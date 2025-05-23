新竹即將有妖怪現蹤！實境遊戲「塹裡尋妖」6月1日正式開啟冒險

當妖怪悄悄現身新竹舊城，故事就此展開——準備好化身「調查員」，跟著謎題線索穿梭歷史場景，展開一場結合動漫、文化與想像力的城市冒險！









新竹的老街、古城、文化地標，如今將化身為一場神秘又刺激的冒險舞台──由新竹市政府攜手實境遊戲品牌「聚樂邦」，聯手打造的戶外實境解謎遊戲《塹裡尋妖》，即將於2025年6月盛大登場！融合動漫角色、妖怪元素與在地歷史文化，這場城市級的沉浸式遊戲，不只是挑戰推理的腦力測驗，更是一場穿越舊城時空的奇幻旅程。





▲圖片來源：新竹市文化局粉專





城市中的妖怪現身！新竹專屬故事角色打造沉浸體驗

《塹裡尋妖》的故事設定以即將登場的「2025新竹國際動漫節」為背景，玩家化身「妖怪調查員」，穿梭在新竹舊城區中，破解接連出現的神祕妖異事件。遊戲視覺與角色設定由新竹在地人氣漫畫家茜Cian親自操刀，將新竹古蹟轉化為具有魔力的場域，並結合Cosplay趣味設定，讓妖怪不再可怕，而是有點中二、有點可愛、又讓人忍不住想追查背後的秘密。





▲圖片來源：新竹市文化局粉專





從火車站出發，走訪舊城地標解開妖異謎團

這場實境遊戲從新竹火車站為起點，串聯東門城、美術館、新竹州廳、東門市場與都城隍廟等新竹在地文化地標。透過一連串設計精巧的謎題與線索，玩家需實地走訪、觀察場域細節，藉由邏輯推理與團隊合作一步步拼湊出事件真相。每一關卡的謎題都緊扣歷史紋理與場景特徵，讓人彷彿穿梭於舊城歷史與幻想世界之間，感受新竹深層的文化記憶。





▲圖片來源：新竹市文化局粉專





▲圖片來源：新竹市文化局粉專





搶先開跑＋限定關卡！動漫迷與解謎控絕不能錯過

《塹裡尋妖》作為「2025新竹國際動漫節」跨界前導活動，已於5月2日率先邀請新竹女中、建功高中、成德高中與香山高中學生搶先體驗，廣獲熱烈回響。遊戲將於6月1日正式發行，自5月23日開放預購，早鳥限定優惠同步展開；6月28日至29日動漫節主場《漫人祭》期間，現場也將設置實境遊戲專區並販售限定商品與隱藏版關卡，讓動漫迷與遊戲愛好者一次滿足！

▲圖片來源：新竹市文化局粉專





▲圖片來源：新竹市文化局粉專





透過《塹裡尋妖》的遊戲機制，玩家將不只是旅人，更成為與城市互動的解謎者與故事書寫者。這場實境冒險不只是娛樂，更讓文化走出博物館、走入街區巷弄，讓歷史活起來、讓城市說故事。新竹不再只是舊城，而是一張等待玩家翻開的魔法地圖，一場屬於動漫、文化與創意的奇幻之旅，正式展開──你準備好出發了嗎？





▲圖片來源：新竹市文化局粉專





【塹裡尋妖－戶外實境解謎遊戲】

活動時間：6月1日正式開跑

活動地點：新竹火車站出發，串聯東門城、美術館、新竹州廳、東門市場與新竹都城隍廟等文化地標

※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





延伸閱讀>>新竹雙人個展！從虛擬到真實 數位未來與歷史時光交織！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」