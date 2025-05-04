轉角復古三輪車！專賣古早味冰 必點「招牌三寶冰」經典配料全吃得到

轉角超懷舊台製復古三輪車，路過人都會忍不住喵一眼！這台專賣古早味冰品的《三寶鳳梨冰》，老闆娘原本經營貿易公司，毅然轉行賣起完全不懂的冰品，使用天然食材手工製作，有自家熬煮6小時鳳梨醬、Q彈大塊粉粿，還有關西仙草乾熬煮8小時仙草凍，點「招牌三寶冰」一次能吃到經典三種配料。

三寶鳳梨冰｜店家營業資訊

《三寶鳳梨冰》原先在中正藝文南平路上，賣五年因為被檢舉，搬遷到慈文路店面繼續營業，還提供內用服務，慈文路不好停車，加上門口是紅線，摩托車可慈文路找停車格，汽車建議到中正路找停車格或停車場。

電話：0989-914181

地址：桃園市桃園區慈文路283號

營業時間：夏季14:00~21:30

復古三輪車＋古早味冰品，打卡與味蕾一次滿足！

一開始就是被門口這台懷舊三輪車吸引！沒想到好奇與老闆娘閒聊，才知道老闆夫妻的用心，這台還能騎的三輪車，上面放了滿滿手工配料，像是黑糖糖水、煮漬鳳梨、粉粿與仙草都自己做。

三寶鳳梨冰 菜單介紹｜全品項價格統一好記！

《三寶鳳梨冰》夏季提供8種冰品飲品！去年已經從55元漲到60元，統一都60元挺好記。

夏季冰品

招牌三寶冰（鳳梨＋粉粿＋粉圓）

鳳梨冰／粉粿冰／粉圓冰／仙草冰

鳳梨鮮奶／珍珠鮮奶／仙草鮮奶

冬季甜品

紅豆湯圓／綜合紅豆湯

綜合燒仙草／綜合仙草奶凍

三輪車上有超大罐黑糖糖水，自家煮漬鳳梨塊！旁邊有兩大鍋手工粉粿、客家仙草。

這粉粿不是外面批買的！是老闆夫妻用山梔子手工做的，天然黃色色素，讓人安心食用，滿滿大盆粉粿好壯觀。

鳳梨醬是三寶冰重要靈魂，鳳梨醬沒多餘添加，光熬煮就要耗費六小時，黃澄澄鳳梨汁看起來好誘人。

推薦必吃：三寶冰、鳳梨冰、仙草鮮奶

● 古早味鳳梨醬（熬煮6小時靈魂醬）

鳳梨醬是店內靈魂！整顆鳳梨洗淨切塊，小火熬煮6小時，製作過程沒有多餘添加，散發鳳梨自然果香味。

● 手作大粉粿（真的超大塊）

天然山梔子染色的黃粉粿！切的很大一塊，吃起來Q彈滑順，放湯匙上搖晃好可愛。

● 關西仙草凍（熬煮8小時）

關西仙草乾洗淨去除雜質煮上８小時，只為了天然仙草香氣，沒有化學添加物。

三寶鳳梨冰｜鳳梨冰

剉冰上有好幾塊鳳梨果肉，鳳梨微微酸香有一絲甜味，吃得出來很純粹，剉冰淋上鳳梨汁，每一口吃起來冰涼爽口，樸實不膩口的古早味，這碗鳳梨塊真的不夠我吃。

三寶鳳梨冰｜限量三寶冰

三寶冰裡有鳳梨醬、粉圓與粉粿三種配料，粉粿真的太大塊了，鳳梨塊都被蓋住了，豔黃色粉粿搭配烏溜溜粉圓，不管是顏色或口感都是強烈對比！

鳳梨酸甜度很剛好，顆顆粉圓Ｑ彈好咀嚼。

光拍粉粿就不知道掉幾次，超大粉粿口感軟Ｑ，建議分小塊吃太大了。

鳳梨牛奶！100%職人純鮮奶

使用100%職人純鮮奶倒很滿，朋友說鳳梨牛奶甜度挺高，平常沒喝全糖飲朋友，建議可詢問一下是否能降甜度，另一杯仙草牛奶有咕溜仙草凍，喝完這杯也飽了～

喜歡古早味透清涼的冰飲品！可以來《三寶鳳梨冰》吃看看，店家配料自己做，吃得到食材原味，古早味鳳梨塊滿好吃，大塊粉粿Q軟又冰涼，加上門口吸睛復古 三輪車，幫店家增添不少話題。

電話：0989-914-181

地址：桃園市桃園區慈文路283號

營業時間：夏季14:00~21:30

公休：不定時公休（洽店家粉專）

兒童餐具、兒童座椅：無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：無（汽車建議停中正路停車格或停車場）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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