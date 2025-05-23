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上班壓力大到爆表？桃園 3 間超舒服按摩店

聯合新聞網／ 七分之二的探索
示意圖／AI生成
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你的壓力快爆表了嗎？現代人生活步調快速，都市煩悶又壓力大，此時最適合放鬆的方法就是去按摩！這次七分之二的探索從交通、環境、手法、態度等面向，全面評比 3 間桃園按摩會館，北部的朋友快去鬆一下筋骨吧！

1. 金星越式洗髮

圖／金星越式洗髮提供
圖／金星越式洗髮提供

🏠地址：桃園市八德區和平路31號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-02:00

💸價格：$1,000 起

金星越式洗髮在桃園的四間分店中，八德分店無疑是最便利的一間，步行兩分鐘就能抵達國小停車場。店內的環境乾淨明亮，每個按摩區都有小隔間，保障隱私，不必擔心共享空間的尷尬。這裡提供四種越式洗髮服務，更讓人放心的是，價格透明，沒有額外隱藏費用。

在體驗過程中，服務人員的專業和細心讓人印象深刻。雖然服務人員來自越南，但中文溝通完全沒有問題，親切流利。最讓人驚艷的是服務人員會不斷詢問按摩力道和水溫是否合適，這樣的細心服務讓人倍感放鬆。此外，店家對衛生管理也十分講究，所有工具都會在客人面前使用酒精消毒。整體體驗仿佛進入了另類的療癒世界，真心推薦給需要放鬆的朋友們！

2. 豪足足體養生會舘

圖／豪足足體養生會舘
圖／豪足足體養生會舘

🏠桃園館：桃園市桃園區中正路685號

🕰營業時間：24 小時營業

💸價格：足浴+腳底按摩 $700 / 40 mins，足浴+全身指、油壓 $1,900 / 2h

24 小時營業的豪足足體養生會舘位於中正路上，距離桃園火車站騎車約 10 分鐘。 5 層樓的店內有各種房型，從個人、雙人到三人床皆相當充足。主要提供桃園腳底按摩、全身指壓、專業油壓，另有提供臉部保養、去角質、掏耳及刮痧等服務。另外，事先透過 LINE 預約還可以折扣 $50。

豪足足體養生會舘內共有超過 20 位師傅，各個經驗豐富又專業，除了技法純熟外，力道控制、局部舒壓等需求都能完全滿足，顧客甚至可以在全身按摩中加入刮痧服務！最棒的是，療程結束後，店內還有提供免費滷肉飯、3 種以上口味厚片及冰熱飲料等點心，能選擇自己想要的份量，幾乎是桃園全身按摩店家中點心品項最豐富的選擇。

3. 御手足悦按摩養生會館

圖／御手足悦按摩養生會館
圖／御手足悦按摩養生會館

🏠桃園館：桃園市桃園區三民路二段272號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-06:00

💸價格：腳底按摩 $988 / 1h，全身按摩 $988-$1,838 / 1-2h

御手足悅按摩養生會館位於三民路上，鄰近朝陽森林公園。館內以木質調營造寬敞舒適的氛圍，兩層樓的空間共提供十多個腳底按摩位置及 14 間全身按摩套房服務。店內採中式穴位按摩手法，會用 10 分鐘中藥足浴+肩頸按摩暖身，並提供腳底按摩、指壓、油壓等選擇，也可加購修足、掏耳、洗眼睛等包套行程！

這間桃園按摩會館共有近 50 位師傅輪班，每位師傅手法專業、聲名遠播，網友們都讚譽有加。若與親友們一同前往，還能選擇 2-4 人套房包廂，一起來趟深層放鬆之旅。按摩課程結束後，下樓還可以享用招牌套餐：滷肉飯＋排骨山藥湯＋養生茶，說是被按摩耽誤的小吃店都不為過！

延伸閱讀>>【桃園按摩推薦】指壓油壓一次享受！7 間桃園全身按摩會館評比

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