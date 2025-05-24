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超便宜月底救星！新竹竹北「王媽的正祥早餐店」油漆行改賣早餐 真正的銅板價美食

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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又發現一家竹北超便宜的早餐店了！我們點了一桌花了205元，三個人都吃不完～店家前身是油漆行，後來轉型改賣早餐已經有50年的歷史，現在由第二代接手，每到用餐時間一定是人潮滿滿。

炒麵+荷包蛋只要40元，小碗滷肉飯也只要30元，真的是物美價廉。手工製作的韭菜盒內餡超爆料，這也是必點的喔！

王媽的正祥早餐店位置及停車方式

王媽的正祥早餐店位於中華路，靠近新泰路和國盛街。

王媽的正祥早餐店環境介紹

每到用餐時間一定是人潮滿滿。

老闆娘的孫子還會趁假日來幫忙打工，他可是為了存錢買零件，修復自己親手做的神轎。他還會跳八家將，跟神明特別有緣，神明一定會保祐他。

王媽的正祥早餐店菜單目錄搶先看

王媽的正祥早餐店用餐心得分享

我們點了一桌花了205元，三個人都吃不完～

炒麵(30元)+荷包蛋(10元)

炒麵是必點的，晚點來可是吃不到的！！QQ的麵條搭配鹹香滷汁，再加上小魚乾辣椒最對味了。

滷肉飯(小30元)

除了滿滿的滷肉還有酸菜和豆乾，鹹甜的滷肉加上脆口酸菜讓人一口接一口吃不停，還附上豆干超佛心的。

韭菜盒(25元)

點餐的時候老闆娘會問要圓的還是半圓形的？當然小孩才做選擇，大人全都要。

原本的韭菜盒是半圓形的，以半煎炸的方式煎起來外皮較為酥脆，口感偏硬。不過有些客人不太喜歡這樣的口感，於是後來推出了圓形的韭菜盒，單純以油煎外皮比較Q軟，滿足不同客人的喜好。韭菜盒現包現煎，內餡包了韭菜、豆干、肉末、冬粉等滿滿食材，調味鹹淡適中，讓不少客人一吃就愛上。

蛋餅(大35元)

我們點的是大份，大份有雙蛋！大胃王的朋友點大份一定可以吃很飽。外皮Q軟帶微酥，內層有濃郁蔥蛋，加上醬油膏是美味的古早味蛋餅。

蘿蔔糕(30元)

豆漿(10元)、米漿(10元)

豆漿有豆香，喝起來不會稀稀的，很真材實料～搭配一份炒麵只要銅板價就可以解決，是大家的月底救星。

王媽的正祥早餐店

地址：新竹縣竹北市中華路456號

電話：03 551 3815

營業時間：05:00–10:50(週日公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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