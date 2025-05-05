傳統中藥行改造變身「有田咖啡」！二樓露天賞稻浪喝咖啡 手工甜點也很耐吃

超過一甲子傳統中藥行《有田咖啡》，由第三代姐妹接手改造！搖身變成結合老宅與現代美感的咖啡館，除了有手工蛋糕甜點與咖啡飲品，還有以中藥方熬製的煲湯、咖哩等餐點，店內最大亮點，是二樓陽台改造成半露天觀景區，坐在田邊吹風望稻浪喝咖啡～超放鬆！

有田咖啡｜營業時間、地址、停車資訊一次看

《有田咖啡》在竹北市東興路二段2巷，這條小巷弄不能停車，有田後方的興隆路旁，步行約80公尺迴轉可找停車，或隘口老街停車場東興路二段2巷46號(一次收費20元)，有田咖啡就在綠草田旁邊這棟，距離好市多約10分鐘、竹北車站約15分鐘車程。

地址：新竹縣竹北市東興路二段2巷82號

電話：0965-258076

營業時間：11:00～19:00（最後點餐18:30）

低消規定：每人需點一杯飲品、煲湯或套餐

限時：如遇客滿限時2小時

寵物友善：是，須繫牽繩並自備墊子、和室區需放籠

停車資訊：汽車可停興隆路邊步行約80公尺，或隘口老街停車場（東興路二段2巷46號，收費20元/次）

看似很不起眼卻很有味道！從中藥行轉變就咖啡館。

超過一甲子有田中藥櫃

《有田咖啡》前身是闆娘爺爺經營的中藥行！至今超過一甲子歷史，店裡最吸睛的就是這保留完整老中藥櫃，這ㄧ格格裡都真的存放著藥材，不僅復古懷舊，也讓有填咖啡館增添溫度。

白天傍晚到晚上都有不同風景，窗邊坐有自己遮陽簾，每桌可坐兩人到六人，適合揪姐妹一起來，一樓空間一覽無疑，往二樓樓梯走上去，轉角是傳統舊式樓梯窗。

有田咖啡 Youtian Cafe MENU

《有田咖啡》一杯飲品、煲湯或套餐！最便宜美式咖啡120元，內用免收服務費，有咖啡奶茶飲品、甜點、煲湯與咖哩一次滿足，中藥方煲湯湯底融合中藥材熬煮，是真材實料，主餐有咖哩飯，每日提供多款手工甜點，6 吋蛋糕需提前預訂。

低消：一杯飲品、煲湯或套餐

限時：如遇客滿限時2小時

提供全品項外帶

外送滿額4公里內800元、6公里內1200元、8公里內1800元

現場供應｜手工甜點推薦

紅心芭樂檸檬生乳酪、蜂蜜奶油哈密瓜戚風、檸檬卡士達白巧克力戚風

▲ 取自有田咖啡咖啡館粉專

私人包廂空間｜和室座位適合姐妹聚會

《有田咖啡》和室包廂只接受假日訂位，限時2小時！低消5人以內1250元，5人以上一人低消250元，建議4～8人比較舒適，窗邊座位有遮陽設計，適合好友姐妹聚會，可以保有一絲隱私感。

老屋重生！二樓陽台變身半露天觀稻景區

原本平凡二樓陽台，加裝木板與裝飾設計後，搖身一變成半露天觀景座位，坐在這望著窗外綠油油稻田，春夏交替時可以看到金黃稻浪隨風吹，整個空間感很舒適。

《有田咖啡》看去真的有田！綠油油一片田草地，收成期來會更美，微風吹可以觀賞到稻浪，當夕陽西下時看出去的風景又不一樣。

老厝戶外陽台加上木板裝飾！幫老屋給賦予了新生命。

田邊吃咖啡｜唐揚雞甘口咖哩飯

剛起鍋唐揚炸雞！沾溫潤濃稠甘口咖哩一起吃挺滿足，濃郁咖哩醬用肉桂、薑黃..多種中藥熬煮，咖哩醬甘甜滑順好入口，咖喱醬沾飯吃老少咸宜。

伯爵紅茶｜抹茶牛奶

冰涼涼伯爵紅茶很有味道，優雅香氣含藴在嘴中，下午時間點杯飲料搭配甜點，讓人嘴角不自覺仰起。

水果蛋糕｜東方美人草莓戚風

戚風蛋糕看似簡單樸實，但要做到好吃也是不簡單，蛋糕夾層就能看出對品質堅持，軟綿有彈性的戚風體，搭配濃厚溫醇鮮奶油，不甜不膩沒有一絲油膩感，加上清爽天然水果粒，淡雅芬芳很耐吃～

濃郁抹茶｜抹茶巴斯克

抹茶巴斯克雖作法雖不難，但不是每間都好吃，有田抹茶巴斯克是大人口味！外層烤色較深，有濃烈焦香，入口綿密一下就化開，伴隨來的是濃烈抹茶香，枺茶直搗味蕾很有層次，被濃濃抹茶包圍好幸福。

《有田咖啡》心得總結｜來老宅療癒一下午！蛋糕甜度拿捏很剛好，口齒留香不甜膩，咖喱飯也不錯肚子餓可以吃，有來附近就會來，遠望稻田吹微風，適合放假來輕旅行小放鬆。

電話：0965-258076

地址：新竹縣竹北市東興路二段2巷82號

營業時間：11:00～19:00（最後點餐18:30）

低消：一杯飲品、煲湯或套餐

限時：如遇客滿限時2小時

寵物友善：是（需有牽繩，上座需自備墊子，和室空間需裝籠內）

服務費：無

停車場：無（有田後方興隆路旁或隘口老街停車場：東興路二段2巷46號）

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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