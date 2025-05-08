花3位數開吃「破千元Buffet」！新竹最夯自助百匯「鄉親優惠」霸氣延長 秀證件吃爆「沙朗牛排、生食級干貝」爽嗑到6月底
自助百匯千元有找！位於新竹芙洛麗大飯店內的自助餐廳「食譜自助百匯」鄉親優惠再延長，原價破千元的Buffet只要3位數就開吃，沙朗牛排、生食級干貝、舒芙蕾都能吃到飽，鄉親們帶好證件手刀衝！
新竹人氣飯店Buffet「食譜自助百匯」自推出鄉親優惠後即大受好評，現在更加碼延長優惠至6/30，活動期間憑竹北市、新竹縣/市、苗栗縣/市民有效證件，兩位成人以上、十位成人以下同行即享超值「鄉親優惠價」，平日午餐只要880元（原價1,098元）、平日晚餐980元（原價1,208元）及假日午/晚餐1,180元（原價1,529元），以上均已含10%服務費。
「食譜自助百匯」提供各式風味佳餚，像是新鮮漁獲、燒烤炸物、異國美饌、鐵板料理等，台式、日式、港式、西式統統有，甜點部分必吃現做舒芙蕾、馬卡龍，還有哈根達斯、莫凡彼等多達24款冰淇淋。值得一提的是，孩童用餐計費以官網公告為準，不適用於鄉親優惠。
食譜自助百匯 Recipe House
地址：新竹市民族路69號1F
訂位專線：03-6238899
* 實際菜色以當日供應為準
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