快訊

白沙屯媽祖回鑾沒去嘉義新港成熱話題 拱天宮發話並說明原因

陸航空首席專家：研發新型戰機 已引進DeepSeek大模型

轉角復古三輪車！專賣古早味冰 必點「招牌三寶冰」經典配料全吃得到

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

轉角超懷舊台製復古三輪車，路過人都會忍不住喵一眼！這台專賣古早味冰品的《三寶鳳梨冰》，老闆娘原本經營貿易公司，毅然轉行賣起完全不懂的冰品，使用天然食材手工製作，有自家熬煮6小時鳳梨醬、Q彈大塊粉粿，還有關西仙草乾熬煮8小時仙草凍，點「招牌三寶冰」一次能吃到經典三種配料。

三寶鳳梨冰｜店家營業資訊

《三寶鳳梨冰》原先在中正藝文南平路上，賣五年因為被檢舉，搬遷到慈文路店面繼續營業，還提供內用服務，慈文路不好停車，加上門口是紅線，摩托車可慈文路找停車格，汽車建議到中正路找停車格或停車場。

  • 電話：0989-914181

  • 地址：桃園市桃園區慈文路283號

  • 營業時間：夏季14:00~21:30

復古三輪車＋古早味冰品，打卡與味蕾一次滿足！

一開始就是被門口這台懷舊三輪車吸引！沒想到好奇與老闆娘閒聊，才知道老闆夫妻的用心，這台還能騎的三輪車，上面放了滿滿手工配料，像是黑糖糖水、煮漬鳳梨、粉粿與仙草都自己做。

三寶鳳梨冰 菜單介紹｜全品項價格統一好記！

《三寶鳳梨冰》夏季提供8種冰品飲品！去年已經從55元漲到60元，統一都60元挺好記。

夏季冰品

  • 招牌三寶冰（鳳梨＋粉粿＋粉圓）

  • 鳳梨冰／粉粿冰／粉圓冰／仙草冰

  • 鳳梨鮮奶／珍珠鮮奶／仙草鮮奶

冬季甜品

  • 紅豆湯圓／綜合紅豆湯

  • 綜合燒仙草／綜合仙草奶凍

三輪車上有超大罐黑糖糖水，自家煮漬鳳梨塊！旁邊有兩大鍋手工粉粿、客家仙草。

這粉粿不是外面批買的！是老闆夫妻用山梔子手工做的，天然黃色色素，讓人安心食用，滿滿大盆粉粿好壯觀。

鳳梨醬是三寶冰重要靈魂，鳳梨醬沒多餘添加，光熬煮就要耗費六小時，黃澄澄鳳梨汁看起來好誘人。

推薦必吃：三寶冰、鳳梨冰、仙草鮮奶

● 古早味鳳梨醬（熬煮6小時靈魂醬）

鳳梨醬是店內靈魂！整顆鳳梨洗淨切塊，小火熬煮6小時，製作過程沒有多餘添加，散發鳳梨自然果香味。

● 手作大粉粿（真的超大塊）

天然山梔子染色的黃粉粿！切的很大一塊，吃起來Q彈滑順，放湯匙上搖晃好可愛。

● 關西仙草凍（熬煮8小時）

關西仙草乾洗淨去除雜質煮上８小時，只為了天然仙草香氣，沒有化學添加物。

三寶鳳梨冰｜鳳梨冰

剉冰上有好幾塊鳳梨果肉，鳳梨微微酸香有一絲甜味，吃得出來很純粹，剉冰淋上鳳梨汁，每一口吃起來冰涼爽口，樸實不膩口的古早味，這碗鳳梨塊真的不夠我吃。

三寶鳳梨冰｜限量三寶冰

三寶冰裡有鳳梨醬、粉圓與粉粿三種配料，粉粿真的太大塊了，鳳梨塊都被蓋住了，豔黃色粉粿搭配烏溜溜粉圓，不管是顏色或口感都是強烈對比！

鳳梨酸甜度很剛好，顆顆粉圓Ｑ彈好咀嚼。

光拍粉粿就不知道掉幾次，超大粉粿口感軟Ｑ，建議分小塊吃太大了。

鳳梨牛奶！100%職人純鮮奶

使用100%職人純鮮奶倒很滿，朋友說鳳梨牛奶甜度挺高，平常沒喝全糖飲朋友，建議可詢問一下是否能降甜度，另一杯仙草牛奶有咕溜仙草凍，喝完這杯也飽了～

喜歡古早味透清涼的冰飲品！可以來《三寶鳳梨冰》吃看看，店家配料自己做，吃得到食材原味，古早味鳳梨塊滿好吃，大塊粉粿Q軟又冰涼，加上門口吸睛復古 三輪車，幫店家增添不少話題。

三寶鳳梨冰

電話：0989-914-181

地址：桃園市桃園區慈文路283號

營業時間：夏季14:00~21:30

公休：不定時公休（洽店家粉專）

兒童餐具、兒童座椅：無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：無（汽車建議停中正路停車格或停車場）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 古早味 復古 桃園美食 牛奶 粉粿

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

轉角復古三輪車！專賣古早味冰 必點「招牌三寶冰」經典配料全吃得到

udn走跳美食／艾瑪 轉角超懷舊台製復古三輪車，路過人都會忍不住喵一眼！這台專賣古早味冰品的《三寶鳳梨冰》，老闆娘原本經營貿易公司，毅然轉行賣起完全不懂的冰品，使用天然食材手工製作，有自家熬

苗栗親子遊入住飛牛牧場！ 全新鄉村風旅宿、日落大道賞夢幻懸日

苗栗的美不一而足，驚蟄過後，日暖花開，正適合帶著一家人探訪這一片洋溢自然清新氣息的土地，暢遊老字號日式造景森林牧場，體驗動物互動的療癒行程，品嚐各式乳製品及酪農大餐；或從山通海，驅車在浪漫心型公路上，飽覽山海交織舒心暢快。

多肉盆栽DIY太療癒！ 桃園親子景點「三和青創基地-繞山花」免門票多肉植物園 不管晴天、雨天都好好玩

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 桃園免費景點，好姐妹帶我旅遊去，吃完中餐本來要到龍潭山裡的青山吉田，結果沒有預約撲空，還好旁邊就是三和青創基地，這裡有繞山花多肉秘境、佳園錦鯉園區、三步

香山區隱藏版美食！在地人都愛這家「老麵包子」　不早點來可是買不到的

udn走跳美食／踢小米 新竹頂好包子 香山區隱藏版美食。不早點來可是買不到的老麵包子！(菜單營業時間地址電話) 這家是粉絲推薦位於香山的隱藏版人氣包子店。對於喜歡大肉包的小米來說當然不能

老闆真佛心！新竹福氣中卷麵線 內用一碗40元麵線 還能免費續一次清麵線

udn走跳美食／踢小米 新竹福氣中卷麵線 內用消費一碗40元的麵線。就可以免費續一次清麵線！(菜單營業時間地址電話) 最近有不少人準備睡公園了，股票跌得慘兮兮。幸好還能找到一碗40元的清

桃園中壢「老牌豬肝粥」全新店址及菜單！老字號的豬肝粥、冬粉、麵及各式小菜都必吃

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園中壢美食「老牌豬肝粥」，現在已經從永興街搬遷至中山路上，全新店面的環境更舒適，周邊停車也比較方便！店內販售的品項很單純，就是豬肝和豬肉的粥、麵、冬粉及各式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。