花3位數開吃「破千元Buffet」！新竹最夯自助百匯「鄉親優惠」霸氣延長 秀證件吃爆「沙朗牛排、生食級干貝」爽嗑到6月底

桃園中壢的中原夜市對在地人來說不只是晚餐的首選，更是宵夜救星。這次RG特派員特別整理了5間，從學生時期就愛到現在的中原必吃美食，不只價錢親民，每一口都藏著青春的味道。無論你是中原大學的學生，還是特地來桃園旅遊的朋友，這篇中原夜市美食懶人包保證讓你吃得滿足又回味無窮！

2025-05-06 11:01