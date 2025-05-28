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人氣餐包一顆才4塊錢！ 中壢低調到不行的人人麵包專業烘焙工廠 晚來就搶不到啦

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

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什麼麵包這麼猛？不是名店、沒裝潢、沒冷氣，開門前就排到馬路口！？

《人人麵包專業烘焙》是一家位於桃園中壢青埔鄉間小路的隱藏版麵包工廠，已有30多年的歷史，這家低調的老店堅持手工製作，嚴選食材，平常只供應給牛排館、咖啡廳的店家，不過每天中午12點開放一般民眾購買，一開門就是被搶爆，熱門商品晚來可能就買不到囉！

人人麵包專業烘焙｜交通位置

《人人麵包專業烘焙》位於桃園中壢青埔鄉間小路，是一家隱藏在民宅中的麵包工廠，要不是看到門口堆成山的藍色麵包籃，以及被遮住一半的紅色扛棒，路過根本也不會發現的！

《人人麵包專業烘焙》

  • 地址：桃園市中壢區月眉路三段213號

  • 營業時間：12:00~18:00

  • 公休日：星期日

《人人麵包專業烘焙》雖然外觀低調，但內行人都知道，這天下著雨，並不見排隊人潮，但還是陸陸續續看到不少開車的客人來採買～

人人麵包專業烘焙｜環境介紹

《人人麵包專業烘焙》雖然外觀像是普通民宅，但那香氣一飄出來，就知道這裡就是餐包聖地，每天中午12點開放一般民眾購買，基本上一開門就是搶爆，熱門商品晚來可能就買不到囉！

這家低調的老店堅持手工製作，現場可以看到好幾位工作人員正在揉麵糰呢！

一層層烤好的餐包，堆成好幾座小山，看起來相當壯觀，可見供應需求量非常大！

待涼的餐包，再進行整袋包裝～

人人麵包專業烘焙｜菜單價格

《人人麵包專業烘焙》有5種口味的餐包

  • 奶油小餐包 80元

  • 墨西哥餐包 170元

  • 爆漿起司餐包 150元

  • 全麥堅果餐包 170元

  • 義式香草餐包 130元

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

客人較多時會控制採買數量，每人限購5包，我們當天3點抵達，已經有2款完售，都是我想吃的，殘念。若擔心撲空的話，也可以在出發前先打電話到店內確認商品喔～

人人麵包專業烘焙｜餐點品嚐

每種口味的餐包都是20入裝，每人限購5袋。

奶油小餐包

奶油小餐包是招牌商品，要吃的時候烤箱烤一下，外皮金黃酥脆，內餡鹹奶油香氣十足，口感蓬鬆軟綿，每袋20顆僅售80元，平均每顆4元，價格真的很實惠！

早上給小朋友當早餐，或下課後點心，或是媽媽的下午茶都超適合！

全麥養生餐包

尺寸比奶油餐包大一點，無內餡，給長輩吃很可以！

雖然無內餡，但口感偏扎實，越嚼越香，很耐吃！注重養生不嗜甜的朋友會喜歡～

人人麵包的產品實惠價格受到消費者喜愛，買回家放冰箱冷藏，想吃時回烤，很方便，有機會路過一定要試試！

人人麵包專業烘焙

地址：桃園市中壢區月眉路三段213號

營業時間：12:00~18:00

公休日：星期日

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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