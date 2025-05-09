免費泡湯去！全新「宇內溪溫泉戲水區」試營運 打造小烏來全溫泉泡湯遊

【旅奇傳媒/編輯部報導】「烏來」是泰雅族語溫泉的意思，桃園市復興區小烏來地區早期即有溫泉露頭，後因水利工程導致露頭消失，桃園市政府近來積極開發北橫溫泉觀光，除了已開放營運的羅浮溫泉外，自2024年更進行小烏來「義盛溫泉1號井鑿井工程」，並於今2025年完成宇內溪溫泉池的建置，由桃園市政府風景區管理處委託桃園市觀光發展基金會營運，目前各項軟硬體皆已完成，並於日前辦理試營運，未來小烏來除了夏季開放宇內溪戲水，更是全年度皆適合旅遊泡湯的景點

▲夏季結合戲水活動的「宇內溪溫泉戲水區」。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

北橫溫泉加一 宇內溪美人湯全新溫泉體驗

觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，小烏來風景特定區為知名的景點，園區內有全國第一座的天空步道，夏季結合宇內溪戲水更是避暑必來的景點，為了吸引遊客四季皆可來小烏來觀光，桃園市政府著手進行溫泉探測也成功發現地下蘊藏豐富的溫泉資源，並自2024年1月份進行「義盛溫泉1號井鑿井工程」，順利開發完成並將溫泉接管引至宇內溪溫泉池，結合成為全新的「宇內溪溫泉戲水區」。

宇內溪溫泉泉質為碳氫鈉泉，是一種透明無色的溫泉，泡湯後能使肌膚變得特別細嫩和光滑，因此也被稱為「美人湯」，結合宇內溪潔淨的山泉野溪，將是全新的溫泉體驗，也是四季可參觀體驗的景點，溫泉初步提供宇內溪泡湯使用，未來也將規劃提供當地民宿及露營使用，讓溫泉也成為小烏來觀光的重要行程。

▲「宇內溪溫泉戲水區」推出試營運優惠。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

試營運優惠 年底前憑小烏來風景區門票即享免費泡湯

宇內溪溫泉戲水區為桃園市觀光發展基金會與桃園市政府風景區管理處合作經營，各項軟硬體皆已完備，已試營運並開放宇內溪溫泉池供體驗。凡遊客購買小烏來風景區門票，除暨有參觀天空步道、天空繩橋外，另可免費泡湯。

考量溫泉池可供容納人數並顧及遊客體驗品質，每日採兩梯次總量管制入場，上午場為10:00-12:00，下午場為13:00-15:00，同時35人為上限，試營運期間桃園市觀光發展基金會也將廣納民眾意見，進行使用經驗回饋與場域管理優化作業，並預訂於2025/06/01結合夏季宇內溪戲水區開放戲水，正式啟動「宇內溪溫泉戲水區」營運。

桃園市觀光發展基金會陳信守副執行長表示，宇內溪野溪溫泉區的試營運不僅是觀光硬體的啟用，更是桃園推動山林慢旅、生態永續與水域安全治理的關鍵示範。未來也將串聯周邊北橫景點，形塑四季皆宜的休憩新風貌，提升桃園山林觀光的深度與廣度。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野