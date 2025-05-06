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桃園中原夜市必吃清單，連在地人都願意排隊的 5 家銅板美食

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圖/ReadyGo
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桃園中壢中原夜市對在地人來說不只是晚餐的首選，更是宵夜救星。這次RG特派員特別整理了5間，從學生時期就愛到現在的中原必吃美食，不只價錢親民，每一口都藏著青春的味道。無論你是中原大學的學生，還是特地來桃園旅遊的朋友，這篇中原夜市美食懶人包保證讓你吃得滿足又回味無窮！

中原夜市必吃 #1 紅色炸彈蔥油餅

走進中原夜市，最澎湃的銅板餅皮爆蛋首選

走進中原夜市，小編最常報到的第一站就是這間「紅色炸彈蔥油餅」。現點現炸的餅皮帶點Q彈又酥脆，咬下去還會爆出半熟蛋黃，濃郁又滑順。每次小編都忍不住加碼豬排或雞排，份量澎湃，一份吃完超有飽足感。老闆標榜使用每日更新的油，炸出來的成色真的乾淨不油膩。建議一定要加點辣、再來些小黃瓜，味道層次立刻升級！

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紅色炸彈蔥油餅

地址：桃園市中壢區實踐路78號

營業時間：15:30–23:50

中原夜市必吃 #2 天使紅寶蔓越莓檸檬汁

酸甜解膩超消暑，小資必喝果汁名店

如果你跟小編一樣喜歡邊走邊喝，那絕不能錯過這間蔓越莓專賣店「天使紅寶」。這杯飲料真的是小編每次逛夜市的起手式！現打蔓越莓汁酸酸甜甜，還喝得到果肉，超級解膩又消暑。老闆娘都會親切地讓你試喝、調整甜度與酸度，光這點就值得加分。推薦大容量瓶裝，買越大杯越划算！

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天使紅寶蔓越莓檸檬汁

地址：桃園市中壢區日新路111號

營業時間：依店家公告為準（建議傍晚後再去）

中原夜市必吃 #3 楚記福建炒麵

鍋氣十足的海陸快炒麵，懶人最愛剝好蝦！

說到「楚記福建炒麵」，絕對是小編最難割捨的宵夜選擇。細麵吸飽鹹香醬汁、搭配大火快炒的鍋氣香，每一口都香到不行。小編最愛點「招牌海陸」，蝦子、魷魚、豬肉一次滿足，還貼心地幫忙剝蝦，對懶人如小編來說太貼心。麵量十足，加大份量絕對吃飽飽，連附贈的冷泡茶都讓小編驚喜不已。

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楚記福建炒麵

地址：桃園市中壢區實踐路113號

營業時間：17:00–23:00

中原夜市必吃 #4 冷凍酷豆花

從學生吃到大的經典甜品，四季都好吃

夜市怎麼能少了甜點？這間「冷凍酷豆花」是小編從學生時期就吃到現在的愛店。豆花滑嫩綿密，配料像芋圓、地瓜圓、脆圓都超Q，不會軟爛，讓人一口接一口停不下來。冬天小編會來碗熱呼呼的紅豆湯，夏天則換成雪花冰。店家用料實在、價格親民，是小編心中名副其實的銅板甜品王。

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冷凍酷豆花

地址：桃園市中壢區實踐路125號

營業時間：12:30–00:30

中原夜市必吃 #5 真功夫G腿捲

現烤雞腿捲皮酥肉嫩，檸檬椒鹽口味最推！

「真功夫G腿捲」真的是小編宵夜的最愛之一。現烤雞腿肉捲起來，外皮酥脆、裡面多汁到爆！小編最常點的是檸檬椒鹽口味，微酸帶鹹非常解膩。雞皮被烤得乾爽不油膩，完全顛覆小編對雞腿捲的想像。老闆會給號碼牌，點完可以先去逛一圈再回來拿，不用站著等超貼心～

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真功夫G腿捲

地址：桃園市中壢區日新路108號

營業時間：14:00–24:00

延伸閱讀 >> 桃園一日遊｜大溪老街全攻略，邊吃邊玩享受大溪獨特魅力

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