友善土地體驗一日蜂農　品嚐客家混搭異國美食新滋味

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

苗栗的美不一而足，驚蟄過後，日暖花開，正適合帶著一家人探訪這一片洋溢自然清新氣息的土地，造訪百年水圳旁的養蜂場，生態廊道走讀，娓娓道來他們的故事；品嚐客家米食特色的美食佳餚，在全年齡共融遊戲場盡情放電，感受質樸純粹的美好。





在蜂農的幸福停靠站認識蜜蜂世界

「地球上超過75%的開花植物都是靠授粉才能繁衍，蜜蜂更是扮演植物授粉的關鍵媒介。」家族三代養蜂為業的張至程，從帶著蜂箱逐花而居的遊牧生活，到落腳苗栗這個台灣南來北往相對的中間點，夫妻聚少離多飄泊的生活終於安頓下來，找到一家人的幸福據點蜜鄉養蜂園，同時不斷投入研發，不僅開創張家蜂業的第二春，也將傳統蜂業行銷帶入網路、飛往國際。而今致力於傳達生態環境永續的理念，「蜜蜂對生態極為敏感，一隻蜜蜂就知道環境有沒有遭到污染。」透過農場體驗活動，從一旁「百年穿龍圳」生態說起，觀察圳內魚蝦生態：也透過蜂場導覽讓遊客親近蜜蜂、學習真假蜂蜜辦別，更認識人及蜜蜂與食物的連結，讓消費者選擇友善土地的食物。





蜜鄉養蜂園

地址：苗栗縣公館鄉福基村132-8號

電話：0937-782-555

時間：09:10-17:50

網址：tinyurl.com/y9ps9gnw

消費：所有體驗及購物需預約。蜜蜂生態體驗：約100分/500元(4人成團，不含DIY，每人300元，每份 50元可抵消費)。水圳探險活動：90分鐘/350元(6人成團，含DIY蜂蜜水1瓶及50元產品扺用)





吃一碗湯四碗麵的簡單滿足

五穀宮附近的無名什錦麵店，若不是店旁空地鋪設可容4、5輛車的專用停車場，如此樸實無華的麵攤，實在很容易錯過。什錦麵店從清晨5點半開始營業，充滿歷史感的店內沒有多餘陳設，牆上菜單的品項只有4樣，什錦+白麵、油麵、米粉、粄條，額外選項有加10元的水煮蛋，老闆承襲母親30幾年來的手藝，一直都只賣這四碗，麵中有瘦肉、豬肝和粉腸，桌上有味噌朝天椒可以蘸著吃，份量巨大卻只賣70元，佐料架上倒有一大盆醬油鮮韭菜頗為搶眼，老闆謙虛地說：「公館這邊的麵店都這樣，什錦麵沾韭菜醬油，或放到湯麵裡也可以。」來公館吃碗什錦麵，感受純粹的美好。





公館什錦麵店

地址：苗栗縣公館鄉宮前路47號

電話：037-220-052

時間：05:40-13:00(最後點餐12:55，週一公休)

消費：什錦(板條、米粉、油麵、白麵)小碗70元/大碗110元，水煮蛋10元。





全年齡共融遊戲場，玩到不想回家！

用完餐的午後，趁風光明媚，朝聖苗栗首座兼具休閒、遊憩等多功能大型海洋主題親子公園！「貓裏喵親子公園」，連結在地文化特色，強調「全齡共融」，小孩能玩耍、大人可休憩。公園設施包括3層樓高的八爪章魚溜滑梯、適合幼童的貝殼造型溜滑梯、親子互動鞦韆、攀爬鋼架、共融式蹺蹺板、轉椅、兒童戲沙區、立體彩繪地景及貓裏喵公仔等遊具，甚至還有大型滑冰場，孩子們可以盡情爬、溜、跑、跳、盪、鑽或戲沙，公園內更貼心設置了海盜船造型廁所和鯨魚洗腳池，有這麼多海洋動物和貓裏喵玩偶伴遊，小孩放電、大人放鬆，簡直親子天堂。





貓裏喵親子公園

地址：苗栗縣苗栗市玉清路351號

時間：3-10月08:00-21:00，11-2月08:00-19:00(廁所及照明設施開放)





細品蘊含對家鄉深情的料理

苗栗市公所附近老宅猫狸村的「村長」張耀壬，從廚房端出令人垂涎的酥烤德國豬腳，佐以亮麗鮮蔬和花瓣，芥茉醬畫龍點睛，如藝術品般的國際級佳餚，「底蘊」是金黃豬腳底下鋪陳客家酸菜，賦予這道菜嶄新靈魂，客家鹹年糕、炸透抽搭配調整風味的客家桔醬，在風土滋味中融入異國元素。「或許是緣分，或許是本就根在苗栗。」張耀壬和吳志良於是從台北回鄉開餐廳，「猫狸」取自苗栗舊名「貓裏」諧音，他們希望透過料理探索這片土地獨特的風采，運用苗栗18鄉鎮的在地特產，研發具有客家米食特色的美食佳餚。此外，村長精心自製的「猫狸棒」點心，提供客家擂茶、招牌花生與回韻茶香三種經典風味，讓更多人品嚐苗栗的在地風情與人文故事。





猫狸村miaoli village

地址：苗栗縣苗栗市府前路43號

電話：037-370-789

時間：週一至日10:00-21:00

FB：猫狸村Miaoli Village

消費：絲絲黏粘猫狸肉粄180元、客家桔醬炸透抽180元、客家黑金蒜香牛腩湯130元、酥烤德國酸菜豬腳680元(附沙拉、湯品2選1及飲品)、猫狸蜜香杭菊紅茶150元。





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