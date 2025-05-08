快訊

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

陸軍203旅教召前整備意外 1士官裝設監視器失足墜樓不治

花3位數開吃「破千元Buffet」！新竹最夯自助百匯「鄉親優惠」霸氣延長 秀證件吃爆「沙朗牛排、生食級干貝」爽嗑到6月底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／食譜自助百匯粉專
圖／食譜自助百匯粉專

自助百匯千元有找！位於新竹芙洛麗大飯店內的自助餐廳「食譜自助百匯」鄉親優惠再延長，原價破千元的Buffet只要3位數就開吃，沙朗牛排、生食級干貝、舒芙蕾都能吃到飽，鄉親們帶好證件手刀衝！

圖／食譜自助百匯粉專
圖／食譜自助百匯粉專

圖／食譜自助百匯粉專
圖／食譜自助百匯粉專

新竹人氣飯店Buffet「食譜自助百匯」自推出鄉親優惠後即大受好評，現在更加碼延長優惠至6/30，活動期間憑竹北市、新竹縣/市、苗栗縣/市民有效證件，兩位成人以上、十位成人以下同行即享超值「鄉親優惠價」，平日午餐只要880元（原價1,098元）、平日晚餐980元（原價1,208元）及假日午/晚餐1,180元（原價1,529元），以上均已含10%服務費。

圖／芙洛麗大飯店官網
圖／芙洛麗大飯店官網

圖／食譜自助百匯粉專
圖／食譜自助百匯粉專

圖／食譜自助百匯粉專
圖／食譜自助百匯粉專

示意圖，實際菜色以當日供應為準。圖／食譜自助百匯粉專
示意圖，實際菜色以當日供應為準。圖／食譜自助百匯粉專

示意圖，實際菜色以當日供應為準。圖／食譜自助百匯粉專
示意圖，實際菜色以當日供應為準。圖／食譜自助百匯粉專

「食譜自助百匯」提供各式風味佳餚，像是新鮮漁獲、燒烤炸物、異國美饌、鐵板料理等，台式、日式、港式、西式統統有，甜點部分必吃現做舒芙蕾、馬卡龍，還有哈根達斯、莫凡彼等多達24款冰淇淋。值得一提的是，孩童用餐計費以官網公告為準，不適用於鄉親優惠。

圖／食譜自助百匯粉專
圖／食譜自助百匯粉專

圖／食譜自助百匯粉專
圖／食譜自助百匯粉專

示意圖，實際菜色以當日供應為準。圖／食譜自助百匯粉專
示意圖，實際菜色以當日供應為準。圖／食譜自助百匯粉專

食譜自助百匯 Recipe House

地址：新竹市民族路69號1F

訂位專線：03-6238899

* 實際菜色以當日供應為準

編輯推薦

Buffet 吃到飽 哈根達斯 新竹美食 炸物 燒烤 牛排 甜點 舒芙蕾

相關新聞

花3位數開吃「破千元Buffet」！新竹最夯自助百匯「鄉親優惠」霸氣延長 秀證件吃爆「沙朗牛排、生食級干貝」爽嗑到6月底

自助百匯千元有找！位於新竹芙洛麗大飯店內的自助餐廳「食譜自助百匯」鄉親優惠再延長，原價破千元的Buffet只要3位數就開吃，沙朗牛排、生食級干貝、...

桃園人推薦的隱藏版美食！Google評論4.9顆星 俗夠大碗豆花店 免費續豆花糖水冰沙 還有招牌臭豆腐必點

udn走跳美食／大海愛上藍天旅遊日記分享 桃園在地人推薦，Google評論居然高達4.9顆星的大園隱藏版美食-爸爸叫我開的店，光店名就超有趣的，讓人印象深刻，招牌必點現點現炸臭豆腐，老闆還會

桃園中原夜市必吃清單，連在地人都願意排隊的 5 家銅板美食

桃園中壢的中原夜市對在地人來說不只是晚餐的首選，更是宵夜救星。這次RG特派員特別整理了5間，從學生時期就愛到現在的中原必吃美食，不只價錢親民，每一口都藏著青春的味道。無論你是中原大學的學生，還是特地來桃園旅遊的朋友，這篇中原夜市美食懶人包保證讓你吃得滿足又回味無窮！

傳統中藥行改造變身「有田咖啡」！二樓露天賞稻浪喝咖啡 手工甜點也很耐吃

udn走跳美食／艾瑪 超過一甲子傳統中藥行《有田咖啡》，由第三代姐妹接手改造！搖身變成結合老宅與現代美感的咖啡館，除了有手工蛋糕甜點與咖啡飲品，還有以中藥方熬製的煲湯、咖哩等餐點，店內最大亮

轉角復古三輪車！專賣古早味冰 必點「招牌三寶冰」經典配料全吃得到

udn走跳美食／艾瑪 轉角超懷舊台製復古三輪車，路過人都會忍不住喵一眼！這台專賣古早味冰品的《三寶鳳梨冰》，老闆娘原本經營貿易公司，毅然轉行賣起完全不懂的冰品，使用天然食材手工製作，有自家熬

苗栗親子遊入住飛牛牧場！ 全新鄉村風旅宿、日落大道賞夢幻懸日

苗栗的美不一而足，驚蟄過後，日暖花開，正適合帶著一家人探訪這一片洋溢自然清新氣息的土地，暢遊老字號日式造景森林牧場，體驗動物互動的療癒行程，品嚐各式乳製品及酪農大餐；或從山通海，驅車在浪漫心型公路上，飽覽山海交織舒心暢快。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。