軸，圍繞她如何周旋於寧府內外、巧妙操控局勢，展現女性在封建社會中以柔克剛、堅韌求生的智慧。此次青春版特別強調節奏流暢與表演張力，不僅忠於原著精神，更注入當代感受，讓年輕觀眾也能輕鬆走入劇中情境。





▲圖片來源：新竹縣政府文化局





青春氣場注入，重塑戲曲想像

本次演出為「青春版」重新編排設計，節奏明快、表情到位，讓戲迷看見新一代京劇人的潛力與熱情。魏海敏表示：「我們要用年輕人的方式講老故事，讓更多人喜歡京劇、懂得京劇，也走進京劇。」從角色設計到舞台調度，都展現劇場美學的當代表達與戲曲精神的完美融合。





▲圖片來源：新竹縣政府文化局





全齡觀賞、免費入場，歡迎共襄盛舉

演出將於6月7日（六）下午2點30分，在新竹縣政府文化局演藝廳盛大上演。此次活動為免費觀賞，開放民眾索票，機會難得。不論你是戲曲老饕、文化愛好者，或是想為孩子開啟藝術之門的家長，都不能錯過這場藝術與經典交織的文化饗宴。





▲圖片來源：新竹縣政府文化局





【青春版王熙鳳大鬧寧國府】

活動時間：6月7日（六）下午2點30分

活動地點：新竹縣政府文化局演藝廳

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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