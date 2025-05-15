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吃回本真的不難！新竹最強「立吞壽司吃到飽」780元起 職人「握壽司、生魚片」任你點 出餐速度超有誠意

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宗初壽司粉專
圖／宗初壽司粉專

新竹站著吃「壽司吃到飽」！新竹市這間堪稱「最有誠意的壽司店」，重新定義與高級壽司的距離感，推出780元起壽司吃到飽，每日限量記得先訂位。

圖／宗初壽司粉專
圖／宗初壽司粉專

不只有站著吃燒肉，新竹還有立吞壽司！高質感「宗初壽司」位於新竹市北門街上，強勢回歸再推出新型壽司體驗「立吞壽司吃到飽」，各式職人料理如握壽司、豪華生魚片盤等統統任你點，每樣現點現做，站著吃更別具風味，主打快速上菜，不怕你吃超有誠意。

圖／宗初壽司粉專
圖／宗初壽司粉專

費用部分，平日吃到飽780元、假日880元吃到飽，限時90分鐘，立吞席位僅有四個，建議提前預約。有火速開箱的網友分享「大推比目魚握壽司跟鰻魚握壽司」、「出餐速度很快」、「邊吃邊消化，很棒的體驗」，還有人大讚「雖然是吃到飽但一點都不馬虎 超讚 會二訪」、「吃到飽這個價位賺麻了」，想要吃回本應不是難題。

圖／宗初壽司粉專
圖／宗初壽司粉專

宗初壽司

地址：新竹市北門街42號

營業時間：11:30-15:30、17:30-21:30

預約專線：0966-047-117

備註：立吞位子限量，建議提前預約

吃到飽菜單。圖／宗初壽司粉專
吃到飽菜單。圖／宗初壽司粉專

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吃到飽 壽司 新竹美食 生魚片 鰻魚

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